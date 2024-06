Cuatro, eran cuatro, y socialistas

Ya han tenido lugar las votaciones para el parlamento europeo y sabemos el resultado. Un tema que, a profundis, no voy a tratar, me supera. A falta de leonesismo fuerte que llevar a las urnas, desde la precampaña quise poner mi atención en el progresismo leonés, que, allende UPL, algo viene apuntando en plan diferenciador autonómico, muy poco... ¡Pero algo!

Para un mitin aparecíeron cuatro personajes conocidos de cierta connotación leonesa: Zapatero, Leire Pajín, Iratxe García y Cendón, luego veremos. Dos candidatas. Ahí va mi elucubración

Zapatero, que fue gran muñidor en la política leonesa. Arte 'escénico' con el que supo abordar la alta Secretaría nacional del PSOE como hombre de izquierdas que le venía de familia. Y conseguirla torciendo el deseo de los gerifaltes de pana y ceceo andaluz manifiesto. Supo rodearse de personas afines “y comprensivas” para alcanzar, contra pronóstico, la presidencia de España. Ahora huyendo de ser 'jarrón' se empeña en apoyar la causa Sánchez. ¡Bueno, vale! Es su opción.

Para Leire Pajín, candidata, me bulle en la memoria un poco elegante aunque sugerente pasaje, algo más que anecdótico, protagonizado por el que fuera alcalde de Valladolid , cuando a la Autonomía que nos amarraba la llamaban, con estudiada maldad, Castilla-León: Francisco Javier León de la Riva, que, sin demasiada tardanza , empezaría a perder… la prepotencia.

Nació Leire en San Sebastián pero con raíces paternas en la montaña oriental leonesa, Sabero. Se inició en la actividad política viviendo en Alicante; llegando a ocupar el Ministerio de Sanidad… con Zapatero, cuando fue objeto de aquel 'escorzo dialéctico', en 2010, del ínclito alcalde citado al soltar aquello de que “cada vez que veía sus 'morritos' sólo pensaba en una cosa”. Un claro ejemplo de que no todo vale. Y así le fue a este detractor de lo leonés.

La tercera persona, por orden noticioso tan sólo, Iratxe García, candidata, segunda en la lista otra vez, hasta ayer presidenta de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha hecho su carrera política en Valladolid, aunque nacida en Baracaldo. Supo y sabe de lo nuestro, lo leonés. herederos históricos del parlamentarismo de1188. Mas, nada hizo en Europa por significarnos. Tampoco ahora nos prometió nada, ¡y la han votado! Habiéndose manejado en Castilla y León, bajo el manto castellano... ¡Qué esperar!

Cendón, negación de 'lo leonés'

Creo que el más joven, el cuarto personaje, Alfonso Cendón, del que me he ocupado en este medio en más de una ocasión, no le veo en la huella de tareas del calado de las de Zapatero, aunque en apariencia se mueva bien en Madrid. El tema leonés parece resbalarle –“Ni se moja ni se seca”... ¡Le arde!–, laborar en pro de los intereses regionales leoneses parece que no entra en sus cálculos. Bajo los designios del poder centralista autonómico, hemos perdido o nos ha arrebatado Valladolid 'el Noroeste'. Vías, trenes, etcétera... y... ¡Ni se inmuta! Y suena a pitido de viejo tren de vapor lo de “un León fuerte…, en la Comunidad”. ¡¡¡Su actuación es, desde el comportamiento, una gran negación de lo leonés!!!

Como en cada buen mitin, en el de mi fijación también se ofreció de todo... ¡Para no acordarse de nada! En este caso a cuatro bandas, y si carambolas leonesas.

El mitin de las Europeas en León

Zapatero, todo fulgor ocasional, quiso alegrar la tarde a los asistentes: ¡Vengo a daros alegrías! “Somos el porvenir de Europa”, alude; claro está, al PSOE. Luego... ¡Se puso medallas! Algunas bien puestas, y poco más.

Pajín quiso exhibir raíces leonesas y días de veraneo en la montaña oriental leonesa, días de solaz convivencia y halagador esfuerzo de paisanaje. Zapatero, dijo, “me enseñó que España estaba siempre en el lado bueno de la historia”. Pregunto: ¿Y del León desnortado hablasteis? ¡Ése era el tema imprescindible!

Iratxe, se mostró con firmeza y saber estar, claro hay que revalidar supuestos logros, y colocación personal. Soltó un ramalazo autonómico: “A pesar de que el vicepresidente (Vox) de la Junta diga que nos 'invita a las mujeres a entrar en el mercado laboral', no nos invita nadie... ¡Nos lo hemos ganado nosotras!”. ¿Y del fraude a lo leonés qué? ¿Quién le va a presionar para que cambie?¡Lo que nos pueda llegar de Europa, será ya filtrado y escurrido en el tamiz autonómico!

Cendón , supo y quiso seguir con lo de las medallas de Zapatero. Ssabe que se relaciona muy bien con Sánchez, de ahí: “Lo mejor que le ha pasado a la provincia de León ha sido tu gobierno, José Luis, con 4.000 millones de euros de inversión y el Incibe”.¿Dónde peleó Cendón por la capitalidad europea de ciberseguridad para Legio? ¿Pero es que no tiene ojos para ver el hundimiento leonés? ¡¡¡A qué paisaje socioeconómico mira!!!

Reflexión final. A pesar de que el mitin fue generalista –y ni un caramelo para la individualidad leonesa–, los leoneses por ideología votaron para conseguir que el PSOE… no saliera mal parado aquí. Algo consiguieron. ¡Constatable!

Creo que la cabeza de lista socialista Teresa Ribera sabe muy bien lo que necesita España, es conocida y respetada, pero nadie le ha pedido que ponga la mirada en León, que particularice. ¡Ninguno de los cuatro le va a decir nada!

En votos ganó la derecha (el PP, en León), pero en intenciones para nuestra Región Leonesa, igual o peor postura que el PSOE... ¡Nada diferenciador! Pero “entre bobos anda el juego”. Tal expresión (título) no parece equiparable de pleno, si acaso en enredos amorosos con el pueblo ideologizado, pero… ¡Suena tan bien lo 'bobón', cual superlativo!

Futuro como leoneses en Europa, sin LExit... ¡Ninguno!