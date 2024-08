España sufrirá el mayor aumento de Europa de muertes por calor para el año 2100

Las muertes por calor podrían triplicarse en Europa de aquí a 2100 con las políticas climáticas actuales, sobre todo entre los habitantes de las zonas meridionales del continente, como España. Así concluye una nueva investigación, publicada esta semana en The Lancet Public Health, que analiza los datos de 854 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes.

Se trata del primer estudio de modelización que calcula los fallecimientos actuales y futuros por temperaturas cálidas y frías con gran nivel de detalle para toda Europa, y sugiere que las disparidades regionales existentes entre los adultos aumentarán debido al cambio climático y al envejecimiento de la población.

En la actualidad, en Europa mueren unas ocho veces más personas de frío que de calor, pero se prevé que esta proporción disminuya mucho a finales de siglo. Así, aunque se pronostica un ligero descenso de las muertes por frío de aquí a 2100, las defunciones por calor aumentarán en todo el continente, sobre todo en las regiones meridionales. Las zonas más afectadas serán España, Italia, Grecia y partes de Francia.

Aunque se pronostica un ligero descenso de las muertes por frío de aquí a 2100, las defunciones por calor aumentarán en todo el continente, sobre todo en países como España

Los autores afirman que los resultados podrían servir de base para elaborar políticas que protejan a las zonas y personas más vulnerables de los efectos del frío y el calor. Eso sí, no han entrado a analizar qué pautas se recomiendan para proteger a las poblaciones más vulnerables.

“Se trata de una cuestión fundamental, pero va más allá del ámbito del artículo, dado que nuestro estudio no analiza medidas específicas de política para reducir los riesgos”, explica a la Agencia SINC Juan Carlos Ciscar Martínez, uno de los investigadores del estudio que trabaja en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Aumento drástico de fallecimientos

El estudio calcula que las temperaturas cálidas y frías provocan actualmente 407.538 muertes al año en toda Europa, de las cuales 363.809 están relacionadas con el frío y 43.729 con el calor.

No obstante, en los últimos años Europa ha experimentado algunos de sus veranos más calurosos, que han coincidido con elevadas tasas de mortalidad. Las personas mayores corren un mayor riesgo de muerte por temperaturas extremas, y se prevé que el número de personas que llegan a la vejez aumente con el tiempo.

En los últimos años Europa ha experimentado algunos de sus veranos más calurosos, que han coincidido con elevadas tasas de mortalidad

En conjunto, con un calentamiento global de 3 ºC [una estimación máxima basada en las políticas climáticas actuales] el número de muertes relacionadas con el calor en el continente podría aumentar de 43.729 a 128.809 a finales de siglo. En el mismo escenario, las muertes atribuidas al frío seguirían siendo elevadas, pero con un ligero descenso de 363.809 a 333.703 para 2100.

Con estas previsiones, se prevé que las defunciones relacionadas con la temperatura aumenten un 13,5 %, lo que provocará 55.000 muertes más cada año, impulsadas por un aumento de estas por calor. La mayoría de los decesos se producirán entre personas mayores de 85 años.

“Nuestro análisis revela que la proporción de muertes por frío y calor cambiará drásticamente a lo largo de este siglo, con un aumento de las atribuidas al calor en todas las partes de Europa y un repunte en algunas zonas”, añade Ciscar Martínez. “Nuestro estudio examina más de mil regiones de 30 países, lo que permite identificar los puntos calientes en los que la población se verá más afectada en el futuro”.

Los datos para España

Se estima que las muertes relacionadas con el calor aumentarán en todas las regiones de Europa bajo un calentamiento de 3 ºC, con un fuerte aumento de las tasas de mortalidad, triplicando la tasa media en toda Europa hasta situarse entre 2 y 117 muertes por cada 100.000 habitantes en todos los países europeos.

En España, se proyecta un aumento significativo en las muertes por calor en todo el territorio, que podrían aumentar de 4.414 a 20.194 por cada 100.000 personas para el año 2100 bajo este escenario de 3 ºC, lo que supone el mayor crecimiento de los países más vulnerables.

En España, las muertes por calor podrían aumentar de 4.414 a 20.194 por cada cien mil personas personas para el año 2100 bajo este escenario de aumento de 3 ºC, lo que supone casi cuatro veces más y el mayor crecimiento de los países más vulnerables

Las regiones del sur serán particularmente vulnerables debido a las altas temperaturas y la creciente población de personas mayores. También se resaltan las ciudades grandes y densamente pobladas. Así, lugares como Madrid y Barcelona podrían enfrentar mayores riesgos debido al efecto de isla de calor urbana.

Los autores reconocen algunas limitaciones. Sus resultados se basan en datos de habitantes de zonas urbanas (que suelen sufrir más estrés térmico, sobre todo calor, que los de zonas rurales), lo que significa que las estimaciones pueden ser ligeramente exageradas. Por último, las cifras tampoco tienen en cuenta el sexo, la etnia o los efectos en los lactantes (otro grupo vulnerable).

Referencia: David García León, Conrado Motta, Luc Feyen et al – ‘Temperature-related mortality burden and projected change in 1368 European regions: a modelling study’. RevistaThe Lancet Public Health, 2024 | DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00179-8.