La aventura de vivir un rodaje de cine: 'Normas para una página de sucesos'

Esta vez espero que me permitas relatarte esta historia en primera persona, ya que he tenido algo que ver en ella, al menos el germen de todo esto empieza por mí. Voy a ponerte un poco en contexto.

Mi nombre es Nuria V. Martín (Nuky) y, como algunos ya saben, soy colaboradora de ILEÓN como redactora freelance. Además de redactora en otros medios nacionales, social media con la gestión de redes y formadora en instituciones como la Cámara de Comercio, ahora, también soy guionista. Este último título ha sido gracias a haberme presentado al primer concurso 'Break On Time 59' de la agrupación de productoras Isii Group, la plataforma canaria de aceleración de proyectos audiovisuales de Ficción, Animación y Documentales. Yo fui la primera sorprendida cuando Kira Miró dijo el título de 'Normas para una página de sucesos' en la gala de premios, siendo una de los 13 ganadores entre 251 proyectos.

Pero mi sorpresa no quedó ahí. A los pocos días me pasaron un contrato para ceder los derechos del guion para poder producirlo porque querían que fuera el primer rodaje de la productora de ficción Inefable Productions, ya que tuve el tino de ambientarlo en las Islas Canarias, donde está en equipo de producción. Y cuando lo firmé el director, José Ortuño (cineasta andaluz con más de 20 años de trayectoria, nominado a un Premio Goya y ganador de los Premios Iris o Forqué), me llamó para conocer mi punto de vista sobre el guion.

Al final, para facilitar los tiempos de rodaje el proyecto final se basa sólo en la idea de mi guion original: Estamos ante un thriller que analiza los límites morales del periodismo de investigación. Lo hace a través del personaje de Leo Leiva, un periodista frustrado y atrapado en la rutina de reportajes locales sin impacto, que encuentra una oportunidad de cambio cuando accidentalmente se ve envuelto en una serie de eventos trágicos y se decide a capitalizar su 'suerte'.

La plataforma audiovisual de aceleración de proyectos invertirá 4 millones de euros durante este 2024 y ya ha comprometido para 2025 más de 40 millones de euros. El objetivo no es otro que asegurar la viabilidad de los 13 proyectos audiovisuales ganadores del certamen en las categorías de Ficción, Animación y Documentales, asegurando así su financiación y recursos. “Normas para una página de sucesos” se posiciona como el primero de los proyectos Break on Time 59’ en hacerse realidad.

El largometraje de Inefable Productions destaca también por contar con una gran representación femenina. Cuenta con la producción ejecutiva de Lydia Palencia, la dirección fotográfica de Ivana Vladic o la dirección artística de Antonia Parrales. Roberta Martino asumirá las labores de jefa de producción, mientras que Fátima de los Santos será la responsable de montaje.

A pesar de no haber participado en los cambios, la productora me ha permitido poder vivir la experiencia del rodaje desde dentro. Así que me animé a coger un vuelo a Las Palmas de Gran Canaria la primera semana de rodaje, que durará hasta el 27 de septiembre, y esto fue lo que pasó.

Día 1: Exterior estación de guaguas - Noche

Me pasó a buscar una furgoneta por el hotel. Allí conocí a la Dácil, la driver; Ivaina, la directora de fotografía; y a Marta, la foquista. Pero fue llegar a la estación de autobuses (guaguas) y me presentaron a todo el equipo. Sesenta profesionales, cada cual un portento en lo suyo. Y es que no tardé mucho en aprender que el cine funciona gracias a que cada uno tiene su trabajo perfectamente acotado para que sea una máquina bien engrasada.

"como buen cómico me gusta el drama", Aarón Gómez

Cuando llegó el actor Raúl Prieto (“Antidisturbios”, “El cuerpo en llamas”, “La chica de nieve”, “Madre”, “El silencio del pantano”) tuve el placer de poder presentarme, así como hablar un ratito con el cómico, presentador y actor canario Aarón Gómez que daba vida a uno de los personajes secundarios.

