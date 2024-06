El grito de socorro de Armunia, el barrio de León que fue ayuntamiento antes de ser abandonado por las instituciones

Cerca de cien personas han participado desde el año 2023 en unos talleres de barrio organizados por la Federación de asociaciones de Vecinos Rey Ordoño en los que han participado la Junta Vecinal de Armunia, el Colegio de Arquitectos de León, asociaciones de vecinos de Armunia, Colproleón, la Cátedra UNESCO ‘Ciudades Intermedias’ y la Universidad de León, además de diferentes ciudadanos que habitan en el barrio leonés.

El objetivo principal de estos talleres es el de mejorar por un lado la imagen que el resto de León tiene del barrio de Armunia y hacerlo de la manera más efectiva: proponiendo cambios reales en cuanto a comunicaciones, infraestructuras y habitabilidad dentro del barrio.

Armunia pasó a formar parte del Ayuntamiento de León en un pleno de mayo de 1970, hace 54 años. Desde entonces, el municipio pasó a ser barrio cediendo sus infraestructuras a León y ahora, sus vecinos, que cada vez son menos y más envejecidos, denuncian no haber recibido nada a cambio. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 20 años Armunia ha pasado de más de 6300 habitantes que tenía en el año 2000 a poco más de 5000, tal y como se refleja en el padrón de 2023.

Los problemas de Armunia son varios, desde las infraestructuras obsoletas y ruinosas pasando por la imagen prejuiciosa del barrio, pero todos ellos radican en el mismo punto: la marginación a la que ha sido sometido el barrio y que ha provocado su abandono. Los ciudadanos y políticos de la capital leonesa dan por perdida esta zona de la ciudad, pero no así sus vecinos.

Ante la oportunidad de llevar a cabo un plan de barrio en la ciudad de León, la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño tomó la decisión de centrar su trabajo en Armunia y en 2023 comenzaron a realizarse diferentes talleres en los que han llegado a participar un centenar de personas, entre vecinos, instituciones y asociaciones. La respuesta fue abrumadora, hasta el punto de que los organizadores se vieron desbordados, tal y como recuerda el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Javier García Arguello.

El proceso comenzó con la búsqueda de diferentes agentes sociales de la pedanía de Armunia y de la población leonesa en general. Después de una primera toma de contacto, tuvieron lugar diferentes reuniones en las que se establecieron las necesidades más relevantes: “Queremos que el barrio se haga desde abajo, no desde un despacho. Este tipo de planes de barrio se han hecho en zonas de todo el mundo, haberlo traído aquí no ha sido un mero pasatiempo”, explica García Arguello sobre el proceso de los talleres, en los que además destaca “la unión” entre los participantes: “Se ha creado muy buen ambiente de comunidad y trabajo en el que se han unido personas muy heterogéneas”.

Resultados de los talleres

El resultado de estos talleres ha dado luz a una serie de peticiones que los diferentes integrantes del proyecto presentaron de forma oficial ante la ciudadanía el pasado mes de abril, ante la presencia de concejales del Ayuntamiento pero sin el alcalde de León, algunas más ambiciosas como el soterramiento de las vías de tren desde Trobajo del Cerecedo y otras tan básicas como el asfaltado de 15 calles.

En las reuniones, García Arguello destaca la participación de varios concejales del Ayuntamiento, aunque lamenta la ausencia de José Antonio Diez y de técnicos municipales: “Tengo la sensación de que no se lo han tomado en serio. El Ayuntamiento no sabe ni lo que hemos estado haciendo. Sí que me consta que tenemos el apoyo del concejal Álvaro Pola pero necesitamos el apoyo del alcalde”.

Uno de los aspectos que reclaman es mejorar la conexión entre el barrio y el resto de la ciudad como el mencionado soterramiento: “Soterrar las vías que se encuentran frente a la Estación de Clasificación supone coser urbanísticamente Armunia con el resto de la ciudad. Tener que atravesar las vías supone una complicación añadida. Sabemos que en este caso se trata una medida un poco utópica, pero en cualquier caso se trata de aproximar la zona al centro de la ciudad”.

