El prometido Centro de Coordinación Internacional de Alsa en la estación de autobuses de León será un simple traslado local

Cuando hace un mes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en la inauguración de la reforma de la estación de autobuses de León que ésta pasaría a albergar el Centro de Coordinación de Servicios Internacionales de Alsa, “que dará trabajo a 14 personas”, todo el mundo aplaudió la apuesta de la compañía de autobuses y la negociación del Gobierno autonómico para conseguirlo.

Sin embargo, esa disposición en la capital leonesa de las oficinas para realizar el control de tráficos de la empresa en algunos países extranjeros, como Portugal, será en realidad un simple traslado de carácter local. Y es que que esa labor de coordinación fuera de las fronteras de España en algunos países muy concretos ya se estaba realizando aquí. En concreto, en unas oficinas en el polígono de Vilecha, es decir, apenas a dos kilómetros de distancia, media hora caminando.

Fue el CEO de Alsa, Javier Iglesias, presente hoy en León para presentar cuatro nuevos autobuses más sostenibles para los viajes entre León y varias poblaciones del alfoz, quien detalló que en eso consistirá la novedad: que entre los nuevos espacios de la estación de autobuses de la avenida Sáenz de Miera se habilitarán unas oficinas a las que trasladar a sus actuales trabajadores.

Seguirán, por tanto, realizando idénticas labores que ejecutan desde que Alsa instaló en León su Centro de Coordinación de Servicios Internacionales, es decir, hace ya diez años, como también explicó. Eso sí, “desde el año pasado”, además de esa coordinación y seguimiento de flota en Portugal se pasó a gestionar aquí los transportes de Suiza y Arabia Saudí.

Iglesias, junto a la consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León, María González Corral, sí detalló muy en concreto el plazo para terminar de habilitar el espacio nuevo en la estación leonesa y proceder a ese traslado: un mes como máximo, es decir, antes de mediados de febrero. Lo que sí aseguró el consejero delegado de la compañía es que “vamos a ver si seguimos expandiendo” a nuevos países el control de este sistema remoto.

Vuelos internacionales, ¿desde dónde?

En otro orden de cosas, González no quiso entrar a valorar la polémica opinión del nuevo ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el vallisoletano Óscar Puente, de que sólo un aeropuerto en Castilla y León opere con vuelos internacionales, aunque en la Comunidad haya cuatro aeródromos civiles y capacitados, como son León, Burgos, Salamanca y también Villanubla en Valladolid. La consejera recalcó que “la Junta no tiene competencias” en los aeropuertos, sino que son estatales, por lo que “no me corresponde valorarlo”.

Preguntada sobre el hecho de que la única vez que hubo vuelos internacionales estables, de echo todos ellos a un mismo destino, País, fue cuando los subvencionó la propia Junta -siendo el leonés Antonio Silván el consejero de Fomento-, la actual responsable del departamento aseguró que aquello era promoción turística desde y hacia las cuatro provincias pero “ahora no estamos en esa línea”. “No está en la mente ni en la mesa en Castilla y León plantear el cierre de ningún aeropuerto” en la Comunidad, zanjó.