El artista especializado en hacer reír a la gente desde que tenía 16 años, se ha enfrascado en este proyecto porque “como buen cómico me gusta el drama”, asegura. Al ser una cara tan conocida en las islas es un lujo contar con él en la película. “Mi trabajo es principalmente otro y esto siempre es una parte muy divertida para mí ver cómo se monta una historia y cómo se hace realidad un texto. En este caso, mi papel es una pequeñita parte, pero espero que sea una pieza que conforme el gran muro que has escrito”, puntualiza.

Cuando ya estuvieron todos listos baje de “procesos” (las instalaciones que el equipo de localizaciones montan en cualquier lugar para vestuario, maquillaje y despacho de producción), al set de rodaje. Dónde tuve en enorme placer de coincidir con otros guionistas de la productora SIA Producciones, con los que, inevitablemente, hice muy buenas migas. Después de escuchar por primera vez “Acción”, lo volví a oír una y otra y otra vez para obtener la toma perfecta de un plano de una secuencia y luego con otro plano distinto de la misma secuencia... Y es que la magia del cine se consigue gracias al arte de la repetición para obtener el mejor resultado.

Cuando ya se hizo de noche llegó el momento de pasar a otra secuencia, que no tiene porqué ir seguida en el montaje. El plan de rodaje es un galimatías que consigue ordenar el caos para que todo salga rodado, nunca mejor dicho. Pero antes, “¡A cenar!” Y es que, a esta gente, que hace jornadas maratonianas de mínimo diez horas no les puedes dejar sin comida, ni mucho menos café, por eso empresas de catering como Tómate.com están con tiempo preparando un tentempié antes de empezar, la cena o comida con muchas opciones para elegir y luego un bocadillo para el último arreón.

"Ser policía me da mucho power", Marta Zubiria

Durante la cena tuve el enorme placer de compartir mesa con Marta Zubiria, la actriz canaria que interpretaría al día siguiente a la inspectora de policía. Su trayectoria empieza haciendo teatro mientras estudiaba Comunicación Audiovisual, incluso cuando trabajaba en una editorial quiso ir un paso más con un entrenamiento actoral, lo que le hizo dejar su trabajo hace unos tres años para centrarse en la interpretación. El hecho de tener la carrera le hace ser más empática con el equipo en los rodajes. “Entiendes mucho las necesidades de todos los departamentos, dónde estás, cómo... Al haber estado detrás pretendes hacer el trabajo fácil a los demás”, asegura.

Con respecto a su personaje, Marta afirma que “ser policía me da mucho power. Además, cuando veo un thriller doy muchas veces en el clavo, pero interpretando a Chus hay algo que se me escapa”. Habrá que ver la película para saber si le da caza al protagonista, pero lo que os puedo asegurar es que Marta ha hecho suyo el papel para no caer en ningún cliché. “Me he inspirado en series ('Criminal', 'Hierro' o 'Rapa') y he recordado películas con mujeres policías. Cómo llevan a cabo un interrogatorio o un caso, cómo se mueven, cómo miran...”, comparte su investigación. A está implicación se suma el regalo de trabajar junto a Raúl, aportará a su interpretación muchos matices.

Con la sensación de haber conocido a una gran-diosa que no va a dejar indiferente a nadie con su carrera, y el estómago lleno, volvemos al set. Es decir, bajamos a la calle del polígono donde se grabarían muchos planos con un coche.

No puedo negar lo interesante que me resultaba todo ese mundo, pero especialmente por quién formaba parte de él, ya que todo el equipo humano que hay detrás, absolutamente todos, son grandes trabajadores y apasionados de su profesión (si no es imposible aguantar este ritmo). Además de increíbles personas. Y digo increíbles porque no me puede creer que cuando mi cuerpo ya me empezaba a pasar factura del cansancio y el frío (que para quién no lo sepa en Las Palmas el verano empieza en octubre y hasta entonces las madrugadas en la isla son frescas y hasta lluviosas) con cualquiera que hablara lo hacía con una gran sonrisa, mucho mimo y compartían conmigo (la novata) anécdotas que bien valen un guion.

Y lo que pude deducir hablando con ellos es que hay ciertos patrones en este gremio:

Llegaron por casualidad al cine porque conocían a alguien que les habló de un trabajo, incluso en otro departamento diferente al que están ahora, y como hicieron bien su parte siguieron contando con él o ella para otros proyectos. Por lo que en este gremio no hace falta tener LinkedIn actualizado.

