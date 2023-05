La patata, la estrella de las tapas de León

“El buen leonés se va de tapas y después cena”, es una manera fina de decir que en la tierrina se tiene buen saque. La tapa es una de las señas de identidad de la provincia. La cultura de tapeo es un reclamo turístico, pero, fundamentalmente, es la manera más popular de sociabilizar que tienen los leoneses. Es muy de aquí moverse por diferentes bares según la tapa y los hosteleros lo saben.

El coste de una tapa oscila entre 20 y 50 céntimos para los establecimientos. Para los tiempos que corren está ajustada la cosa, sí. Pero hay que tener presente que si un bar no da tapa en León no dura. Zonas como el Húmedo, la Pícara o el Cid tienen una oferta de tapas tan variada como sabores, texturas y regustos. Desde croquetas, morcilla, alitas de pollo a las famosas patatas. Uno de los ingredientes más económicos para ofrecer cantidad, sin detrimento de la calidad, para saciar al consumidor.

Y, como siempre, en cuestiones del paladar, la sencillez triunfa. Unas simples patatas bien fritas son la tapa más que perfecta para acompañar esa caña, vino, vermú o butano. Aquí tienes el pódium de los tres locales que triunfan con sus patatas.

Desde 1994 en la Calle Cordiles solo se hacen patatas fritas, un toque de ajo espolvoreado y cayena en polvo, no pimentón. En tu mano está que sean picantonas o no, pero avisa si no quieres. Al hacer solo patatas la contaminación cruzada está descartada, así que es un lugar 'gluten free' para celiacos. Y es una apuesta segura para los que quieren disfrutar de una tapa tan sencilla como sabrosa.

Aquí ya tienes la tesitura de si comer una tapa de patatas o de sus míticos mejillones en salsa. Un establecimiento que ya es una leyenda en la zona del Cid con raciones típicas y sabrosas, por las que no importa tener que degustarlas en la calle por la demanda que tiene.

Blas fue un referente desde los años cincuenta en León, con su pequeño local de antigüedades en la Calle Sampiro. Lugar donde el frío rugía con fuerza, así que se le ocurrió darle un poco de alegría a sus patatas con pimentón picante y así entrar en calor. Son esas genialidades que hacen acto de presencia gracias a la necesidad. Una serie de curiosidades le sacan de tu tienda para montar un bar y compartir su receta con los leoneses.

Y ya que estás por la Pícara, si te molan más las patatas al estilo bravas tienes el bar Las Torres. Pero si te ha prestado conocer los bares con una tapa tan simple, pero exitosa, como unas patatas fritas, podemos preparar otro artículo con aquellos bares expertos en la modalidad de patatas bravas. Dinos por redes sociales cuál es tu establecimiento de cabecera para tapear unas buenas bravas y nos ponemos manos a la obra.

Justo la cuenta de Cazurreo, hizo una encuesta en sus redes sociales para saber cuál es el mejor bar de patatas de León. Aquí tienes el hilo de Twitter para que veas los resultados y te animamos a que tú nos digas el tuyo en nuestras redes.