El Nudo de Vilecha eléctrico entra en la fase de expropiar casi 700 fincas en León, Valverde de La Virgen y Santovenia

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa ha reconocido oficialmente hoy la utilidad pública y la necesidad de ocupación de terrenos para la construcción de la infraestructura de evacuación eléctrica de plantas solares fotovoltaicas, denominada 'Nudo Vilecha 400 kV', en los términos municipales de Villadangos del Páramo, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina y León.

Eso en la práctica quiere decir que arranca el proceso final previo a la construcción misma de esta red de alta tensión que transportará la toda la cantidad de energía que se prevé obtener de la futura explotación de un total de cinco macroparques solares en el entorno de Villadangos del Páramo, en concreto los macroparques llamados El Monte, Roteles, Valtarafón, La Llanada y La Fenera.

Las autorizaciones se publican este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) con un listado de todas las fincas que se verán expropiadas para la construcción de esta línea, un total de casi 700 terrenos (695 en concreto), la mayoría de los cuales se corresponden con el municipio de Santovenia de la Valdoncina, en concreto 437 fincas. Al municipio de Valverde de La Virgen le afecta en 224 terrenos y al municipio de León en 34. El Bocyl publica el detalle de las fincas y propietarios afectados, las servidumbres de vuelo de la línea, de apoyos o de soterramientos, detalle que se puede ver en el documento adjunto al final de esta información.

Las personas afectadas por la expropiación de los terrenos donde se ubicarán estas instalaciones presentaron alegaciones cuyo contenido hacía referencia, en la mayor parte de los casos, a aspectos relativos a la evaluación de impacto ambiental, que ya había otorgado la Junta hace dos años, y a la exposición prolongada a campos electromagnéticos.

Rechazo de todas las alegaciones

Finalmente, todas estas alegaciones en contra de los propietarios afectados por las expropiaciones han resultado desestimadas. “Se trata de una zona rústica donde no hay presencia permanente de personas, no es un entorno residencial”, justifica en su decisión la Junta de Castilla y León para continuar adelante con un proyecto cuyo presupuesto asciende a 16.292.332,09 euros. Está impulsado por Erbi Energía Inversiones SL, del Grupo Lamelas Viloria, al igual que son suyos los cinco macroparques autorizados, con una inversión que rondará los 140,5 millones para instalar en total unos 757.500 paneles solares y ocupando cerca de 453 hectáreas de superficie sumadas conjuntamente.

Como es habitual, tampoco consideró la Junta las alegaciones en su día presentadas que consideraban los cinco macroparques solares un único proyecto fragmentado, amparándose como en otros casos similares en que la competencia es suya y no estatal, y además el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico no se ha manifestado cuando fue consultado sobre ello. Tampoco se ha tenido en cuenta que algunos de los terrenos sean de uso agrícola, a pesar de que la Junta aseguró que no lo permitiría, aunque lo ha anunciado cuando los macroparques y sus infraestructuras ya están autorizadados.

La Patronal del sector, la Unión Española Fotovoltaica (Unef), negó en su día qesa fragmentación, asegurando que “aunque los proyectos pertenezcan a un mismo grupo empresarial y se hayan tramitado como unidades separadas, los promotores y la Junta de Castilla y León los han tramitado y estudiado como un todo en cuanto a afección ambiental” en el entorno de Villadangos. Sin embargo, de no haberse troceado los cinco proyectos, éstos habrían superado con creces el límite de producción de 50 Mw por encima del cual no sería la Junta sino el Gobierno central el que hubiera tramitado un único macroparque.

Los 15 kilómetros de la futura extensión del Nudo Vilecha eléctrico se dividen en dos tramos, uno de 13,80 que discurrirá con tendido aéreo y otro final de 1,2 kilómetros que se prevé soterrar, incluyendo varias subestaciones que en primer término debe recepcionar y transformar la tensión procedente de las instalaciones fotovoltaicas, elevándola de 30 kV a 132 kV, y en el segundo caso trasformarla de 132 kV a 400 kV, para conectar con los tendidos de Red Eléctrica de España.