El Level Up León celebra su undécima y última edición este fin de semana en el Instituto Juan del Enzina

Cuando has sido lo más, pero te vas haciendo mayor, queda no sólo disfrutar de lo conseguido sino también saber retirarse. El Level Up León ha sido la referencia de muchos en lo que a jornadas de frikismo ha habido en León en el siglo XXI. Un enorme trabajo de la gente de El Pacto de las Janas que quedará en el recuerdo de todos los aficionados leoneses y españoles a los juegos de rol, el manga, el anime y tantos otros sectores del fandom patrio.

La undécima edición de Level Up León se celebrará a partir de hoy viernes 26 al domingo 28 de julio en el Instituto Juan del Enzina. Es la última con el lema 'The Last Stage' [“el último escenario” en inglés]. La de despedida, la de haber cogido el manual de juego 'Nivel Dios' y terminárselo.

Organizado por la Asociación 'El Pacto de las Janas', el evento se convirtió en un referente para los amantes del mundo fandom y los videojuegos en la provincia y en España; pero la pandemia le costó un parón ineludible (la décima edición, 'Next Stage' [“siguiente escenario” en inglés] se produjo en 2019) que ha llevado a la organización a repensar si era posible continuar. La decisión, tras un lustro de parón: mejor dejarlo en todo lo alto tras haberse pasado todos los niveles del manual de Dioses y que otros recojan el testigo. Lo propio es convertir al Level Up en un evento inmortal en el recuerdo.

'The Last Stage': la undécima y última edición del Level Up!

El festival Level Up León, que tendrá lugar del 26 al 28 de julio en el Instituto Juan del Enzina, se despide así en su undécima edición. Este evento, organizado por la Asociación 'El Pacto de las Janas', ha sido un punto de encuentro clave para los aficionados al mundo del fandom y los videojuegos. La ubicación, en pleno centro de León, facilita el acceso a visitantes de todas partes.

Con una programación variada que incluye charlas, talleres y competiciones, estas ya míticas jornadas prometen un fin de semana inolvidable. Con los horarios de apertura el viernes de 16.30 a 21.30, y el sábado y domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.30 horas. Las entradas tienen un precio de 3 euros para el viernes y 5 euros para el sábado y el domingo, con acceso gratuito para menores de 10 años.

Esta última edición de Level Up León no solo promete ser un evento repleto de actividades para todas las edades, sino que también representa una despedida emotiva para todos los seguidores que han disfrutado de este festival a lo largo de los años. ¡Honra al Level Up en el recuerdo inmortal de todos los frikazos! (Que todavía quedan tres días fantásticos para disfrutarlo).

Para más detalles sobre el evento se puede visitar la página oficial de Level Up León.

Programa de Actos del Level Up León 'Last Stage' 2024

Viernes, 26 de Julio

16.30 - 17.30 h. - Inauguración y presentación del evento.

- Inauguración y presentación del evento. 17.30 - 19.00 h. - Torneo de videojuegos retro.

- Torneo de videojuegos retro. 19.00 - 20.30 h. - Charla sobre la evolución del manga y el anime.

- Charla sobre la evolución del manga y el anime. 20.30 - 21.30 h.- Concurso de cosplay.

Sábado, 27 de Julio

11.00 - 12.30 h. - Taller de creación de personajes de rol.

- Taller de creación de personajes de rol. 12.30 - 14.00 h. - Competición de juegos de mesa.

- Competición de juegos de mesa. 16.30 - 18.00 h. - Mesa redonda con autores de cómics.

- Mesa redonda con autores de cómics. 18.00 - 19.30 h. - Exhibición de juegos de lucha.

- Exhibición de juegos de lucha. 19.30 - 21.30 h.- Concierto de música de videojuegos.

Domingo, 28 de Julio

11.00 - 12.30 h. - Taller de ilustración digital.

- Taller de ilustración digital. 12.30 - 14.00 h. - Proyección de cortometrajes.

- Proyección de cortometrajes. 16.30 - 18.00 h. - Debate sobre el futuro del gaming.

- Debate sobre el futuro del gaming. 18.00 - 19.30 h. - Torneo de cartas coleccionables.

- Torneo de cartas coleccionables. 19.30 - 21.30 h.- Clausura y entrega de premios.