El PSOE y el proceso autonómico leonés

Las elecciones del 15 de junio de 1977 tuvieron como eje principal el elegir la opción ideológica que los españoles estábamos dispuestos a adoptar.

En esas elecciones el PSOE presenta en León a un hombre que venía de Albacete y que pertenecía al sector más a la izquierda dentro de ese partido, Baldomero Lozano. Como segundo en esa lista estaba Jesús García González al que su partido le presenta como “muy leonés y muy convencido de la defensa del carácter regionalista que necesita León”.

En un primer momento, los objetivos que perseguía Baldomero Lozano en la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León eran los de un marco autonómico con paridad entre Castilla y León distinguiendo claramente dos identidades. Así el 9 de noviembre de 1977 en La Hora Leonesa manifiesta sus ideas de: “Composición paritaria entre León y Castilla en los órganos de autogobierno. Descentralización leonesa en paridad con Castilla. Capitalidad compartida, cuando menos. Asambleas propias de León con independencia de las comunes y decisión leonesa sobre el empleo de los propios recursos”.

Esa primera toma de postura cambiará con el tiempo. El recién llegado a León, parecía haberse dado cuenta de que los leoneses nos oponíamos a la integración en Castilla y que esa era una maniobra que se hacía desde las esferas de poder y de espaldas al pueblo.

El 18 de marzo de 1978 el PSOE no acude a la reunión de Ávila en la que se iba a aprobar el anteproyecto de la actual autonomía. Justifica su ausencia en base a que “los leoneses que me votaron el 15 de junio lo hicieron para poder hablar, para decidir su propio destino. No desde luego para que yo decida por ellos”. Y apostilla esa afirmación diciendo: “No es dejar decidir a los leoneses aceptar un Estatuto de preautonomía que casi nadie del pueblo conoce, que muchos de los que lo conocen no quieren y, en definitiva, no responde a ninguna aspiración del pueblo de León”. Su objetivo al no acudir a esa reunión era provocar “un referéndum para León, un referéndum para que el pueblo de León pueda decidir que es lo que el pueblo quiere sobre ese particular”. Esta posición es ratificada en una nota de la Federación Socialista Leonesa en la que textualmente se dice: “La Federación Socialista Leonesa (PSOE) se compromete en caso de obtener la mayoría necesaria en la Diputación que se forme después de las elecciones municipales a convocar un referéndum para que el pueblo leonés pueda decidir su futuro autonómico”.

Todos los partidos hablaban de referéndum para León

Esa referencia a que los leoneses se pronunciasen en referéndum sobre ese tema era algo que también hemos encontrado en el resto de partidos (AP, UCD, PCE).

Durante la campaña electoral se celebra una mesa redonda sobre el tema de las autonomías. En dicha mesa celebrada el 25 de noviembre de 1979 Baldomero Lozano afirma: “Tengan ustedes la seguridad de que los diputados y concejales que el PSOE obtenga en las elecciones defenderán la opción autonómica León Sólo”. Claro, hay que tener en cuenta que esas declaraciones se hacen en campaña electoral. Se podría decir que los electores votaron en base a ese mensaje y que sin embargo se utilizo su voto para hacer lo contrario.

El que fue candidato al senado por el PSOE Dionisio Llamazares por un lado manifestaba: “Yo me inclinaría por una Región de León y ello justamente por tener en cuenta la variada gama de comarcas de nuestra provincia y porque entiendo que nuestra estructura económica es tan completa que no me parece ninguna osadía pensar en León como un modelo de una región piloto de desarrollo”. Pero luego el mismo Dionisio Llamazares intervino en congresos de su partido defendiendo una autonomía de Castilla y León. Vamos que decía una cosa y la contraria sin mayor problema.

El 15 de septiembre de 1979 muere Baldomero Lozano. Ello supuso un duro golpe para los intereses leonesistas y favoreció un giro importante en el PSOE en materia de la adscripción autonómica.

El 15 de noviembre de 1979 el PSOE rechaza la autonomía uniprovincial, pero a la vez mandata a la ejecutiva provincial para que establezca contactos con “las representaciones de Asturias, Zamora, Salamanca y Castilla la Vieja”. Finalmente en diciembre de 1979 “mandata a la ejecutiva provincial entablar negociaciones con el ente preautonómico de Castilla-León” (sic).

Hay que hacer constar que en todo el proceso autonómico el Partido Socialista Popular (liderado por Tierno Galván) fue siempre partidario de una autonomía leonesa. Cuando se disuelve y se integra en el PSOE su sede en el barrio del Crucero de León pasará al Grupo Autonómico Leonés. Muchos de sus integrantes no aceptan irse al PSOE en base principalmente al desacuerdo respecto al marco autonómico leonés.