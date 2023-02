Los mejores y más originales postres de León

Después de un de San Valentín en el que el amor empalagoso inunda todo de corazones y flores llegamos al 16 de febrero, en el que algunos celebran el día de los amantes, ¿Y qué placer hay más culpable que el de zamparte un buen postre, aunque ya no puedas más? Para realizar este artículo recurrimos a las fuentes de aquellos que saben poner la guinda del pastel a un festín en algunos restaurantes de León.

La ‘MaZeta’ del Zielo

Lleva en la carta prácticamente desde que abrieron. Cristina García, repostera conocida por sus tartas de la Bicicleta de Anacleta, nos cuenta la historia de este postre: “teníamos claro que queríamos un postre en una maceta e inicialmente probamos muchísimas combinaciones, tiramisú, helado de menta y chocolate, chocolate con praliné de avellana. Una noche a la hora de cerrar el bar, hicimos una cata con todo el personal y la que ganó de goleada fue la opción de la mousse de chocolate”.

Si te has pasado por su restaurante sabrás que ellos se caracterizan por tener una presentación distinta y atractiva, tanto en el local como en sus recetas. Y la ‘Mazeta’ ya es un sello diferenciador que realizan con una maceta de barro de los viveros, pero con un vaso alimentario en el interior para que el postre no esté en contacto directo.

Cristina me cuenta cómo se hace la puesta en escena, pero no sé yo si me desvelará la receta. “La base del postre es mousse de chocolate casero aderezado con algún ingrediente secreto que realza su sabor. Además de la mousse de chocolate, el postre lleva muchas más cosas”. Por eso, es bueno que se siga la recomendación de los camareros se meta bien la cuchara hasta el fondo para que la gente pueda comprobar todas las capas de nuestro postre.

Ir a comer allí es un festín para los sentidos, especialmente la de los golosos que tenemos un arsenal de tartas a la entrada. Pero si quieres también puedes degustarlo en casa, ya que hace poco han incorporado la versión de ‘Mazeta’ para llevar. “La entregamos en una caja diseñada exclusivamente para este postre, es una cocinita vintage y en el interior metemos la ‘Mazeta’, con unas semillas de girasol, para que cuando acabes el postre, puedas reutilizar el envase de barro para plantar las semillas y disfrutar de un girasol en tu casa”, cuenta la artista.

‘Bosque de Setas’ del Restaurante Pablo

En León tenemos el privilegio de tener no una, ni dos, sino tres Estrellas Michelín. Una de ellas es el Restaurante Pablo, en el que pasamos un día entre sus fogones hace tiempo. Pues nos hemos vuelto a colar para que el chef Juan José Losada Chacón, vamos Juanjo que es la otra mitad del alma de este junto a Yolanda, nos hable de uno de sus postres estrella -sí, lo he dicho a propósito. ‘El bosque de setas’ lo elaboraron por primera vez en 2005, en un menú especial ‘Busca setas’, y desde entonces lo han ido variando para llegar a la perfección o adaptarlo a los alimentos de temporada.

Como cocina de vanguardia no es de extrañar que se atrevieran con la fusión de las setas en un postre. “Llegamos a combinar la chantarella con chocolate y una tierra simulando la del bosque que la hacemos con trompeta de los muertos”, nos explica el maestro. “Los elementos que nunca varían son la chantarella pasada por chocolate y el crumble de trompeta. Le incorporamos algunas veces leche de oveja, en forma de helado y de dulce de leche. Mientras que otras veces manzana reineta asada con sus pieles crujientes y helado de nuez”, detalla. ¿Soy la única a la que se le está haciendo la boca agua solo con saber alguno de los ingredientes que componen esta obra de arte?

'Drácula' del Becook

“Es un postre que secamos en 2016 y actualmente solemos preparar solo en verano y fechas señaladas”, nos cuenta el chef David García Guerra sobre el ‘Drácula’, una versión de su helado favorito de la infancia. “Se nos ocurrió mezclar la idea del helado Drácula con una gran película como es Drácula de Bram Stoker”, explica.

Intento hacerme con la receta y aunque no me la puede desvelar, el chef me confiesa “perfectamente, se puede hacer cada uno su propia versión preparando una rica natilla con bien de vainilla, frutos rojos -ya sea en jalea, o incluso frescos- y un sorbete de Coca-Cola de los que ya venden hechos”. Aunque reconoce que la magia del humo ya es más difícil de replicar en casa. Pero si lo que queremos es replicar el sabor ya nos podemos poner manos a la obra para darnos cuenta de que degustarlo en su lugar de origen, el restaurante Becook, es la mejor opción.

