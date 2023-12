Puente insiste en sólo un aeropuerto internacional en Castilla y León y ve “imposible” la León-Valladolid en 4 años

El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha insistido hoy en su visita a la provincia de León en que su objetivo es apostar por un único aeropuerto con vuelos internacionales en Castilla y León, asegurando de momento literalmente que “Valladolid puede ser uno de ellos”, al tiempo que tildó varias veces de “imposible” que en su mandato de los próximos cuatro años se pueda ver ejecutada la autovía León-Valladolid A-60.

Puente, a preguntas de los periodistas en su visita institucional a Ponferrada, terció sobre varias de las últimas polémicas declaraciones suyas de ambos aspectos, tratando de explicar cuando afirmó que el tramo central de la autovía, entre Santas Martas (León) y Medina de Rioseco (Valladolid) “está verde”.

“Yo no miento, no seré yo el ministro que cuente cuentos para no dormir: ¿Impacto ambiental, estudios, proyecto y obra? Imposible”, quiso zanjar, justificando que lo que si se vaya a poder ejecutar es el siguiente tramo “más avanzado” a su llegada al Ministerio, que es el formado por los proyectos de Villanubla-La Mudarra y La Mudarra-Medina de Rioseco.

Aún así, el político vallisoletano quiso recalcar que convertir en autovía estos dos siguientes tramos de la actual N-601 también beneficiará a los conductores leoneses en sus viajes hacia o desde Valladolid. Y mientras, insistió en defender que mientras todos los trámites se van avanzando para la conversión en autovía del tramo central, convendría invertir en ejecutar “terceros carriles, de adelantamiento” en tramos concretos de la carretera nacional, solución temporal que sería “más sencilla y económica”; pero sin renunciar a medio o largo plazo de la autovía completa, insistió para intentar aplacar la polémica generada en León con sus últimas declaraciones.

Por último, y en referencia a la propuesta que hizo hace unos días durante su participación en un foro, donde propuso intentar traer vuelos internacionales a aeropuertos como el de Valladolid, advirtió que es “solo una idea y que, en todo caso, no tiene por qué afectar a otros aeropuertos, como el de León”.

“Hay zonas de interior que pueden potenciarse con vuelos internacionales. Hay aeropuertos con posibilidades como el de Valladolid, pero es solo una idea. Hay que sentarse con las compañías aéreas para materializarlo y no tiene por qué afectar a otros aeropuertos. Si hubiera al menos uno en Castilla y León con vuelos internacionales, redundaría en beneficio de todos”, concluyó.