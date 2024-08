Carlos J. López economista leonés: “La mitad del dinero público invertido en renovables no va a servir de nada en unos años”

Los retos a los que se enfrenta la sociedad en materia energética llevan a los expertos a cuestionarse el uso que se hace de las energías renovables. En el libro 'La humanidad frente al reto energético', del economista y técnico superior en Comunicaciones Carlos J. López, quien plantea una planificación correcta para un mejor resultado social y energético.

El autor Carlos J. López, leonés de nacimiento pero que reside desde hace años en Zaragoza, llega el jueves 8 de agosto a León para presentar este libro, que agrupa una serie de artículos en este libro editado por Ecologistas en Acción Aragón en el que analiza de forma crítica la actual situación energética de España y las consecuencias que esto puede conllevar en el futuro.

En concreto, López cuestiona el actual modelo de energía renovable a gran escala, mediante la instalación masiva en el territorio español de macroparques fotovoltaicos o solares: “La mitad del dinero público invertido en sistemas de energía renovable no a funcionar en unos años”, afirma.

El perjuicio social de los macroparques

Una situación que afecta especialmente a provincias como León, donde tanto el Gobierno como la Junta han aprobado varios proyectos que ocupan numerosas hectáreas provocando un importante daño medioambiental y social: “En zonas de montaña, por ejemplo, se instalan parques eólicos que no aportan nada socialmente, la población del territorio no recibe nada a cambio ni social ni económicamente, por mucho que se diga que sí”.

Este daño social es un factor que preocupa especialmente a este economista, que propone la creación de un sistema de comunidades energéticas en las que varios ciudadanos se asocien para producir energía como si de una cooperativa se tratase: “Con los macroparques se queda el 30% de la riqueza en los territorios mientras que de esta otra manera el entorno se queda con el 50% de la riqueza”.

Todo ello descartando las grandes instalaciones energéticas y apostando por pequeñas y medianas para instalarse sobre tejados o paralelos a carreteras, sin necesidad de adentrarse en ecosistemas. Una opción desconocida, según explica López, por los beneficios económicos que los grandes parques de renovables reportan a las empresas.

Según López, con los macroparques, además de provocar un importante daño medioambiental y poco beneficio económico y social, el resultado energético es inviable, ya que no están diseñados para producir energía durante un plazo largo de tiempo, cuando es posible que sea más necesario que nunca debido al agotamiento de las reservas energéticas que se han acumulado hasta ahora en España.

“Dicen que nos va a faltar energía renovable en el futuro, y es cierto, pero muy a largo plazo, cuando eso pase la mayoría de los macroparques no van a ser funcionales porque tienen un mal diseño y planificación. Están pensados para funcionar durante 25 años y a esto hay que añadir que, y ya se está dando, los que quedan obsoletos no les merece la pena pagar para desmontarlos con lo que se quedan abandonados, y eso teniendo en cuenta que el material del que están hechos no es reciclable”, argumenta el autor.

La falsa esperanza del hidrógeno verde

En la provincia de León ya se han planteado varios proyectos de otra energía que parece vivir un 'boom'; el hidrógeno verde. López es especialmente crítico con el uso de este tipo de energía que, matiza, no es tal “el Hidrógeno verde es un vector y una vez convertido en energía tiene una eficiencia que no llega al 20%”.

El economista critica especialmente la campaña de uso de los coches de hidrógeno verde: “No tienen sentido, los coches tendrían que tener un depósito 16 veces más grande para que fuesen funcionales o meter el hidrógeno a una presión que convertiría el depósito en una bomba”, critica. “El problema es que estamos trasladando algo ruinoso a la sociedad por el beneficio de empresas”.

El mito de la necesidad de pantanos

Otro de los aspectos que aborda el libro es la energía hidráulica generada en pantanos. En Castilla y León la Junta, tanto el PP como el anterior socio de Gobierno Vox, ha asegurado en diferentes ocasiones que es necesaria la construcción de nuevos pantanos en la Comunidad.

El economista rechaza por completo esta posibilidad: “Ni en León ni en ningún sitio de España es necesaria la construcción de nuevos pantanos. Primero porque España es el octavo país del mundo con grandes pantanos, no quedan lugares seguros para construir pantanos. No tiene sentido social ni energético porque aunque construyas 10 pantanos nuevos en España, ¿qué soluciona eso? Son ideas que solo sirve para que el político de turno tenga su momento de gloria y principalmente se trata de acuerdos electorales con los regantes”.

“Desde luego no queda otra opción más que apostar por la energía renovable pero tiene que hacerse con una planificación que pase por reducir el tamaño de los parques, apostar por las comunidades energéticas y limitar a las grandes empresas”, zanja Carlos J. López.

La presentación del libro en León tendrá lugar el jueves 8 de agosto a las 20.30 horas en La Xana del Torio de Pedrún del Torío.