Como indica David, este postre no está en la carta todo el año, por lo que tienen otras elaboraciones con una acogida igual de buena. “Ahora mismo los que más gustan son Nuestro tiramisú espreso Illi y la versión del gin-tonic de Martin Miller’s”, detalla.

‘Kinder’ del Clasdestino Gastrobar

Esta sociedad tiene como chefs a Fabiola Gómez y Diego M. Álvarez, responsables de un postre que les acompaña desde 2014. “Pensando en un postre que sorprendiera y a la vez fuera goloso y diferente. Un postre que al probarlo lo recuerdes para siempre”, nos cuentan. Y es que la puesta en escena no deja indiferente a nadie, ya que el postre se descubre derramando sobre él una dulce sopa caliente que también vamos variando.

“La receta es muy sencilla. Se trata de una esfera de chocolate negro con peta-zetas y según la temporada varían la sorpresa que incluyen en su interior (fresas, arándanos, moras y otro tipo de frutos)”, hemos tenido que la hayan querido desvelar. Pero no es el único postre top de este rompedor restaurante, ‘Ganache de Choco Blanco’ y ‘Crumblé de Té Matcha’ están también entre los más demandados.

‘La Pecera de Miguel’ del niMÚ Azotea

Que un postre lleve el nombre del chef que lo ha elaborado ya hace ver que no estamos ante una elaboración sencilla. Y a pesar de su complejidad lleva en la carta desde el primer día, hace ya ocho años. “El postre surgió de una apuesta entre compañeros de trabajo ya que nuestro administrativo tenía en su despacho una pecera vacía y entre risas Miguel se atrevió a hacer un postre utilizándola” nos relata Celia, la jefa de Sala“.

Con el paso del tiempo la receta y la idea fue cogiendo una forma más compleja y profunda dando como resultado el postre que actualmente disfrutamos en niMÚ Azotea. Y que ahora puedes intentar replicar. Repito, intentar. El niMÚ, haciendo caso omiso su nombre, es el único restaurante que nos detallan toda la receta. Muy probablemente, este gesto de confianza, más que en nosotros, es porque están seguros de que lo que crea Miguel Estrada no es fácil de replicar.

Para la crema de limón:

200 ml de leche pasteurizada + 2 gotas de cuajo (dejar reposar 24 horas para hacer la cuajada)

240 g de zumo de limón

30 g de leche condensada

Melocotón en almíbar

Brownie triturado

Pez de chocolate negro y blanco

Helado de violeta

Para las decoraciones:

Coral rojo:

Chocolate blanco

Polvo de frambuesa liofilizada

Guirlache:

Almendra

Azúcar blanco

Teja verde:

Almendra

Clara

Nata

Azúcar

Colorante Verde

A mayores como postre estrella, Celia nombra las ‘Bolas de Arroz con Leche Fritas sobre Toffee Casero y Helado de Canela’. Y explica que “este postre surgió entre el equipo de cocina realizando pruebas y tratando de innovar una receta tan clásica como la del arroz con leche”.

‘La Postrería’ del Kamin

Mario Gómez es el emprendedor que ha diversificado su negocio de restauración en dos patas, restaurante y repostería. “Tuve una idea de crear un apartado de postres. No existía nada de ese tipo. Vi el local de la calle ancha en alquiler, en momentos de pandemia. Y entendía que era el sitio, el momento, y la oportunidad. Y fue un éxito rotundo”, asegura Mario. Y damos fe, ya que cuando abrió había cola para conseguir hacerse con alguna de sus dulces elaboraciones, especialmente los ‘Rolls de matequilla’ de masa hojaldrada, los ‘Mochis’ o ‘Cubo de chocolate’.

Sigue siendo la única ‘postrería’ de León, lo que le ha animado a abrir ahora el ‘Obrador Kamín’. “Es una fábrica donde preparamos todo en torno al dulce y también cuenta con un punto de venta. Es donde se hace pan, croisanes y hasta empanadas y se suministra a los dos puntos, Kamin y Postreria”, nos explica el hostelero.

Y para terminar con buen sabor de boca el postre del restaurante de ‘Manzana asada’ una tarta de manzana con caramelo salado que recuerda a la niñez.

¿Con cuál te quedas tú de todos los que tienes te hemos hablado? A lo mejor no quieres algo tan elaborado y aprovechando que este día coincide con el comienzo de Carnaval te apetezca más un dulce típico de la época, como unas ‘orejas de carnaval’. ¿Cuéntanos si las compras o las haces?