El leonés Javi de Castro premio El Ojo Crítico de Cómic 2024 de RNE

El leonés Javi de Castro (León, 1990) gana el Premio Ojo Crítico de Cómic 2024 de Radio Nacional de España por su obra Cosmo en el Espacio, un cómic dirigido a niños que por su adaptabilidad proporciona una experiencia de lectura única. La historia, que se puede leer al revés, sigue a un grupo de personas que viajan por el espacio en un viaje ingrávido, desafiando los estereotipos populares y presentando una historia dinámica y llena de posibilidades. “Un cómic infantil sorprendente”, según el jurado.

Los premios Ojo Crítico de RNE fueron creados en 1990 por el programa El Ojo Crítico de RNE, hoy presentado por Laura Barrachina. Estos galardones reconocen y promueven el trabajo de jóvenes talentos menores de 40 años que han sobresalido durante el último año en categorías como música clásica, narrativa, poesía, cine, teatro, música moderna, artes plásticas y danza.

El autor se mostró sorprendido por este premio: “Es una cosa que no me esperaba y, además, por una obra infantil,que normalmente pasa un poco desapercibida para los premios”, manifestó De Castro, quien enfatizó que el universo espacial fue diseñado para atraer a lectores de todas las edades y permitirles vivir el cómic desde una perspectiva infantil. “Los niños no tienen los prejuicios de los adultos, leen y disfrutan los cómics sin texto, lo que les permite experimentar más libremente”, explica.

Cosmo en el Espacio, una publicación de Astiberri, destinada a comunicar la lectura. eventos. En las 60 páginas del libro, los lectores pueden explorar una historia que se puede leer desde ambos lados, tanto por el principio como por el final). “Cuando pienso en hacer algo para un público infantil, quiero que sea parte de la obra, que pueda relacionarse con el libro en sí”, apunta el autor. “El concepto de reversibilidad surgió de un periódico del siglo XX y leí una parte y luego Pensé en expandirlo a un libro completo.

Como surgió 'Cosmo en el Espacio'

De Castro habló sobre el proceso creativo detrás de su obra, que “para niños que ya se manejen bien con la lectura, que no tengan dificultad para leer, pero sí que es cierto que yo que me he encontrado con he dado talleres y hemos dado charlas para los chavales presentando el tebeo y me he encontrado con padres que me dicen que se lo leen a los niños, que todavía no leen, pero ya están hartos de leérselo porque les piden que se lo lean varias veces”.

En una entrevista en el programa El Ojo Crítico indica cómo afrontó la creación de la obra: “Cuando empiezo a plantearse hacer algo infantil, yo le tengo mucho respeto a ese público, porque creo que es un público con unos lectores muy exigentes y no me veía yo capaz de hacer algo que les interesase de entrada. Entonces, me planteo hacer algo que tenga un punto de juego, que haya un poco de interactividad con el propio libro”.

Se basó en “un precedente en una tira de prensa americana a principios del siglo XX de Gustav Berbeck, que hacía unas tiras de seis viñetas donde se leían las seis viñetas primero por un lado y luego la historia continuaba con las mismas seis viñetas”. “Y entonces empecé a pensar en esto y poder traerlo a la actualidad y extenderlo, no en seis viñetas, sino en un libro de 60 páginas y actualizarlo y traerlo al día de hoy pensando también cómo podía hacerlo para que no fuera muy complicado. Entonces, me lo llevé al espacio donde los personajes pueden flotar y estar navegando por el espacio. Y a partir de ahí, pues ya eso que empezó a facilitarme las cosas y desarrollé la historia planteándola un poco como un juego también”, reconoce.

Borja Crespo, director de contenidos de Barcelona Comics, destacó la importancia de Cosmo en el Espacio, señalando que “este cómic no sólo está destinado a niños, sino que se puede leer en un de manera diferente, haciendo que el proyecto ”Estas obras permitan a los lectores, especialmente a los jóvenes, comprender el cómic desde diferentes perspectivas, haciendo que cada lectura sea diferente y llena de nuevos significados·.

