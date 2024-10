La Junta anuncia 3,5 millones para el “chiringuito” de ensalzar valores de Castilla y León que las Cortes aprobaron suprimir

El Gobierno en solitario del Partido Popular (PP) en Castilla y León no sólo no disolverá la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, como se aprobó esta semana en las Cortes autonómicas con la unión de los votos de toda la oposición, que la tildaron de “chiringuito”, sino que anuncia que el año que viene la vitaminará con 3,5 millones de euros públicos y buscará darle una mayor proyección, incluso internacional.

Estas intenciones del Ejecutivo, radicalmente contrarias a la resolución aprobada en la Proposición no de Ley que había presentado y defendido Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Parlamento autonómico, y que salió adelante con los votos de PSOE, Grupo Mixto y la abstención de Vox, han sido desveladas hoy por el consejero de Presidencia, José Luis González Gago.

Según recoge Efe, a preguntas de los periodistas en Burgos, el consejero ha insistido en el planteamiento del portavoz de la Junta el pasado jueves, Carlos Fernández Carriedo, en el sentido de que las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento y por eso la Junta de Castilla y León no sólo no la tendrá en cuenta sino que maniobrará en sentido contrario.

De hecho, González Gago ha tratado de dar la vuelta al argumento de la oposición, resaltando lo que a su juicio es una “contradicción” porque después de aprobar la petición de disolución de la Fundación se aprobó en la misma sesión de las Cortes un mandato para que esa misma entidad promueva acciones en colaboración con el resto de comunidades autónomas que tienen parte de su territorio en lo que en su día fueron los reinos de León y Castilla.

Cabe recordar que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, nacida después de que Vox tomara desde las Cortes de Castilla y León el control de la Fundación Villalar, provocando una casi desactivación de la misma, se pone en marcha con la idea de preparar los fastos en el año 2030 de la conmemoración de los 800 años en que bajo la corona del rey Fernando III se unieron los reinos de León y de Castilla, en 1230.

González Gago ha dicho que la Fundación es aún joven, ya que se creó hace tres meses, pero “seguirá adelante” porque considera que es un “instrumento eficaz” para coordinar la celebración del octavo centenario de la unión de los reinos de León y Castilla. Es más, añadió que “que es un objetivo muy importante que va a tener trascendencia nacional e, incluso, vamos a intentar que tenga trascendencia internacional”.

UPL censura el gesto “dictatorial”

Esta maniobra y posición del Gobierno de Castilla y León ha provocado un monumental enfado de UPL, el promotor de la proposición aprobada por mayoría, por esta maniobra contraria a la resolución conseguida en el Parlamento, que considera una “falta de respeto” y un gesto “dictatorial”. En una nota de prensa, el portavoz de la formación leonesista en las Cortes y su líder, Luis Mariano Santos, puso de manifiesto que “una vez más cobra sentido nuestra reivindicación de salir cuanto antes de esta Comunidad”, porque “este tipo de decisiones muestran el fracaso desde el principio y hasta el final de una Comunidad sin identidad e historia en común por mucho que se encarguen en adoctrinar desde la Junta”.

Santos ve la maniobra “poco democrática e irrespetuosa” por parte del PP respecto a lo que votan la mayoría de los representantes de los ciudadanos, así como una “falta de respeto” con el trabajo de los procuradores y procuradoras de las Cortes “ya sin disimular que no les importa lo que se vote y dejarán en un cajón una petición que contaba casi al completo con mayoría parlamentaria”. Algo que “indica cómo es la forma de gobernar” de un PP que hay que recordar que se encuentra en minoría. “Es un aviso para la ciudadanía cuando vuelvan a convocar elecciones, para que sepan el grado dictatorial a la hora de decidir de un partido que está ahora en minoría, imagínense de lo que serían capaces esta gente con mayoría absoluta”, advierte.