Uno de los aspectos más importantes es la falta de servicios en el barrio, que se ha quedado sin oficinas bancarias y sin supermercados. “No tenemos infraestructura. Si quiero hacer la compra yo tengo que ir a comprar al E.Leclerc o a Trobajo. Yo me lo puedo permitir pero la gente mayor que no conduce tiene que depender continuamente de los hijos o los vecinos, lo mismo para ir al banco. Y la mayoría están en esta situación; en mi calle yo soy el más joven y tengo 50 años”, relata el secretario de la Junta Vecinal de Armunia, Jacinto Farto.

Otra de las cuestiones que reclaman es el traslado de la estación de clasificación a Torneros, eliminar los pasos a nivel ubicados entre Armunia y el Parque Tecnológico, sobre el que también reclaman mejorar la conexión y desviar la principal conexión que ahora se encuentra en la calle Calvo Sotelo. Además, piden mejorar la gestión del servicio de autobuses y crear un carril bici que conecte con la ciudad, Trobajo del Cerecedo y polígonos industriales. Reclaman también la mejora de la seguridad en pasos de peatones, especialmente el cruce conocido como 'Michaisa' (entre las Avenidas de Antibióticos y Portugal).

Los participantes son conscientes de que otra gran parte de los problemas de Armunia radican en la percepción que el resto de León tiene de la zona: “Somos una sociedad de prejuicios. Cuando dices Armunia se asocia a la etnia gitana y se trata de una visión estigmatizada. De hecho, somos un barrio modélico en integración, no tenemos más problemas de seguridad que el centro de León, por ejemplo, y no se tiene la misma imagen”, defiende Farto.

Las soluciones en este aspecto pasan por fomentar la cohesión social entre las múltiples asociaciones vecinales que existen en Armunia, la creación de huertos colectivos, mejorar el alumbrado público y reclamar una mejora del servicio de limpieza.

El abandono del Ayuntamiento

“Lo que nos han transmitido los ciudadanos es que anexionarse a León en los años 70 supone el derrumbe del crecimiento de Armunia, que ha dado sus fincas para crear la depuradora de agua municipal, un colegio, un mercado... pero sin embargo el resto de la ciudad no ha aportado lo mismo”, expone García Arguello.

Jacinto Farto, es mucho más categórico a la hora de describir el problema del barrio: “La situación es deplorable. Tenemos 15 calles sin asfaltar ni acera, un polideportivo en ruinas... y todo ello se debe a un abandono institucional de 20 años del Ayuntamiento de León”, critica.

A esta situación se suma la insolvencia económica de la propia Junta Vecinal de Armunia, que acumula una deuda de casi 300.000 euros: “Estamos esperando a que haya una resolución del Tribunal de Cuentas”, explica Farto, que añade que la actual Junta Vecinal está tratando de resolver la deuda. Recientemente el Ayuntamiento de León ha aportado 75.000 euros a la pedanía incluidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del área de Participación Ciudadana. A pesar de ello, Farto critica que la cantidad sea prácticamente equivalente a Oteruelo: “Tiene 300 habitantes y recibe 70.000 euros. Armunia tiene más de 5.000 y tiene 75.000 euros”.

La frustración crece entre los vecinos del barrio leonés, ante la falta de acuerdos y reuniones oficiales con los representantes del Ayuntamiento de León: “Se está creando un conflicto que al final al Ayuntamiento le va a explotar. Hemos solicitado cuatro reuniones y nos acabó recibiendo en diciembre. Hemos hecho alegaciones al presupuesto y no hemos recibido respuesta. Constantemente queremos hablar con ellos, tenemos más de 100 peticiones desde el año pasado y de momento nos han contestado a 10”, expone Farto.

Próximamente, tendrá lugar una reunión entre agentes sociales para acordar un calendario de actuaciones y establecer las que serán las medidas principales en las que se centrarán cada año, siguiendo las recomendaciones de la Cátedra UNESCO, y pedir -una vez más- una reunión con el Ayuntamiento de León para plantear este tipo de soluciones para este barrio leonés al que sus vecinos no quieren abandonar.

Este es el plan completo para el barrio de Armunia: