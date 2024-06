La iglesia del Mercado en León clava propaganda en la piedra sin permiso de Patrimonio mientras pide dinero para restaurarla

Deambular por el Camino de Santiago a su paso por León hace que, inevitablemente, se pase frente a una de las iglesias más valiosas y antiguas de la capital, la iglesia románica oficialmente llamada de Santa María del Camino o del Mercado y popularmente también conocida como la de la Plaza del Grano.

En dos de sus fachadas hace meses que llama la atención el uso que de sus muros se viene haciendo por parte de la parroquia para mostrar diferentes tipo de propaganda eclesiástica. En concreto, se ha clavado en sus sillares de las fachadas sur y oeste hasta tres carteles de grandes dimensiones, dos flanqueando la portada principal y otra, aún mayor, en el lado que da a la calle Mercado. Todos los carteles hunden sus anclajes en la piedra, la cual presenta ya a la vista abundantes deficiencias y desgastes.

La situación no tendría mayor trascendencia si no se dieran dos circunstancias: la primera, que la parroquia lleva años reclamando ayuda institucional, en concreto a la Junta de Castilla y León, para que sufrague con en torno a 150.000 euros públicos el arreglo del mal estado general de la piedra de este valioso templo. Incluso el párroco, Manuel Fláker, ya ha asegurado haber conseguido esa cantidad de dinero de la administración autonómica, que sin embargo no parece constar, de momento, en presupuesto alguno de ninguna consejería. Aduce el sacerdote el lamentable estado de la mayor parte de los sillares y el mucho tiempo que hace que se ha realizado la última intervención para mejorarlos, hace casi tres décadas y de la mano de la Escuela Taller del Ayuntamiento leonés.

El otro detalle grave es que la propia Junta de Castilla y León, a través de Patrimonio, ha confirmado a ILEÓN que ni el cura ni ningún otro estamento del Obispado de León ha solicitado permiso de ninguna clase para clavar los carteles en las fachadas y, por lo tanto, esta acción se ha ejecutado sin conocimiento de las autoridades.

La más alta protección

Hay que recordar que esta iglesia es Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado con la máxima protección desde que en 1973 fuera declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional. Entre otras muchas cosas, eso obliga a que cualquier intervención en el inmueble tenga que contar con la revisión y visto bueno de la autoridad en patrimonio, en este caso la Junta de Castilla y León. Por si eso fuera poco, este punto se encuentra afectado por otro BIC, en este caso además Patrimonio de la Humanidad, como es el propio Camino de Santiago.

Los carteles fijados con anclajes en la piedra de la iglesia del Mercado son tres, y también permanecen en las piedras restos de antiguos amarres que no han sido ni siquiera retirados. Los dos que se sitúan a derecha e izquierda del acceso principal se dedica, uno, a una frase que reza “Atended y ved si hay dolor como mi dolor”, y el otro simplemente a resaltar una imagen de su figura titular, la Virgen del Mercado, antigua del Camino (por el Camino de Santiago), popularmente conocida como 'La Morenica'.

El de mayores dimensiones, en la fachada sur, también se centra en la figura de la Virgen, en este caso resaltando la reciente concesión a la parroquia del Mercado de la Medalla de Oro de la Ciudad de León, la más alta distinción honorífica municipal posible. El Consistorio se la concedió hace escasos meses después de haber intentado la maniobra inicial de otorgársela a la propia Virgen, lo cual no fue posible únicamente porque lo impide el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento. Al final, triunfó el subterfugio.

Una medalla para la Virgen que fue 'disfrazada'

El trato de favor del Consistorio con la parroquia del Mercado viene de atrás: en el pasado mandato y parte del actual, se le permitió cortar la totalidad de una calle cerca a la parroquia, la calle Trastámara, durante casi cuatro años, parte de ellos de manera ilegal, por las supuestas obras para ejecutar un nuevo edificio en un solar de su propiedad ante la iglesia que años atrás se le permitió también derrumbar sin ni siquiera conservar la fachada, como Patrimonio sí exigió en cambio al edificio contiguo, a pesar de presentar idénticas condiciones.

Ahora, ante la decisión de instalar los cartelones, fuentes oficiales de la Comisión Territorial de Patrimonio aseguran que se revisará por parte de los técnicos el efecto que ello pueda tener sobre la piedra y el incumplimiento de la obligación de solicitar permiso para este tipo de trabajos, por la protección que afecta la edificio. Por eso, funcionarios del servicio territorial de Cultura “se desplazarán para verlo in situ y valorar si cabe algún tipo de actuación”, como la apertura de un expediente.

Una autorización de la Junta para un proyecto que no existía aún

Hay que recordar que el pasado mes de marzo, la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta informó favorablemente la propuesta de limpieza y restauración de fachadas de la iglesia de Santa María del Mercado en León, según dio a conocer en un comunicado.

Sin embargo, a pesar del visto bueno, se admitía que no se contaba con un proyecto de ejecución con un estudio de paramentos con caracterización petrográfica e identificación de patologías detectadas en las diferentes zonas de las fachadas. Tampoco se concretaban las actuaciones propuestas para cada una de esas zonas según su origen, naturaleza y estado. Y a pesar de todo se autorizaban las obras.