Y casi todos llevan meses sin descansar porque no paran de encadenar proyectos que duran varias semanas con este tipo de jornadas, como éste que dura cuatro con mucha noche. Y lo que les queda porque una gran parte del equipo va a estar también en el siguiente rodaje del guion premiado. Vivirlo desde dentro me ha hecho ver que en mis próximos guiones casi no voy a escribir “Exterior - Noche”, por el bien del equipo.

El negro es el color en tendencia en un rodaje, fundamentalmente por parte del equipo, para diferenciarse de los actores y algunos directores. Menos los viernes que son de camisa hawaiana, algo de lo que me entere en ese mismo día cuando la que llamaba la atención casi era yo por ir toda de oscuro.

Y con las primeras vivencias cuando Ortuño dijo el último “¡corten!” vi como un ejército de personas recogió todo de manera rápida y muy organizada. Aquí no ha pasado nada, ya podéis poner el móvil con sonido (al que le suena en el rodaje tiene que comprar un jamón) y todos a dormir a las 4 de la madrugada.

Día 2: Interior Comisaría - Noche

El horario nocturno no es lo mío, y menos cuando intento aprovechar el desayuno del hotel y ver un poco la isla. Pero hemos venido a hablar de mi guion y sus frutos. Guión que todo apunta que no será el último porque quedé con los guionistas de la productora y parece que hay alguna otra idea que les gustó para producir con ellos. Así que quizá me toca volver al nuevo Bollywood isleño, en la que se está convirtiendo Canarias por todas las producciones que se están llevando a cabo aquí, gracias a las ventajas fiscales, y a la cantidad de equipo local especializado de esta industria.

Hoy tocaba en interior de los juzgados que transformaron en una comisaría. En esta ocasión se contó con figuración para dar vida a esa localización. Aunque muchos de ellos estuvieron casi doce horas vestidos y maquillados para rodar al final de la jornada un plano general de un minuto, del que se usarán, con suerte, diez segundos. Pero el trabajo de un figurante es ese, esperar sin desesperar. Aunque a mí no me hicieron esperar tanto. Sí, digo a mí porque dejé caer que me encantaría hacer un cameo, cuál Hitchcock, y después de varias dudas de si de una manera o de otras, Dévora, diseñadora de vestuario, se atrevió a mimetizarme como una delincuente a ver si dirección daba el ok. Así que si llegáis a ver la película una detenida con gorra que pasa delante de los actores es una servidora.

Después de esa experiencia, pude comprobar que los diálogos que vemos en la pantalla cuando dos o más personas están hablando y se intercalan planos de sus caras es un proceso muy largo. Tiempo que aproveché para hablar con más gente del equipo y con Francisco Jesús Fernández Reyes, que interpreta al ayudante de la inspectora. “Desde hace tiempo estaba intentando hacer algo parecido con respecto a un personaje de la ley para cambiar un poco el registro de los trabajos anteriores”, explica encantado. Proyectos como la serie '18' de Netflix y otro junto a Antonia San Juan.

Francisco es el claro ejemplo de que 'más vale llegar a tiempo que rondar cien años' porque después de intentar ser actor con 18 años es ahora cuando en un año ha tocado cine, teatro y publicidad. “Tengo hambre de hacer cositas muy grandes. Pero bueno, estoy trabajando y presentándome a casting para aprovechar la oportunidad de que ahora en Canarias se están haciendo tantas producciones”, dice con una sonrisa.

A pesar de lo interesante de las historias que me cuentan, porque a los canarios les gusta hablar y a mí escuchar su acento meloso, no puedo ocultar que las horas pesan y los párpados también y alguna cabezada eché. Un pequeño momento de esparcimiento en una jornada muy intensa que acabó al ras de la hora fijada. A las 3.45 camino a descansar.

