La media veda se inicia con una reducción de un 20% del cupo de codornices

La media veda se inició este 15 de agosto con optimismo para el sector de la caza, con numerosas comarcas de Castilla y León donde se ha cubierto el cupo de 20 codornices por practicante, que sin cinco menos que el pasado año, y con perchas “aceptables”. Así lo trasladó a la Agencia ICAL el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad, Santiago Iturmendi, quien advirtió, no obstante, que las tres provincias del norte y Soria han contado con “el problema de que aún hay muchas zonas sin cosechar” porque las tormentas de los últimos días las han retrasado y no se puede obtener piezas en esas parcelas.

En general, explicó, la campaña empieza con una visión “optimista, como se esperaba”, incidió Iturmendi, quien constató que si se compara con los dos últimos años es “más que aceptable”, dado que en 2022 y 2023 la sequía marcó la media veda y las codornices “emigraron hacia el norte de Europa buscando frescor, mejores temperaturas y menos calor”.

En el día de hoy, primero hábil de la temporada como es costumbre, “los cazadores se han entretenido en la mayoría de los sitios de la Comunidad”, expuso el presidente de la Federación. Además de la codorniz, desde hoy se puede cazar también la urraca, la corneja, el conejo y el zorro. El avistamiento y anillamiento de codornices por parte de los técnicos vaticinan una campaña muy buena, tal y como también han constatado hoy los numerosos practicantes que se reparten a lo largo y ancho de la Comunidad.

Desde la Federación constatan una entrada muy importante de la especie. En mayo había una gran densidad de codornices en toda la Península de forma simultánea, algo que no suele suceder, ya que van subiendo en latitud según avanza el año y con él las temperaturas y las cosechas. La cría se sabe que también está siendo buena dada la situación del campo desde la primavera. No obstante, la pequeña gallinácea estará en constante movimiento según la variación de la temperatura y la situación de los cultivos y no es fácil prever dónde se encontrará durante su caza.

De forma paralela a este trabajo sobre la codorniz, se han observado polladas de perdiz muy numerosas y, en algunos casos, excepcionales. Esta información hace pensar en la recuperación de unas buenas densidades de la especie.

El período hábil de media veda es siempre el mismo al venir dispuesto en la propia Ley de Caza y se extiende desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre y son hábiles los martes, jueves, sábados y domingos. Las palomas torcaz y bravía se pueden cazar desde el 25 de agosto y, como siempre, sus densidades son muy altas. La tórtola, un año más, no se puede disparar.