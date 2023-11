El Market Freak regresa al Palacio de Exposiciones de León del 1 al 3 de diciembre

Llega diciembre... ¡Y el primer fin de semana en León es MegaFriki! Y de eso se alegra esta sección alocada y divertida –y casi siempre inclasificable– de ILEÓN. Aunque aparezca y desaparezca como el Guadiana, Lo Más Friki tiene siempre una cita ineludible todos los finales de noviembre para hablar del Market Freak León. Un eventazo que cumple este año su sexta edición cubriendo todas y cada una de las expectativas del aficionado a los cómics, la ilustración, el anime, los juegos de tablero y de rol, videojuegos, conciertos, los bailes Kpop, el cosplaying, Star Wars, Harry Potter y toda clase de frikadas ultra molonas –con talleres incluidos para aprender cómo hacerlas– que se reúnen en un programa aledaño al mercadillo central en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León.

Todo un éxito por parte de Events Freaks, leoneses que se han currado (fricazos ellos) un calendario de mercadillos de este tipo temáticos (de Harry Potter celebraron uno en León en julio tras petarlo en Oviedo en marzo) y han salido a otras provincias como Zamora y comunidades autónomas como Cantabria.

Pero toca pasárselo bien (en grande, leñes) en León otro diciembre más. Momento perfecto para preparar esos regalazos de frikazos que podemos pasar a Santa Claus o enviar a los Reyes Magos para que los reparta entre los seres más queridos. Y el horario comienza este viernes 1 de diciembre a las cinco de la tarde (será de 17 a 21:00 horas). El sábado de 11 a 21 horas ininterrumpidas y el domingo casi igual, abriendo a las once de la mañana, pero cerrando una hora antes, a las ocho de la noche. Sin olvidar que el primer día habrá Freak Fest en el Studio 54 a partir de las 23.30 horas (como explicaremos en el recuadro de abajo).

¿Y cómo se puede frikear a tope en el Market Freak? Pues si quieres conocer el programa puedes hacerlo pinchando aquí, aunque un resumen es que hay de todo: torneos de Rocket League y de Marvel Snap, y también en la zona de videojegos de Super Smash Bross, Mario Kart y Class Royale; juegos de rol; charlas (como las de los actores de doblaje ván Jara y Amparo Valencia, el Team Rocket, o de Youtubers, o de cocina histórica, o de cosplay); desfile de moda friki y trivial de todo tipo de temáticas de nuestra querida subcultura de Ocio Inteligente (Cultura Friki Powa!!! 😜) y también otro de Harry Potter; Gimkana especial de búsqueda del tesoro (de One Piece 😉); clases de Florituras con Sable Láser, impartidas por Ludosport León; concursos de Cover Dance, de Cosplay, de Karaoke... y un montonazo de cosas más, sin olvidar los talleres de modelado y pintura de Among Us impartido por Adrián Villa, de Fandub (doblaje de escenas anime en tono de humor), de varitas mágicas, de objetos de One Piece, de cocina... de mogollonísimo de otras cosas guapas [RECOMENDACIÓN: pincha el enlace del principio de este párrafo que el redactor se cansa de resumirlo y hay cosas pero chulas, chulas; no te pierdas ninguna].

Artistas invitados

No falla la cantidad de gente interesante para conocer (algunos muy admirados) que suele venir como artistas invitados. Quizás el más destacado sea Jordi Maquiavello, el creador de contenido con el canal de divulgación cinematográfica más grande de España; EvilSmile es un creador de contenido en Youtube, con uno de los canales de referencia de Juego de Tronos y Vikingos en español; también estará presente la ilustradora valenciana Shaun Elay; las cosplayers Ittara y MIna Starliart, la cantante Hane; los actores de doblaje Amparo Valencia e Iván Jara; y los miembros del podcast La Canción Continúa, el primer programa de este tipo en español dedicado a la relectura y análisis de Canción de Hielo y Fuego y productos derivados del universo Juego de Tronos. Y muchos más. Para conocerlos todos (y saber cuáles son sus redes sociales), y los que faltan en este mero listado, lo propio es seguir este enlace.

Y durante todo el evento, el mercadillo con tiendas de todo tipo (incluido hasta productos alimenticios japoneses), zona de Foodtrucks, zona de Free Play de Videojuegos y también otra de de Juegos de Mesa, Photocalls, exhibición de Body Painting en el Stand de Mery Makeupart y además Shaun Elay estará ilustrando en directo.

En resumen. Cita para no perderse –y para que resucite la sección más alocada, divertida e inclasificable... posiblemente de todos los medios de internet y del periodismo patrio español– este fin de semana en el Palacio de Exposiciones. Gracias a la gente de Events Freaks.

Más información

Dónde: Palacio de Exposiciones de León

Palacio de Exposiciones de León Cuándo: viernes, sabado y domingo (1, 2 y 3 de diciembre)

viernes, sabado y domingo (1, 2 y 3 de diciembre) Horario de apertura: viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábado de 11.00 a 21.00 horas; y domingo de 11.00 a 20.00 horas

viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábado de 11.00 a 21.00 horas; y domingo de 11.00 a 20.00 horas Programa de actividades: puedes consultarlo completo pinchando aquí.

puedes consultarlo completo pinchando aquí. Entrada: se puede comprar aquí y en taquilla. Los menores de cinco años, entrada gratuita.

se puede comprar aquí y en taquilla. Los menores de cinco años, entrada gratuita. Redes sociales del evento: página de Facebook; Instagram, @market_freak y perfil de X (antiguamente Twitter) @market_freak