La mayoría de multas a propietarios de perros en la ciudad de León es por llevar a las mascotas sin correa

La campaña especial de vigilancia y control de animales de compañía desarrollada por la Patrulla Verde de la Policía Local de León entre los días 20 y 26 de mayo se saldó con 137 perros identificados y 38 sanciones interpuestas.

La mayoría de las sanciones se pusieron por llevar a los perros sueltos sin correa, un total de 20. Además, también fueron denunciados nueve propietarios de canes que no tenían puesta la vacuna de la rabia, cuatro por acceder los perros a lugares prohibidos, tres por llevar a sus mascotas sin bozal, uno por no recoger las heces del animal, uno por no tener licencia y otro por no tener el perro chip identificativo.

La campaña se llevó a cabo en espacios verdes, zonas de alivio canino y zonas ajardinadas de la ciudad, así como en otras ubicaciones en las que es frecuente el tránsito de animales de compañía, como el paseo de la Condesa, la plaza San Marcos o La Candamia.