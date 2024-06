Seis templos de sabores orientales en León

El Día Internacional del Sushi se celebra cada 18 de junio, una fecha que surgió en 2009 gracias a la iniciativa de Chris DeMay, quien propuso esta celebración a través de redes sociales.

Contrario a la creencia común, el sushi se define por su base de arroz avinagrado y no necesariamente incluye pescado crudo, ya que puede llevar una variedad de ingredientes cocidos o crudos. Originario de China y perfeccionado en Japón, el sushi se ha globalizado, ofreciendo una amplia gama de estilos como Makizushi, Uramaki, Nigiri, y Temaki, convirtiéndose en un fenómeno culinario apreciado mundialmente tanto por su sabor como por su valor artístico.

En la última década, León ha sido testigo de una revolución culinaria con la apertura de diversos restaurantes orientales en la ciudad. Pero, también, es significativo que una empresa como Mercadona consolida en 2019 la venta de sushi envasado al noroeste del país desde su centro logístico de Villadangos del Páramo. Desde 2013, Kabuki y Pescanova ofrecen una variedad de productos de cocina japonesa en supermercados, por lo que tienen un laboratorio de sushi en León para proporcionar dicho producto a Mercado, que empezó a comercializarlo en 2015.

León ha conseguido la convivencia de los sabores tradicionales de la provincia con los orientales y vanguardistas. Lejos han quedado los días en los que el chino de toda la vida era la única opción para explorar sabores exóticos. Hoy, la oferta se ha diversificado, presentando cocinas japonesas, pekinesas, y otras variedades asiáticas de alta calidad. Este fenómeno no sólo enriquece el panorama gastronómico leonés, sino que también refleja un creciente interés por culturas y apreciar las riquezas de la cocina oriental.

Grupo Sibuya que cuenta actualmente con más de 60 locales abiertos en toda España, incluso en expansión internacional en Oporto, es un proyecto de restauración asiática que surge en enero de 2016 en León y que se ha marcado llegar a los 100 locales en 2025.

“Fruto de la pasión por la gastronomía y por la ciudad de origen de Rubén Fernández Lavandera - propietario de una distribuidora de productos para hostelería- y Quima Fuentes - trabajaba en una empresa de energías renovables-, dos amigos residentes en el barrio de la Sal de León, fundaron esta empresa porque echaban en falta un restaurante de sushi. Se dieron cuenta que no existía en España una franquicia que les gustara y que pudieran traer a León. Fue cuando decidieron abrir el primer local, en la plaza San Marcelo, y ahí empezó todo”, relata los comienzos Ángel Luis Díez, responsable de Marketing Grupo Sibuya.

Con 100 especialices en carta los restaurantes de Sibuya son perfectos para degustar cocina japonesa y vivir una experiencia única basada en una cocina de alto nivel, no de lujo, pero sí de alto nivel, a un precio muy asequible con un ticket medio muy razonable.

“Sibuya ha democratizado y occidentalizado el sushi en España”, asegura el responsable de marketing. E indica que la receta del éxito es ofrecer un producto con un encaje muy bueno de calidad-precio. Pero su éxito va más allá del plato, ya que acaban de ganar el 'BEST Digital Restaurante 2023', un galardón en el que un algoritmo analiza las mejores campañas de marketing y que años anteriores ganaron gigantes con KFC, Telepizza, McDonalds, Goiko o Starbucks.

Los Sibuyas son lugares perfectos para desconectar

El proyecto de Sibuya se basa en cuatro pilares. “Por un lado, el concepto. Sibuya trajo a España un concepto de sushi valiente y original, basado en una carta de matices un poco diferentes a los que se puede encontrar en un restaurante japonés tradicional, con recetas de sushi innovadoras y con un sabor inigualable”., empieza a enumerar Ángel Luis.

“Por otro lado, tenemos una apuesta muy importante por la calidad. La originalidad y la calidad siempre va de la mano y eso sólo se puede lograr cuando los procesos de trabajo y los ingredientes sean siempre de primera calidad”, destaca. “El tercer punto fuerte es la carta como la parte fundamental del negocio. Llena de innovación, de variedad, donde tiene lugar un montón de posibilidades de uso de productos como el salmón, el atún, el pollo, langostinos... Nuestro principal plato de carta que le gusta a casi todo el mundo es el sushi flambeado, que no deja a nadie indiferente”, puntualiza. “Y por otro último, es que los Sibuyas son lugares perfectos para desconectar. Música, ambiente chill-out, atención al detalle y buena carta”, remata.

