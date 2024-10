UPL anuncia 'batalla' contra la intención del Ministerio y el alcalde de León de que Feve sea un corredor verde sin tren ni tranvía

Un 'no' bien rotundo. Esa es la respuesta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la intención deslizada por el Ministerio de Transportes y Movilidad, que el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, defendió ayer estudiar como viable, de que la integración de la antigua línea ferroviaria de Feve se quede en una vía verde a su paso por los barrios de La Asunción y San Mamés, condenando así a que los trenes o tranvías regresen a la céntrica estación de Matallana de la ciudad.

El rechazo a este planteamiento, tras casi 13 años de cierre de la línea en la capital, ya lo había manifestado el grupo municipal de UPL, por boca de su portavoz, Eduardo López Sendino, aunque con la callada de momento de este partido a nivel provincial, teniendo en cuenta que por ejemplo en la Diputación cogobiernan PSOE y UPL.

Pero Sendino ha vuelto a manifestar hoy su rechazo frontal, aún con más contundencia, tras las declaraciones del alcalde asumiendo la posible solución del Gobierno de transformar la brecha por los barrios del norte de la ciudad en una vía verde y dejar el fin de trayecto del tren de Feve en el actual apeadero de La Asunción, donde permanece los últimos 13 años.

En una nueva nota de prensa, el portavoz municipal leonesista da un paso más y anuncia la primera batalla política e institucional: la presentación de una moción en el Ayuntamiento de León para que todos los partidos se posicionen en el próximo Pleno.

La postura leonesista, y muy previsiblemente del PP, que también rechaza esta alternativa a nivel provincial, será de otorgar únicamente su apoyo “a la solución de integración de Feve, exigiendo al Ministerio de Transportes que deje de jugar con los leoneses y solucione definitivamente la llegada de los trenes o tren-tram al centro de la ciudad como ha estado previsto todos estos años desde que se cerró ese tramo de la línea”, remarca Sendino en la nota de prensa. Si los dos concejales de Vox se suman a la iniciativa, de ese Pleno saldrá un bloque mayoritario de oposición a la alternativa ministerial porque el equipo de Gobierno socialista que preside el alcalde está en minoría.

El leonesista recuerda que desterrar la integración ferroviaria prometida deja “de lado los anhelos y deseos de todos estos años no solo de los usuarios de la montaña, sino incluso usuarios de la ciudad de León que utilizaban el tren de Feve para llegar al centro de la ciudad”. A su juicio, la céntrica estación de Matallana es “adecuada para recibir los trenes” pero con este giro cree que se da “la impresión de que se opta por la solución barata, una vez que en su día se decidió por el Ministerio no adquirir definitivamente los tren-tram que estaban previstos”. Por eso, concluye que la “posición del alcalde de León sin consenso alguno, y plegándose a los deseos del Ministerio de Transportes, no encontrará el apoyo de UPL ni del grupo en el Ayuntamiento de León”.