Campohermoso, sede de la primera feria de Warhammer 40K y Magic: The Gathering

No tenemos unas jornadas frikis en León en meses (grandes desde diciembre con el Freak Market, con el permiso del Poke Freak de junio) y en el mismo último fin de semana de julio tenemos dos: el Level Up León (Edición Final) y esta de Warhammer 40.000 y Magic organizada por Campohermoso, uno de los pueblos más bonitos de La Vecilla conocido por las plumas de gallo, elemento fundamental para otra afición friki como ninguna otra: la pesca.

En este caso volvemos a sacar a la sección más raruna y divertida de ILEÓN del covenant para informar fehacientemente de que este sábado 27 y domingo 28 competirán dos eventos para fricazos muy fricazos. Uno que se marcha (el Level Up de León capital que celebra su Last Stage, edición final) y otro que se bautiza, la Feria de Warhammer y de Magic: The Gathering de Campohermoso que ojalá tenga más ediciones para poderla disfrutar a tope otros años; que lo de las figurinas en el Universo controlado por el Emperador y las cartas para ser el mago más poderoso del planeta friki molan mil.

Idea de la Junta Vecinal de Campohermoso, encabezada por su presidente Francisco Barrientos, esta primera edición de la Feria Warhammer 40k y Magic: The Gathering, se llevará a cabo en el Pabellón de La Vecilla también durante este fin de semana del 27 y 28 de julio. Este evento pionero promete sumergir a los asistentes en el fascinante mundo del coleccionismo de figuras pintadas a mano y cartas de estrategia. Y lo mejor de todo: se puede ir en el tren de la Feve ya que hay al menos cuatro frecuencias de León a La Vecilla y también de vuelta a partir de las diez de la mañana. Se pueden consultar los horarios del tren, aquí.

Premios para los participantes y música de DJ José Mures

Además de lo guay de poder ver figurinas pintadas (y tanques y unidades voladoras y dioramas y ejércitos molones) la organización ofrece a los visitantes la posibilidad de ganar diferentes premios como un paseo en barco por los fiordos de León, un rafting de Pormaventura o una ruta espeleológica por el interior de las Cuevas de Valporquero con la empresa Guheko. El evento estará amenizado con la música de DJ José Mures.

El programa de la feria incluye una variedad de talleres, exposiciones de figuras y dibujos, así como actividades relacionadas con el Manga, todo realizado por estudiantes de diferentes niveles educativos. También habrá espacios dedicados a las cartas Magic y los juegos de mesa Eurogames, permitiendo a los participantes explorar diferentes mundos de fantasía y estrategia.

Alex de Gothic, Rodrigo de El Baúl de Pirus, Jorge Miguel Ayer Tascón, Fernando Bandera González y LudoSport, las estrellas de la Feria

Entre los colaboradores del evento destacan figuras leonesas como Álex de Gothic Army y Rodrigo de El Baúl de Pirus. Además, contaremos con la presencia del escultor Jorge Miguel Ayer Tascón y del coleccionista de juguetes antiguos Fernando Bandera González. Uno de los momentos más esperados será el taller de pintura exprés de la Asociación LOLO, donde se transformarán seres mitológicos de la montaña leonesa en figuras de Warhammer.

La Asociación LudoSport León ofrecerá una emocionante exhibición de esgrima con sables de luz, recreando los momentos más memorables de la saga Star Wars. Los asistentes también podrán disfrutar de una impresionante colección de cascos mandalorianos, sables láser y disfraces, cortesía de Events Freeks.

La feria, de acceso gratuito gracias al apoyo del Ayuntamiento de La Vecilla y diversas empresas patrocinadoras, incluirá sorteos de experiencias como un paseo en barco por los fiordos de León, rafting con Pormaventura y una ruta espeleológica por las Cuevas de Valporquero con Ghueko. La música estará a cargo del DJ José Mures, asegurando una atmósfera festiva durante todo el evento.

Francisco Barrientos destaca la oportunidad que esta feria representa para la comunidad: “Es un evento único para disfrutar y conocer más sobre el coleccionismo y estos juegos de estrategia. Además, Campohermoso, con su entorno natural en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, ofrece una experiencia inigualable para los visitantes”.

Programa de la Feria de Warhammer 40K y Magic en La Vecilla:

Sábado, 27 de julio:

11.00 horas.- Torneo Warhammer 40k

Torneo Warhammer 40k 11.00 horas.- Torneo Kill Team

Torneo Kill Team 11.00 a 12.00 horas.- Taller Hama Beads

Taller Hama Beads 12.00 horas.- Inauguración oficial

Inauguración oficial 12.30 horas.- Aprende a jugar a Lorcana

Aprende a jugar a Lorcana 16.00 horas.- Torneo Cartas Magic

Torneo Cartas Magic 17.00 a 18.00 horas.- Taller Hama Beads

Taller Hama Beads 19.00 horas.- Exhibición de esgrima con sables de luz (LudoSport)

Exhibición de esgrima con sables de luz (LudoSport) 20.00 horas.- DJ José Mures

Domingo, 28 de julio:

11.00 horas.- Torneo Age of Sigmar

Torneo Age of Sigmar 11.30 horas.- Torneo Yugioh

Torneo Yugioh 12.00 y 17.00 horas.- Taller Hama Beads

Taller Hama Beads 12.00 horas.- Torneo Disney Lorcana

Torneo Disney Lorcana 12.30 horas.- Exhibición de lucha leonesa - Club Valle del Curueño

Exhibición de lucha leonesa - Club Valle del Curueño 16.00 horas.- Torneo Catán

Torneo Catán 16.00 horas.- Concurso de pintura rápida

Para más información, visita sus redes sociales en Instagram @warhammerferiacampohermos y en su página de Facebook Campohermoso Warhammerferia.