Un joven autor de cómics muy reconcido

Además de la obra premiada, Javi de Castro también ha sido un autor muy conocido por su cómic Villanueva un thriller ambientado en su León natal que explora leyendas locales a través de una historia misteriosa y llena de suspense. DeCastro, devoto de las leyendas locales, explicó que en su obra quiso representar los orígenes de la región porque cree que “nadie en Wisconsin puede contar la historia del pequeño pueblo de León”.

“Fue muy innovador también y, diría, pionero. Estamos acostumbrados en los últimos años a la recuperación del folclore en la música, pues de esta misma familia son Rodrigo Cuevas, también premio El Ojo Crítico de Música, y quizá en el cómic, estoy pensando en Ronson. El año pasado, César Sebastián también miraba, no sé si decir a las tradiciones, pero sí mirar a lo nuestro, a nuestros orígenes”, según la presentadora Laura Barrachiana.

“Sí, a mí al final es una forma de pensar en las historias que a mí me apetece leer y pienso que ya que estoy yo viviendo en León o he conocido esas tradiciones o ese ambiente... ¿Por qué no traer las historias que nadie va a hacer desde otra zona? Nadie desde Wisconsin va a traerme una historia ambientada en un pueblo de León. Entonces, como esas historias ya están hechas y ya las va a hacer otra gente, pues desde aquí, yo reindico un poco a hacer historias que se puedan hacer desde aquí, porque la verdad es que hay mucho donde sacar y mucho donde rascar y nadie las va a hacer si no somos nosotros”, contestó Javi de Castro.

El veredicto del jurado: “Un creador versátil y valiente”

El fallo del jurado destaca en la web de RTVE que Javi de Castro es “un creador versátil y valiente, capaz tanto de recuperar el folclore de su tierra, León, para construir una historia de terror como hizo en ‘Villanueva’ o de apostar por el cómic infantil como en su reciente Cosmo, un tebeo muy original con el que cautiva a los primeros lectores. A pesar de su juventud, Javi de Castro ha transitado ya muchos caminos siempre buscando nuevas perspectivas, desde el fanzine, pasando por el webcomic, la novela gráfica y ahora el cómic infantil, un género que dignifica y por el que el jurado quiere mostrar su respeto”.

El jurado ha estado compuesto por Borja Crespo, crítico y gestor cultural; Cristina Hombrados Laguarta, crítica y divulgadora de cómics; Teresa Valero, autora de cómics; César Sebastián, autor y último ganador del premio El Ojo Crítico de cómic; Laura Barrachina, directora de El Ojo Crítico y jefa del área de cultura de RNE; Rubén Nevado, subdirector de El Ojo Crítico; y Javier Alonso, director de Territorio 9 en Radio 3.

El programa de RNE acaba de iniciar su 42.ª temporada en antena y lleva 35 años impulsando las carreras de jóvenes talentos culturales con sus premios. Dirigido y presentado por Laura Barrachina y realizado por el área de Cultura de los informativos de RNE, se emite de lunes a viernes a las 15:00 horas en Radio Nacional y RNE Audio.

Javi de Castro (@Javi_deCastro León, 1990) comienza en el mundo del fanzine y el webcómic colaborando en publicaciones y autoeditándose. Escribe y dibuja su primera obra larga, Sandía para cenar (Thermozero, 2014), y colabora con el guionista Josep Busquet en La última aventura (Dibbuks, 2015) y junto a María Hernández Martí en Que no, que no me muero (Modernito Books, 2016). En 2016 es premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y más tarde publica Larson, el hombre con más suerte del mundo (Modernito Books, 2017). En 2019 lanza el webcómic The Eyes, nominado a los premios Eisner y a los Harvey 2020. Aparte del cómic, se dedica a la ilustración, donde recientemente ha destacado su colaboración junto a Modesto García en un juego viral de redes sociales que ha acabado convertido en libro, Crímenes ilustrados (Plaza & Janés, 2021). Con Astiberri publica Villanueva en 2021 y Cosmo en el espacio, su primer cómic para niños y niñas, en 2024.

Este 2024 serán galardonados con El Ojo Crítico nueve jóvenes talentos de la cultura española. Ya se conocen los premios de música clásica (Manuel Busto) y danza (Led Siluette), además del de cómic (Javi de Castro), a los que próximamente se sumarán el resto de categorías: teatro, arte, música moderna, cuento, poesía y cine. Los premios se entregarán en mayo.