León devuelve al Ministerio el 15,5% de la subvención recibida para peatonalizar la muralla de Los Cubos

El Ayuntamiento de León ha tenido que devolver un buen 'pellizco' de dinero al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por la obra de peatonalización de la calle Carreras y la avenida Los Cubos en el entorno de la muralla medieval de la capital, en concreto 112.131 euros, haciendo así que regrese al Estado un 15,5% de la cuantía que hace más de tres años se había concedido con cargo al llamado 1,5% Cultural.

El equipo de Gobierno, en una de sus últimas reuniones de este verano, acordó la devolución de “ingresos indebidos”, así como el pago intereses correspondiente a la liquidación de esa subvención pública ministerial. De este modo, aunque la cifra inicialmente ingresada en las arcas municipales había sido de 722.247 euros (que debería haber sido cerca de un 70% del presupuesto total inicial), la cantidad resultante del gasto subvencionado que realmente se ha ejecutado en ese entorno de la muralla leonesa finalmente se quedó en sólo 610.116,19 euros. La importante diferencia a la baja es lo que obliga a devolver los 112.131 euros mencionados.

Fuentes oficiales del Consistorio consultadas por ILEÓN aseguran que esa diferencia se explica sobre todo por dos motivos: uno, las bajas sobre el precio inicial de licitación que sumaron los dos contratos de ejecución de las obras subvencionadas en Carreras y Los Cubos; y otro, que con cargo a esa subvención no se podían cubrir otro tipo de costes como las redes de saneamiento y abastecimiento, el alumbrado público o el nuevo mobiliario instalados en la zona, al ser estos “gastos no subvencionables”. De ahí que el Ministerio reclamara que se le entregara de vuelta todo lo no gastado en la obra propiamente dicha.

Esa pérdida económica final, aunque ha sido dinero preconcedido que al final no se ha podido invertir en su totalidad, por ejemplo en algunas mejoras del proyecto o de sus calidades finales, no deja a priori un grave agujero económico en este proyecto, uno de los proyectos estrella del primer mandato del alcalde socialista José Antonio Diez. Y es que que además de la subvención del 1,5% Cultural se contaba para el mismo destino con otras subvenciones de fondos europeos Feder y también con presupuesto proveniente de la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal).

Esa pérdida económica final de 112.131 euros que regresan al presupuesto del Estado es la última de las muchas vicisitudes y dificultades que ha vivido esa peatonalización del entorno de la muralla desde la Plaza del Espolón y Puerta Castillo hasta la mitad de la avenida de Los Cubos en dirección a la Catedral de León, ya que la otra mitad era peatonal hace muchos años.

Cambios forzados por Patrimonio, retraso y sobrecoste

Así, pasaron dos años completos desde que se diseño y presentó el proyecto original para los casi 5.000 metros cuadrados más de peatonalización que ganaría la ciudad en el anillo que circunda el Casco Histórico de León hasta que por fin Patrimonio de la Junta de Castilla y León se dio por satisfecha con el respeto histórico en la zona, ya que obligó a que el Ayuntamiento a cambiar el proyecto para dejar visibles los restos de los cubos de la muralla aparecidos durante la primera fase de las obras.

Esa nueva solución, además de retrasarlo mucho hasta incluso después de las elecciones municipales de 2023 e iniciado el segundo mandato de Diez en la Alcaldía, encareció además el proyecto final en 184.686,94 euros, tal y como lo cifró el Consistorio. De este modo, el coste final de todos los trabajos superó con creces los 1,3 millones de euros y a pesar de ese aumento económico no se pudo aprovechar en su totalidad el dinero del 1,5% Cultural del Ministerio, que ahora se ha tenido de devolver.