Aunque también es un proyecto de Grupo Sibuya, Kamado, con una oferta muy vanguardista en diez locales, es diferente. Los restaurantes de Kamado son un punto de encuentro en el que convive lo mejor de las cocinas de varios países asiáticos, sobre todo, el sudeste asiático, como puede ser Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea, China y Japón. Un concepto con poca competencia que ofrece una una performance potente que atrapa al cliente desde el primer plato, ya sea exótica o spicy.

De igual manera, el Kamado también se asienta sobre cuatro pilares. “Primero el concepto de traer la cocina de cualquier callejón asiático, intentando reproducirlos lo más posible para que a la gente se teletransporte un poco en cuerpo y alma a esos países del sudeste. Por otro lado, la apuesta por la calidad es total y absoluta, es por eso que el principal protagonista es el horno japonés, el Kamado, conocido por su cocción lenta y a baja temperatura. Por otro lado, tenemos la carta que es pura vanguardia y de gran variedad - curry, ramen, bao, el pad thai, costillas y pato-, así como los cocteles que enriquecen la degustación de la comida asiática. Y por último, la experiencia y la escena, los locales son rabiosamente urbanos con un toque callejero muy logrado que representan la experiencia viajera, donde no faltan las luces de neón y el ruido de fondo”, detalla Ángel Luis.

UDON, en particular, lleva más de 15 años ofreciendo una cocina asiática sana y equilibrada, con una carta variada inspirada en recetas orientales. El establecimiento refleja un compromiso con la innovación y la calidad, utilizando productos frescos y sostenibles.

Se especializa en ramen, ofreciendo una experiencia auténtica de la cocina japonesa. El ramen es conocido por su combinación única de sabores y texturas. Este plato consiste en una sopa de fideos servida en un caldo intensamente sabroso, que se prepara generalmente a base de carne o pescado, aunque también existen versiones vegetarianas. El caldo, que es el corazón del plato, se cocina durante horas para extraer toda la esencia y sabor de sus ingredientes. Los fideos utilizados en el ramen son de trigo y varían en grosor y textura, desde finos y rectos hasta gruesos y rizados.

Lo que realmente personaliza a cada tazón de ramen son los toppings, que pueden incluir chashu (cerdo asado), menma (brotes de bambú fermentados), narutomaki (pasta de pescado en forma de espiral), huevo cocido, algas nori, cebollas verdes, entre otros. Además, el ramen se puede personalizar con diferentes saborizantes como miso, shoyu (salsa de soja) y tare (una salsa concentrada), que aportan un sabor único al caldo.

Rey del pato laqueado

El pato laqueado, también conocido como pato pekinés, es una de las especialidades más renombradas de la cocina china, originaria de Pekín. Este plato se distingue por su piel crujiente y carne suculenta, resultado de un proceso de preparación minucioso y tradicional. Inicia con la limpieza y secado del pato, seguido de un marinado con una mezcla de especias, salsa de soja, miel y vino de arroz. Posteriormente, se somete a un proceso de secado que puede durar varias horas o días, esencial para lograr esa textura crujiente en la piel.

La etapa de lacado implica aplicar varias capas de una mezcla dulce, generalmente hecha con miel y salsa de soja, que confiere al pato su característico color dorado brillante y contribuye a su sabor distintivo. Finalmente, se asa en un horno especial, permitiendo que la grasa se derrita y la piel adquiera su famosa textura crujiente. Al servirse, se corta en finas lonchas y se disfruta comúnmente enrolladas en pequeños panqueques junto con cebolla verde, pepino y salsa hoisin o de frijol dulce.

ToroToro

Ofrece una experiencia de buffet libre a la carta, permitiendo a los comensales disfrutar de una amplia variedad de platos japoneses en pleno centro de León, como tantos otros que se han ubicado en puntos neurálgicos de la ciudad. Eso sí, su formato es que no te pueda la gula, pidiendo sólo lo que te vayas a comer, porque para luchar contra los excesos ellos cobran por aquellos platos que no te terminas y de este modo no se tira comida.

Los restaurantes orientales en León representan un microcosmos de sabores y tradiciones. Cada establecimiento ofrece una ventana a diferentes culturas asiáticas. Esta diversidad enriquece la oferta gastronómica de la ciudad y promueve un mayor entendimiento y aprecio por las culturas orientales.