En qué situación están las legitimas exigencias autonómicas leonesas

En mi escrito del mes pasado lo comenzaba preguntando si los ciudadanos leoneses tenían voluntad de crear la autonomía leonesa, y afirmaba que sí. Después de este mes de agosto, en mi sabatina 219 que se puede leer aquí, estoy aún más convencido.

También preguntaba si había voluntad política y afirmaba que ningún partido nacional la tenía, y en estos momentos sigo afirmando lo mismo. Esto es lo grave. Después de dos meses y algunos días, de la votación de la Diputación a favor de la autonomía, no observamos movimientos en confirmación de esa supuesta voluntad manifestada en la votación.

Me pueden decir que verano es difícil, que hay vacaciones, y por otro lado que tampoco nos tienen que comunicar, las gestiones realizadas fracasadas o efectivas, por muchas razones, y, sin lugar a dudas, la mas importante: la discreción. Totalmente de acuerdo pero esto no quita para que veamos al menos intenciones, y nos reciten algún propósito.

Mi intuición (ojala me equivoque) me indica que los socialistas leoneses no tienen ninguna voluntad de proseguir el proceso, han cumplido con los acuerdos de sacar la votación y a partir de ahora, es que en Madrid no están por la labor, y se acabó, sin ninguna presión para no crearse problemas en el seno del partido, que es lo que les sobra , problemas externos e internos.

¿Y la UPL? Pues debería seguir la lucha en Madrid pero, es la parte mas pequeña de la mesa de gobierno provincial, pero necesaria para sujetar la mesa.

Los leoneses no podemos sufrir una decepción más en este sentido, ni podemos aceptar la desidia de los representantes leoneses hacia nuestros intereses y nuestra voluntad autonómica, ya son muchas

A esto hay que añadir que las vacaciones ni el verano ha existido para la Junta Castellana, dirigida y manejada por el PP nos ha implantado varios parques fotovoltaicos, en contra de la voluntad de los agricultores, o se saca sin problemas 28 millones para instalar el centro de investigación y desarrollo agroalimentario en Castilla, siendo la provincia de León la segunda provincia de denominaciones de origen, siendo una mayoría berciana. O para autorizar la Facultad de Medicina tiene que consultar a Castilla, mientras que para decidir el uso de la uva godello por la Denominación de Rueda no consulta ni con los mayores perjudicados, los bercianos. O nos llenan la provincia de planta de lodos de origen no leones.

A la par de estas noticias nos llegan noticias de la cantidad de monumentos arquitectónicos hasta 59 que están en riesgo de desaparición. En este caso son edificios que guardan relación con la cultura e historia leonesa. No importan, no son castellanos.

Polígonos sin desarrollar por la Junta y el Estado

O nos tratan de cortos de cerebro, nos cuentan por un lado que el polígono tecnológico de Armunia se va a ampliar después de dos años de retraso, ahora tranquilos porque ya tiene casi dos mil. Y, rediós, cuantos hemos perdido de valor añadido por el retraso de los dos años. Las empresas no esperan tanto tiempo para instalarse, no pierden dos años a la espera de que los políticos decidan ampliar un polígono.

Este es el mismo problema que tiene el gobierno central, sea el color que tenga este gobierno, con el polígono de Torneros, no se desarrolla porque no tiene empresas que lo soliciten, mientras que Villadangos sigue ampliando y llenando las ampliaciones, porque aparte de los políticos de la Junta Castellana están los intereses del puerto del Musel y cámaras de comercio asturianas y leonesas.

No se oyen más que criticas hacia el deseo de autonomía leonesa, desde puntos de razonamientos sin fundamento, pero nadie responde con razonamientos a las negativas de las cortes a las propuestas de UPL de las necesidades leonesas.

O nadie ha criticado ni denunciado las afirmaciones de IAL (Iniciativa Autonómica Leonesa) de “robo en los presupuestos” castellanos hacia la provincia de león valorados en ochocientos millones por año en la última década.

Esta claro que lo más temen los partidos es la perdida de poder, al perder votos, pues leoneses, dejemos nuestras ideologías políticas y votemos a aquellos partidos partidarios de la autonomía, y conseguida esta, ya diremos en nuestras votaciones autonómicas quien nos gobierna.

¡¡¡Ah que los partidos autonomistas no te gustan!!! No voy a preguntar las razones, entonces abstente en las votaciones. Una participación muy baja, tan poco les agrada.

No podemos votar en concepto nacional, cuando los partidos nacionales pasan de la Region Leonesa y son partidarios de tenernos como colonia castellana con las consecuencias, ningún interés de progreso y desarrollo a nuestra tierra leonesa. Por el contrario todo es un Castiga a León, pero si la culpa de nuestra situación la tiene la acera ideológica contraria a que estas, sin darnos cuenta de que las dos la tienen...