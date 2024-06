Cuando hace ocho años nació el 'Come y Calle', la fiesta de las 'food trucks' en el jardín de San Francisco del centro de León, quizá no se vio venir el enorme éxito de la marca y también del formato que se repite cada año durante las celebraciones de San Juan y San Pedro, cada final de mes de junio, y en torno a San Froilán, entre finales de septiembre y principios de octubre.

Pero el éxito es indiscutible y el evento ha concitado una gran avidez empresarial para quedarse con su organización y sus beneficios. La decisión ya iniciada el pasado año por parte del Ayuntamiento de León de dejar de organizar 'a dedo' este formato ha provocado un aumento de la recaudación de las arcas municipales, por la rivalidad para celebrar este evento, pero también una serie de maniobras sorprendentes en la carrera de emprendedores y empresas por quedarse con el pastel de su celebración.

Eso incluso a pesar de que 'Come y Calle' es una marca registrada que ostenta una particular, una de sus originarias organizadoras, y que por lo tanto no se podrá seguir usando sin que medie un acuerdo entre ella y la empresa que ahora desarrolle un evento que ahora, para su adjudicación, el Consistorio ha pasado a denominarlo 'Food Truck Ciudad de León'.

La cosa se ha complicado en el concurso público convocado para la adjudicación del evento a partir de las fiestas de San Juan y San Pedro de este 20204. El concurso ha vivido este año numerosas sorpresas y varios giros inesperados, con varias empresas acudiendo a la licitación, una de ellas ('Déjame pensar Producciones', vinculada a otro de los fundadores del formato José Gago) expulsada durante el proceso, y otras dos distintas entre sí que al principio se alzaron una con la celebración de San Juan y otra diferente con la de San Froilán y que acabaron renunciando.

La marca

El resultado final del accidentado proceso público es que el anteriormente conocido como 'Come y Calle' de León, en su edición San Juan y en su edición San Froilán, iba a recaer este año en la misma empresa Edualbany Fusión SL, vinculada al empresario hostelero Eduardo Álvarez Casais, de Albany Grupo de alojamientos en el Barrio Húmedo y la Catedral. Se trata del grupo empresarial ya vinculado al 'Come y calle' desde su origen, en su caso gestionando las barras de bebidas en San Francisco. La segunda posición en este mismo lote fue para otra firma controlada mismo empresario, llamada Lucibany 2020 SL, que también había pujado en el concurso.

Edualbany Fusión fue la oferta que había obtenido la mayor puntuación en el proceso de contratación del evento para las fiestas de San Juan, pero sin embargo se había visto superada en las fiestas de San Froilán por la mayor valoración técnica de la oferta presentada por otra firma muy desconocida: Pinilla 6020 SL. Esta, curiosamente, había sido creada apenas unas pocas semanas antes, el 1 de abril de este año.

Sin embargo, se produjeron circunstancias posteriores que lo cambiaron todo... para que todo quedara igual que hasta ahora. El 14 de mayo la sociedad Pinilla 6020 registró su renuncia a la adjudicación de San Froilán por su “imposibilidad de continuar con su participación en el procedimiento de adjudicación”. De ese modo, las 'food trucks' de San Froilán han recaído finalmente en la segunda posicionada: Lucibany 2020, del grupo Albany.

Y pocos días después, en el caso de la licitación de las fiestas de San Juan el ganador del proceso, Edualbany Fusión, también fue retirada por no contar “con la capacidad ni la solvencia exigidas” en las bases. ¿Resultado? Que también quedó en manos de la segunda opción: Lucibany 2020. Es la misma que ya montó las gastronetas, denominación favorita de la Fundeu, y sus eventos paralelos en la última edición, la que en 2023 estrenaba esta modalidad de concurso público.

El dinero que quedará

Por el lote de las fiestas de San Juan y San Pedro la cifra que tendrá que pagar la compañía adjudicataria al Ayuntamiento de León será un canon de 51.006 euros y por el lote de las fiestas de San Froilán de 35.006 euros. En estos términos se aprobó este pasado viernes en la Junta de Gobierno del Consistorio, según ha podido conocer ILEÓN. En el primer caso, el programa de fiestas de León de este año recoge bajo el nombre de 'Festival Come y calle' las fechas de apertura del 21 al 30 de junio.

Sin quedar muy claros los extraños movimientos ocurridos, que acabaron dejando en las mismas manos la organización del conocido como 'Come y calle', lo cierto es que la fórmula municipal deja en comparación una ganancia económica sustancial, ya que el año pasado se habían ingresado 30.051 y 25.551 euros, respectivamente.

Sin embargo, en el caso del lote de las fiestas de San Froilán la retirada de la primera compañía más valorada y la adjudicación final a la segunda, del mismo grupo, ha dejado una rebaja de 16.000 euros de golpe que el mismo empresario se ha conseguido ahorrar de una tacada.