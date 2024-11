La solidaridad que ha unido la tierra minera de Laciana con la Terreta valenciana

En Valencia no suele hacer falta palas en las viviendas. Pero ahora son una urgente necesidad para poder salir de lodazal en que la DANA ha convertido 78 municipios de la provincia, afectados por la antiguamente llamada ‘gota fría’ más grave de la historia, que ha costado la vida a 223 personas. Pero en la comarca de Laciana de palas saben mucho, usándolas para mover el carbón o para eliminar la nieve que tapa puertas y entradas en invierno. Y la solidaridad leonesa tiene un ejemplo en una acción casi exprés que permitió llevar palas, botas y todo lo que se pudo desde Villaseca de Laciana hasta tierras valencianas.

León y sus gentes, al igual que muchas partes de España, se han movilizado como nunca para ayudar a los vecinos y vecinas de Valencia, los más afectados por la DANA. Con dinero, material para eliminar los restos de barro y enseres, comida y bebida o ropa. Lo han hecho organizaciones, empresas, entidades o particulares, así como instituciones. Desde la ciudad al mundo rural, la solidaridad ha brotado ante la sensación de cierta inoperancia inicial ante la tragedia de la DANA.

Una de esos ejemplos de solidaridad ocurrió en Laciana, uniendo a valencianos que habían acudido al festival Samhain celebrado el puente de Todos los Santos, con los vecinos de la comarca que no desaprovecharon la oportunidad de llenar la furgoneta de Jose Bernat 'Pépe' y Teresa Giménez para que volvieran con material necesario para ayudar a las poblaciones más afectadas. Ellos eran dos valencianos que acudieron a la comarca leonesa a pasar unos días, conmocionados por la tragedia. Y una berciana de nacimiento y lacianiega de corazón, además de criada en Valencia, Mónica Franco, hizo de enlace para no perder la oportunidad de llevar solidaridad hasta los afectados.

“Teníamos a Pépe y Tere recibiendo noticias directamente de necesidades que había de gente conocida en Valencia. Y por otro lado, aquí ha habido muchas visitas de gente de fuera y de Laciana que vive fuera y que ha venido a pasar el puente, una fecha en la que es verdad que el valle de Laciana se llena a tope de gente”, explica Mónica, que unió ambos puntos y se puso a organizar una recaudación de todo lo que se pudiera, “¿Qué os parece si unimos fuerzas por los dos lados?”. Y la respuesta no defraudó

La junta de festejos de Villaseca de Laciana suele organizar actividades durante el puente para recaudar fondos para las fiestas. Este año el dinero se ha donado, 475 euros que se usaron para comprar material necesario en Valencia. Todo el gasto se hizo en la farmacia de Villaseca, a cuya titular agradecen de forma particular una donación y la venta de los productos a precio de coste. Mascarillas, pañales, productos para bebés o fortasec, “cosas que nunca piensas que en una emergencia es lo primero que necesitas y que ya la gente te los estaba reclamando al segundo o al tercer día”.

Aprovechando la furgoneta de Pepe y Tere también se optó por pedir material de limpieza como palas o botas, algo que hay en casi todas las casas del valle. “Todos tenemos una pala plana para palear el carbón aunque ahora casi nadie tiene calefacción de carbón, esas palas las tenemos todos en las carboneras o para quitar la nieve y son cosas que de repente en Valencia no se tienen porque no hay nieve ni carbón y que les han sido súper necesarias para eliminar el barro”, cuenta. Y llegaron, junto a baldes o trajes de plástico que se usaban en la mina y estaban aparcados. “Y la gente incluso se tomó la molestia de ir a la ferretería a comprarlos nuevos para que se los llevaran, o sea, que incluso hubo gente que si no tenía suficientes cosas en casa se fue a comprar y nos las dejó”.

También fue destacable la llegada de pañales de adultos o esponjas jabonosas, en una zona muy envejecida como es la provincia de León. “La gente ha cogido todo ese material que tenía en casa, en algunos casos por no usarlo por fallecimientos recientes y lo ha traído para ayudar, qué manera de cerrar un duelo ayudando a otras personas” explica Mónica que no puede evitar sentir emoción por la solidaridad mostrada.

“Sé que muchísimas palas y material ha venido por gente que incluso ha perdido familiares en la mina. Una conexión que, yo que soy leonesa de Laciana y del Bierzo criada en Valencia, me ha parecido un poco como una alineación positiva. La solidaridad minera de ‘no dejar a nadie atrás’ espero que no se pierda nunca por mucho que las minas hayan cerrado, creo que esto va un poco en el alma de la comunidad minera y estoy convencida de que también está pasando en la montaña central”, explica. El colectivo ‘Sangre Minera’ de la Montaña Central también ha destacado estos días por su labor solidaria enviando material en abundancia a Valencia.

Pepe y Tere llenaron de solidaridad lacianiega su furgoneta, pero con espacio para aportar cosas que les comunicaban que faltaban en Valencia y que en las ferreterias de Laciana se podían comprar sin mayor problema. Su ayuda se llevó hasta un conocido local del barrio de Ruzafa, La Cantina, que facilita la llegada del material a los voluntarios que doblan el lomo incansablemente en la zona sur de Valencia. Todo lo que no cabía en la furgoneta se llevó al Ayuntamiento de Villablino para que, junto al resto de lo recogido en la comarca, se lleve a las zonas afectadas. En total se enviaron 15 toneladas de mercancía recogidas por el consistorio en 32 palets.

Mónica cree que Valencia se “va a tardar en recuperarse porque es que al final ha sido tan bestia”. “Para mí estos días siempre serán los de las imágenes en las que he visto cómo se arrasaban puentes por los que yo he cruzado toda la vida, para ir al Instituto o para ir a hacer la compra”, rememora.

Pépe y Tere siguen enfrascados en movilizar toda la ayuda que pueden, una labor que se puede seguir a través de sus Instagram, @ae.pepe_ y @teresagimenez. Ambos son, además, músicos y él un reconocido Dj y productor que ha publicado un álbum cuya recaudación se destinará a los damnificados, disponible aquí. La movilización continúa porque en Valencia siguen haciendo falta manos para volver a una normalidad que permita recuperar sus vidas de una manera digna a miles de personas.