Día 3: Interior Discoteca - Noche

Aunque el cansancio es un compañero más en este viaje, saber que el plan de rodaje de hoy son menos horas, como que te da otra energía. Me encaminé hacia el Savana Club con mi ya inseparable Rubén del Pino, guionista y autor del libro que compré 'Ray Brenann. El juego del ladrón de arte'. Allí conocí, por fin, a Esther Acebo (“Ángel o demonio”, “La casa de papel”, “De perdidos a Río”) que me felicitó por el premio y me agradeció toda esta locura. Es verdad que los derroteros que ha tomado su personaje con la versión final de la película no es cómo yo lo había planteado en mi idea original, pero, aún así, estoy encantada de contar con ella en el proyecto basado en mi guion.

Y la anécdota que puedo destacar de esta jornada es que volví a hacer de figuración. En está ocasión como una chica, caracterizada con estilo oriental, que está de fiesta con sus amigos en el bar en el que pasa la acción justo al lado de los protagonistas. De nuevo, fue una vivencia increíble. Pero ya no tanto cuando te colocas donde te dicen y haces como que estás hablando cuando gritan “acción”.

El proceso de llegar hasta ese momento con las pruebas de vestuario (que bien podrían montar un mercadillo con todo lo que tienen) y el momento maquillaje y peluquería con el preformaático Dimas (que su vida da para otro artículo o guion) son una experiencia que se debería de tener una vez en la vida. Además, ver que parte del equipo no me reconocía fue muy divertido.

Después de varios planos, una parada para picar algo del catering sin estropearte el look, y de volver al set para otro plano desde otro punto de vista de la misma secuencia, el rodaje dio por finalizado, con un pequeño retraso de media hora, y a las 2.30 ya estábamos saliendo para el hotel.

Día 4: Interior Casa - Noche y Exterior calle - Noche

Es increíble como el cuerpo se acostumbra a todo. Y después de la noche de ayer hoy me levanté como si nada. Hice algo de turismo, pero el propio rodaje de la película es una película en sí misma y de casualidad me encontré con la productora Ángela y el localizador Ancor y me fui a comer con ellos. Aprendí mucho de su trabajo y pude percibir que, a pesar de no tener ni 30 años, ya tienen un gran bagaje profesional en televisión y cine. Además de una gran vocación por este mundo. Y rematamos este encuentro con un café con nuestros guionistas de confianza antes de ir al rodaje de hoy.

Está jornada contó con tres localizaciones diferentes para una misma secuencia. La puerta de una casa se grabó en un edificio y fue bastante bien en tiempo. Después el equipo se trasladó un par de calles para grabar una casa por dentro, la cual estaba perfectamente decorada gracias a la gente de arte y atrezo. La actriz Raquel Rial, una especialista que, junto a su equipo de Urban Action, estuvo horas preparando la seguridad para un momento concreto de su actuación. Raquel me contó que lleva más de diez años en esto, aunque ella estudió Filosofía y Traducción, gracias al teatro y a las artes marciales.

“Fue un poco de casualidad que llegué al mundo de los especialistas buscando formación para actores y ahí me quedé porque me engancho”, comenta. Este proyecto le llegó con mucha ilusión y para ella la peripecia que tuvo que hacer fue muy divertida, además lo sacó en una sola toma. “Siempre se agradece tener un poco de actuación, dentro de toda la acción”, asegura con pena de que, a pesar del tiempo de preparación, su papel fuera tan corto en esta última versión del guion.

Pero no fue la única actriz con la que estuve, ya que Marta se dejó caer por allí porque vivía cerca. Y fue un maravilloso intercambiar con ella más experiencia e ideas de proyectos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que Marta va a ser un referente canario y nacional en el mundo de la actuación. Así que no la perdáis de vista.

“Tenemos un protagonista que le ha cogido el papel, tenemos muy buen equipo y tenemos un buen guion. Muy mal lo tenemos que hacer para que esto no pegue el pelotazo" Tano Juarez

Después pausa para cenar. Y yo tuve el honor de compartir mesa con el actor Raúl Prieto, que nos contó que este finde semana largo (ya que el 9 de septiembre es festivo en Canarias) quería aprovechar para buscar un lugar tranquilo para descansar y trabajar en el guion. Lo que pone en valor que un rodaje en una experiencia inmersiva que no entiende de descanso hasta que el director dice el último “corten”.

La madrugada nos pilló en la calle para grabar uno de los momentos más impactantes y que más trabajo de preproducción ha llevado. Pero tendréis que ver la película para saber de qué se trata.

