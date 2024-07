León se endulza con las mejores tartas de queso

La tarta de queso, con su perfecta armonía entre la base crujiente, el relleno cremoso y la diversidad de sabores y texturas, es un postre que trasciende fronteras. Este 30 de julio, amantes de la tarta de queso de todo el mundo celebran el Día Mundial de la Tarta de Queso, una excusa perfecta deleitarnos con este manjar sin remordimientos.

El origen de la tarta de queso es tan enigmático como delicioso. Algunos historiadores sugieren que los antiguos griegos disfrutaban de postres similares hace más de 4.000 años. Sin embargo, la versión moderna de este postre probablemente se desarrolló en Europa del Norte, donde el queso ha sido un alimento básico durante siglos.

Aunque, como siempre, los americanos han sabido hacer suyo lo que triunfa fuera de sus fronteras llegando a convertirla, en este caso, en un referente de la repostería. No hace falta ir hasta New York para catar este clásico. Si te animas te dejamos la receta.

Necesitarás los siguientes ingredientes: 500 gramos de queso crema, 200 gramos de galletas tipo graham, 100 gramos de mantequilla derretida, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 250 ml de crema agria, 1 cucharada de extracto de vainilla y ralladura de limón (opcional).

El primer paso es triturar las galletas hasta obtener una textura de migas finas y mezclarlas con la mantequilla derretida. Esta mezcla se utiliza para cubrir el fondo de un molde para tarta, presionando para formar una base uniforme. En un tazón grande, bate el queso crema y el azúcar hasta que la mezcla esté suave y cremosa. A continuación, agrega los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorpora la crema agria, el extracto de vainilla y la ralladura de limón, y mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien combinados. Vierte la mezcla de queso sobre la base de galletas en el molde. Hornea en un horno precalentado a 160°C durante aproximadamente 50-60 minutos o hasta que el centro esté casi firme. Deja enfriar completamente antes de refrigerar por al menos 4 horas o durante la noche. Para servir, puedes acompañar la tarta de queso con un toque de frutas frescas, salsa de frutos rojos o disfrutarla sola.

Pero si lo que quieres es dejarte de líos, quizá te preste saber que la tarta de queso está de moda y los bares y restaurantes de León lo saben, por eso tienes muchas opciones donde poder hincarle el diente. A continuación, te presentamos algunos de los mejores lugares de la ciudad donde puedes disfrutar de una excelente tarta de queso.

Panxulinas Cheesecake

Recientemente inaugurado, Panxulinas Cheesecake ha traído un concepto innovador a León. Este bar/cafetería se especializa en tapas de cheesecake que se pueden comprar en tres tamaños diferentes y varios sabores: clásica, Oreo, Lotus, Pantera Rosa y Moka. Situado en la C. Joaquina de Vedruna, este lugar se ha convertido en un favorito local.

Horno San Guillermo

En Av. de Nocedo, 90, es un verdadero paraíso para los amantes de la tartas, en general, y de las de queso, en particular. Este horno ofrece hasta 8 variedades de tartas, todas cremosas y cada una con su propio encanto. La tarta de Lotus es una de las favoritas, pero cada opción garantiza una experiencia deliciosa.

Postrería Kamin

En Calle Ancha, 15, Postrería Kamin es conocida por su creatividad y excelencia en repostería. Sus tartas individuales, especialmente la de 3 quesos y la de chocolate con queso, son altamente recomendadas por su equilibrio perfecto de sabores y texturas.

Es una pastelería conocida por sus postres de alta calidad y su premiado pan de masa madre. Su tarta de queso es particularmente popular, presentada en formato individual y con una textura extremadamente cremosa, casi líquida en su interior, que la hace irresistiblemente adictiva. Es una de las opciones gourmet de la ciudad, perfecta para aquellos que buscan un postre sofisticado.

Confitería Asturias La Masera

Ubicada en Av. República Argentina, 8, Confitería Asturias La Masera es un referente en León para los amantes de los postres artesanales. Esta confitería, con una tradición que se remonta a décadas, ofrece tartas de queso individuales que, aunque no son tan cremosas como otras, destacan por su sabor auténtico y equilibrado.

La Bicicleta de Anacleta de El Zielo

La Cheesecake Baklava es un postre que conquista corazones y se agota rápidamente cada vez que está disponible. Esta delicia combina capas de masa Philo con mantequilla y pistachos triturados, rellenas de una suave cheesecake de mascarpone y queso crema, endulzada con almíbar de limón, canela y miel. La elaboración perfecta de esta tarta requiere atención meticulosa a factores como la temperatura del queso y del horno. Se presenta con pistachos y pétalos de rosa para darle un toque sofisticado.

El rincón de Armunia

Este restaurante ya es todo un referente en verano por la terraza que tiene en la parte trasera. Su cocina casera cuenta con un menú reducido, pero muy sabroso, en el que se incluye una tarta de queso esponjosa y perfecta para poner un broche de goloso al festín.

En Av. República Argentina, 19, no solo es famosa por sus empanadas, sino también por sus mini cheesecakes. Ofrecen cuatro deliciosas versiones: Lotus, pistacho, Kinder y Nutella, cada una por 2,50 €. Estas mini tartas, aunque de tamaño pequeño, están llenas de sabor y son perfectas para un capricho dulce. La variedad y la calidad de sus productos hacen de este lugar una parada obligada en León.

Avenida II de Villadangos del Páramo

La tarta de queso de Lotus forma parte del menú del día de lo más abundante y sabroso. Así que tendrás que hacer de tripas corazón para acabarte todo y aun así llegar al momento dulce, pero el esfuerzo valdrá la pena.

The Carnivansuperbar

Ubicado en C. Jorge de Montemayor, 5, The Carnivansuperbar no sólo es popular por sus delirantes hamburguesas, pone como broche dulce una tarta de queso ‘de mamá’ de lo más cremosa y una versión Pantera Rosa muy esponjosa que te traslada de un bocado a tu más tierna infancia.

Duality Bar León

En C. Vázquez de Mella, 12, se presenta como una experiencia gastronómica innovadora con sus inolvidables hamburguesas, y sus tartas de queso no son la excepción. Servidas como postre y variando sus toppings regularmente, la versión con Nutella blanca es especialmente popular, proporcionando una combinación perfecta de cremosidad y dulzura.

Desde las versiones clásicas hasta las más innovadoras, los leoneses tienen múltiples opciones para disfrutar en este Día Mundial de la Tarta de Queso. Así que, hoy o cuando quieras (porque para disfrutar no hay fecha) no pierdas la oportunidad de rendir homenaje a este delicioso postre