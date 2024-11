En marcha dos procesos distintos de becas poco conocidas para estudiantes de la Universidad de León

Las becas estatales a los estudios universitarios alcanzan en la provincia de León cuantías elevadas y un número de beneficiarios que se cuentan por unos pocos miles. Se trata de una convocatoria que en los últimos años se abre antes de que finalice el curso y que se termina de formalizar durante el verano, de modo que los primeros importes pueden llegar a los bolsillos de los estudiantes universitarios y las familias antes de que finalice el año.

Conforme a las estadísticas de los últimos años, estas becas del Ministerio de Educación en León han rondado los 2.500 beneficiarios leoneses para estudiantes universitarios de cualquier punto de España, e incluso en el extranjero a través de los programas Erasmus. El Gobierno viene a repartir todos los años más de 10 millones en total, teniendo en cuenta que por un lado estas becas conllevan una cuantía fija ligada a la renta familiar (1.700 euros) y otra a la residencia (2.500 euros) si estudian fuera de su lugar de residencia, además de un importe variable del resultado de la ponderación de la nota media del expediente del solicitante y de su renta familiar.

Sin embargo, hay otras vías de beca para los mismos estudios universitarios que son mucho más desconocidas y que no todo el mundo solicita, precisamente porque no se dan mucho a conocer. Tal es el caso de la línea de ayudas de la Junta de Castilla y León para alumnos universitarios de Grado y también de Máster para todos los que estudien en las diferentes universidades de Castilla y León, lo que incluye las cuatro públicas pero también las privadas.

El plazo de solicitud de estas becas permanece abierto hasta el martes 26 de noviembre de este año 2024, fecha incluida, desde que se abriera la convocatoria el 29 de octubre, tal y como se detalla en la web oficial de Educacyl (pinchando aquí), donde vienen todos los requisitos, plazos, importes y enlaces para formalizar la solicitud de la ayuda. Este curso, la Consejería de Educación destinan 4,8 millones de euros de fondos propios para complementar las ayudas del Estado.

Al igual que otros años, existen dos modalidades: la de aprovechamiento académico y la de renta. Para la primera de ellas, la Junta destinará 2,65 millones de euros y el importe a percibir por cada beneficiario en esta modalidad no podrá ser, en ningún caso, inferior a un euro ni superior a 20 por cada crédito superado, elevándose como novedad el límite superior. Una novedad es que los alumnos matriculados en enseñanzas de grado podrán solicitar esta ayuda sin tener 60 créditos matriculados, siempre que estén matriculados de todos los créditos que resten para finalizar la titulación y que cumplan con los demás requisitos.

Por otra parte, la modalidad de renta cuenta con un presupuesto de 2,15 millones de euros. La cuantía mínima de esta ayuda que percibirán los beneficiarios es de 100 euros y la máxima se eleva como novedad hasta los 600. La Junta asegura que la resolución de esta convocatoria se producirá en torno al mes de marzo de 2025.

La Universidad leonesa formaliza su propio marco de ayudas

Sin embargo, tampoco estas becas propias autonómicas son las únicas. A todos los estudiantes en la Universidad de León les puede beneficiar también una importante novedad que se ha publicado oficialmente por primera vez este pasado 8 de noviembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), con la firma de la nueva rectora, Nuria González. Se trata de las bases reguladoras generales para las becas y ayudas para estudiantes de grado y máster del Campus leonés, tanto en León capital como en el de Ponferrada para la comarca de El Bierzo.

No es en este caso que la Universidad abra aún el plazo de una convocatoria sino que aprueba el marco general de unas ayudas que ya el año pasado no se pusieron en marcha. Cuando se convoquen, con cuantías específicas aún no desveladas, las condiciones serán estar matriculado en cualquiera de las enseñanzas universitarias de los dos campus y será excluyente que reciban otra beca por el mismo concepto. Tampoco se podrá superar cierto umbral de renta y se repartirán por concurrencia competitiva, priorizándose criterios como haber sido beneficiario en años anteriores, la renta familiar, el rendimiento académico o circunstancias especiales de carácter familiar, personal o social.

Las del Ayuntamiento de León... desiertas

Y todavía siguen sin ser estas las únicas ayudas disponibles para la misma finalidad. El Ayuntamiento de León lleva unos pocos años sacando su propia línea de ayudas al estudio para alumnos de enseñanzas universitarias de Grado en la Universidad de León, que en este caso se amplían, como las ministeriales, a ciclos formativos de grado superior de FP en centros de León.

Aquí surge el mismo problema: que estas ayudas son excluyentes de las demás. Y por ese motivo, ya en las convocadas para el curso 2023/2024 quedaron desiertas. Eso no ha hecho cambiar los criterios al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que de nuevo para este nuevo curso 2024/2025 ha mantenido idénticas bases en la convocatoria cuyo plazo finalizó el pasado 5 de agosto. No consta que se hayan resuelto ni tampoco si nuevamente quedarán desiertas o no.