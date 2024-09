Ruta gastronómica de León en ocho paradas

León, con su rica herencia culinaria, además de ser una provincia para los entusiastas de la historia y la cultura, es un paraíso para los paladares que buscan deleitarse con sabores auténticos y productos de primera calidad. Es por ello que, aprovechando el Día Mundial del Turismo, te proponemos un tour gastronómico por los manjares más representativos de la tierrina. Son solo algunos pocos ejemplos pero que dejan el mejor sabor de boca.

Patatas

Es difícil que haya tapa más querida en León que las patatas en sus diversas formas, desde patatas, sin más acompañamiento que sal o pimentón picante para los LTV (leoneses de toda la vida), hasta patatas alioli.

Numerosos establecimiento hacen de las patatas su bandera y lo mejor es recorrer los principales barrios de hostelería reclamando la tapina gratis siempre que tengan algo preparado con este tubérculo.

Tortilla

Ya que tenemos las patatas en la mano vamos a deconstruirla, como dicen ahora los entendidos en alta cocina, para convertirla en una tortilla. Luego ya, si con cebolla o sin cebolla es un melón que no vamos a abrir aquí porque estamos hablando de verduras, no de frutas.

Lo que sí podemos afirmar es que, al igual que la tapa de patatas, la tortilla de patata es una seña de identidad en muchos bares de León, que ven en esta “sencilla” elaboración (o así lo vende tu abuela para que cenes bien, pero la verdad es que es un trajín prepararla) una tapa perfecta para ofrecer a sus clientes. En su día publicamos un listado con las mejores tortillas de patata de León, y os lo volvemos a dejar pinchando aquí.

Cecina

Como dice el dicho, “el buen leonés se va de tapas y después cena, antes que dar explicaciones”. Es por ello que si tienes que cumplir, pero de camino te tomas la arrancadera quizá la tapa que mejor te sepa sea la cecina.

Este embutido de vacuno propio al cien por cien de León, incluso con su figura de calidad como es la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cecina de León, que es marca registrada, es ofrecida en bares de León, con o sin aceite, para acompañar gratis con tu bebida.

Hamburguesas

¿Cómo un trozo de carne entre pan puede causar tanto furor? Pues porque, en el caso de León, no es una carne cualquiera, ya que el buey y la ternera de la zona son palabras mayores. Es que aquí hasta el pan de pueblo tiene mucha miga.

Y de esa materia prima de calidad viene la pasión por degustar este manjar de dioses que muchos restaurantes de León lo han convertido en su marca de la casa. ¿Qué cuáles son las mejores? Será difícil que no las encuentres en este ranking.

Cocido

¿Quién dijo que los cocidos son sólo para el frío? Eso lo dijo alguien que no pasó por León, seguro. Y si no que se lo pregunten a los restaurantes de Castrillo de los Polvazares, por ejemplo, si en agosto sirven o no cocido maragato en esta preciosa villa tradicional de la comarca de Maragatería.

Pero si algo bueno tiene ser de las provincias más extensas del país es la variedad culinaria, incluida la forma de servir la sopa en cada tipo de cocido que se guisa en la tierrina.

Vinos

Después de ponernos las botas, habrá que pasar tanta comida con un buen trago, ¿no? Con denominaciones de origen (DO) como Bierzo y como León, referentes en la Comunidad, el vino de la provincia no deja indiferente a nadie.

Además, muchas bodegas han sabido diversificar el potencial de sus fincas con visitas y catas entre los viñedos que hacen de León un destino perfecto para el enoturismo. Descúbrelo aquí.

Cervezas artesanas

La cerveza artesanal en León es una historia de pasión y maestría, con productores que apuestan por ingredientes locales y métodos tradicionales.

Hay que tener en cuenta que uno de los cultivos más extendidos por la provincia es el lúpulo, así que es normal que los leoneses quieran experimentar con el productor autóctono logrando grandes resultados. Dichos resultados se pueden catar en bares especializados en esta bebida.

Repostería

¿Dónde te vas sin hincar el diente al postre del menú de este tour gastronómico? Vale que a los leoneses les preste el picante, pero más de uno ve con buenos ojos el goloseo, ya sea con cualquier producto de repostería artesano, elaboraciones en tendencia como la tarta de queso o, simplemente, sucumbiendo al delirio del chocolate leonés.

Cada uno de estos productos no sólo representa la rica oferta gastronómica de León, sino también la pasión y el cuidado con que se elaboran. Y recomendamos probarlo todo para hacerse una idea personal de cuál es el sabor que mejor representa a la variada tierrina leonesa.