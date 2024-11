'Stringendo to Rock', música clásica del Conservatorio para el disfrute de todos los públicos este viernes

Este viernes 15 de noviembre el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León se desmelena para fusionar rock y música clásica y hacer vibrar a los espectadores revisitando un amplio repertorio de históricas canciones en el que se sustituyen las guitarras eléctricas por una orquesta de cuerda.

Se trata del concierto 'Stringendo to Rock', que arrancará a las 19.30 horas del viernes con entrada gratuita hasta completar el aforo, con el protagonismo del Ensemble de Cuerda que está integrado por estudiantes de nivel profesional, así como con una orquesta de cuerdas de nivel elemental y la dirección de un equipo de destacados profesores del mismo centro educativo musical leonés.

Entre los músicos invitados se encuentran Iván Braña en la viola, John Bramley en el piano, Jacobo Prieto en la batería y Marcos Rabanal en percusión. Esta combinación de instrumentos busca dar al concierto una sonoridad rica y moderna, resaltando la versatilidad de los instrumentos de cuerda.

El concierto será dirigido por Lourdes Fernández (violín y dirección), quien estará acompañada de otros profesores de violín de Enseñanza Elemental, entre ellos Paula Padierna, Blanca Sáenz de Miera en violín, junto a Eva Mª Rodríguez y Joaquín Ordóñez. Este equipo de profesionales garantiza una interpretación de alto nivel, siendo una excelente oportunidad para disfrutar de la música en vivo y apoyar a los talentos emergentes.

El programa del concierto 'Stringendo to Rock' está diseñado para ofrecer una experiencia vibrante y accesible para todo público, resaltando temas muy conocidos y otros menos, todos ellos adaptados a un original formato de cuerda. Esta variación incluye piezas de diferentes subgéneros de rock, lo que permitirá al público disfrutar de versiones instrumentales únicas con arreglos que potencian la expresividad de violines, violas, cellos y percusión. Además, el evento destaca por su enfoque educativo, ya que los estudiantes no solo interpretan, sino que experimentan la fusión de géneros en un entorno orquestal.

Los músicos invitados, Iván Braña en la viola y John Bramley en el piano, aportan su experiencia en la adaptación de música contemporánea a un formato clásico, mientras que Jacobo Prieto en la batería y Marcos Rabanal en la percusión complementan la interpretación. Este grupo trabajará en conjunto con los estudiantes de nivel elemental y profesional, quienes demostrarán sus habilidades técnicas en cada interpretación, en una combinación de juventud y experiencia que promete un espectáculo lleno de energía.

Destaca en la primera parte el protagonismo de la nueva orquesta formada por estudiantes de Enseñanzas Elementales, todos ellos de tercero y cuarto cursos, que ofrecerán cuatro piezas, tres de ellas boogies, y además la mitad de ellas compuestas por destacadas mujeres, como Helen Butterworth y Soon Hee Newbold.

En la segunda parte, sonarán a cargo del Ensemble de cuerda de alumnos de Enseñanzas Profesionales piezas de rock clásico junto a otras muy icónicas, desde el 'Twist & Shout' a 'I can`t get no (satisfaction) de The Rolling Stones, del 'Smoke on the water' de Deep Purple a 'Bohemian rapsody' de Queen y Freddie Mercury. Todas ellas con espectaculares arreglos que harán las delicias de los espectadores.

Aquí dejamos el programa completo.