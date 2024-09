¿León? No sabe/no contesta: cuando las encuestas ocultan hasta la gastronomía de una provincia

Hay un sinónimo de 'León' que le viene a la cabeza de manera inmediata a cualquier visitante, a cualquier habitante, turista o simplemente conocedor de la provincia leonesa: sabor. Esa automática asociación de ideas entre León, sus comarcas como El Bierzo, Montaña o Maragatería, y una riqueza gastronómica difícilmente comparable no se produce por casualidad sino que lo define una calidad extraordinaria de productos de León, algunos de ellos incluso exclusivos de aquí como la Cecina de León o de Chivo, el Queso de Valdeón, el botillo, el chorizo de León o la morcilla de cebolla, y un largo etcétera.

También esa idea se convierte en oficial y objetiva, incuestionable, cuando se conoce que sólo la provincia de León suma 18 sellos de calidad oficiales. Uno de los números más elevados de Europa, gracias a denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas protegidas (IGP). Todo ello con un impulso de la marca Productos de León, de la mano de la Diputación de León, que ha cosechado un éxito inmenso durante décadas.

Si se amplía la vista hasta la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) la lista es muchísimo más extensa y deliciosa. Recientes estudios, como el de Proyecto León, demuestran con cifras que respecto a Castilla es abrumador el número de figuras de calidad oficiales de las tres provincias leonesas: de las nueve DO de la actual autonomía de Castilla y León, cinco están vinculadas a la Región Leonesa. Y si se contabiliza junto a la IGP, el porcentaje de la Región Leonesa acapara el 81,25% de las figuras de calidad alimentaria. El predominio del sabor leonés se afianza finalmente con determinados platos tradicionales exclusivamente leoneses, desde el cocido maragato al botillo, con muchas más viandas de por medio como por ejemplo el bacalao al ajo arriero.

León no viene a la cabeza

Pues bien, a pesar de todo ello León no aparece en la cabeza de los españoles cuando se pregunta por alimentos o platos relevantes de España. Lo demuestra una reciente encuesta oficial realizada este verano de 2024 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y no aparece porque cada vez son más los organismos públicos que realizan sondeos exclusivamente preguntando todo tipo de cuestiones por comunidades autónomas y no yendo al detalle de las provincias que las componen.

Con esta decisión, en el caso del avance de la última encuesta titulada “Turismo y Gastronomía” elaborada por el CIS, los platos típicos que a los más de 4.000 encuestados de 50 provincias españolas y más de 1.100 municipios les viene a la cabeza de Castilla y León están muy lejos de ser platos o productos leoneses.

El podio de sabores... de Castilla más que de León

Este listado aparece abrumadoramente encabezado por el lechazo, un producto cárnico que aunque presente en algunas zonas León, y con extraordinaria calidad, se ve arrastrado sobre todo por el empuje de zonas y restaurantes como Segovia o Ávila, y su proximidad con Madrid. Para un 42,5% de los encuestados el lechazo es el plato y el sabor de Castilla y León por excelencia. Le siguen muy de lejos el cordero asado, con prácticamente un 20%; y el cochinillo con un 13,3%.

El listado autonómico se cierra con jamón (7,9%), chuletón (7,1%), en genérico el cocido (no maragato ni leonés ni gordonés ni de arvejos, que son exclusivos y diferenciados de León) con apenas un 4,3% y cierran la lista sorprendentemente las patatas a la riojana con un 0,2% de las respuestas.

Tampoco se aprecia que el chuletón, por poner un ejemplo, se vea impulsado a puestos más altos a pesar de que en León, concretamente en el pueblo de Jiménez de Jamuz, se encuentre El Capricho, que para muchos expertos acaba de ser elegido como el segundo mejor restaurante del mundo para comer carne y parrilla.

Algo de distorsión podría apreciarse también en el resultado de la encuesta a nivel nacional ante la misma pregunta de qué plato español sitúa en el número uno como el más típico y representativo de la gastronomía del país, donde también cualquier atisbo de sabor leonés queda diluido en un planteamiento exclusivamente por autonomías.

La tortilla... con cebolla y poco hecha

En ese caso nacional, el podio lo encabezan la paella (respuesta para el 39,6% de los encuestados), de cerca la tortilla de patata (33,5%) y el jamón ibérico (15,5%). Por cierto, que aprovechando la encuesta, el 71,8% de las contestaciones dejan claro que prefieren o es más característica la tortilla de patata con cebolla y un 52,3%, y por lo tanto mayoría, valoran más una que esté poco hecha.

En el listado nacional, el primer atisbo de la provincia leonesa podría intuirse en el número 12 de la lista de respuestas, de nuevo un “cocido” mencionado en genérico, con ninguno de los muchos 'apellidos' con que se elabora en León, muy particularmente con el tirón que tiene consolidado la marca de Cocido Maragato de Astorga y sus comarcas.

En cambio, en sexto lugar nacional sí aparece el Cocido Madrileño. Y en cuarto, el gazpacho: Un sabor tradicionalmente asociado con Andalucía, que al ser una autonomía de muchas provincias, como Castilla y León, también oculta en la encuesta platos típicos de sus provincias que ni aparecen en las respuestas de la encuesta del CIS, como si no existieran.