Mientras el equipo de caracterización lo remataban todo pille al primero de dirección por banda, el gran Tano Juárez (con una trayectoria que arranca en el 97 con proyectos como 'Hospital Central'). Él mismo reconoce que empezó desde muy abajo hasta llegar a ser director, “siendo director me di cuenta que no valía. Di un paso atrás y seguí como primero de dirección”.

Cómo ya os he hablado de otros del equipo, Tano llegó al proyecto de 'Normas para una página de sucesos' gracias a estar en el momento exacto en el lugar correcto. “Estaba en un estreno de cine con alguien del equipo, en Valladolid. Y me dijeron que Lydia (la directora de SIA Producciones) busca primeros de dirección. Yo llevaba sin trabajar con Lydia desde hacía 18 años. Así que la llamé para que supiera que estaba disponible. Y, además, adoro trabajar en las Palmas”, relata el gran contador de historias su periplo hasta tenernos cara a cara con este proyecto que le llamó la atención desde el primer momento por la duración de 59 minutos. “Todo pasa, no rápido, pero tiene un ritmo acelerado y muy potente. Creo que muy acorde con los tiempos que corre, donde el nivel de atención de la gente es efímero”, destaca. Según la experiencia de Tano, que no es poca, todo apunta a que va a salir todo muy bien. “Tenemos un protagonista que le ha cogido el papel, tenemos muy buen equipo y tenemos un buen guion. Muy mal lo tenemos que hacer para que esto no pegue el pelotazo”, afirma con su característica sonrisa bonachona.

Aún me cuesta procesar la cantidad de trabajo y tiempo que llevan imágenes que luego son segundos. Quizá sea el frío y el cansancio los que me hagan plantearme estás cuestiones tan filosóficas. Por suerte a las 5 de la madrugada estaba en el hotel y mañana será otro día. Concretamente, mi último día.

Día 5: Exterior escaleras - Noche

Parece mentira que hoy sea mi último día. Y parece que la isla lo sabe porque es el primer día que me ha dejado ver el sol. Quizá sea una señal para que vuelva más pronto que tarde para ver su verdadero verano y poner en marcha más proyectos. Pero hasta que eso pase voy a estar en uno de los días de rodaje más intensos, ya no sólo porque también se cuentan con especialistas, sino porque la zona es un tanto peligrosa y se precisa de apoyo policial.

De hecho, cuando llegué tanto Ancor como Eric, de localizaciones, me contaron que han visitado varias vedes este lugar, donde viven drogodependientes y personas sin hogar, para tratar con todos ellos con mucha empatía y respeto para que hoy despejaran la zona y dejaran trabajar al equipo. Y, quitando alguna cosilla puntual de algún transeúnte del barrio, que bien podrían valer de figurantes, no hubo ningún problema.

Cuando tenían todo ambientado como querían con la iluminación y el atrezo (porque sí, la calle también se ambienta), fuimos a comer. Al transcurrir todo en un callejón, se hizo un gran despliegue alrededor y se tuvo que alejar un poco el catering y la oficina portátil de producción, como ellos mimos bromean “La zona de llorar”. Y es que no soy capaz de trasladaros con palabras la cantidad de cosas de las que hay que estar pendiente para que un rodaje salga adelante, es normal que no todo sean facilidades. Es por ello que quiero trasladar mi absoluta admiración a todos los que ni se acercan al set de rodaje, porque no pueden separarse de sus ordenadores para seguir gestionando todo.

Entre sus cometidos también está contratar a los especialistas, como Urban Action, con los que estuve hablando durante ese parón. Iván, el actor que ha superado todas mis expectativas de cómo me lo imaginé, y Jota, su coordinador, tienen historias de películas como ‘Terminator’ o ‘Indiana Jones’ que mientras me las contaban no podía dejar de pensar: “¿Cómo he llegado yo a poder hablar con esta gente?”.

Pero lo que más me gustó de esta dupla, es cómo trabajan, completamente sincronizados entre ellos. Jota indica e Iván ejecuta una vez, otra y las que hagan falta hasta que la toma sea perfecta a ojos del director, aunque eso suponga tener al resto del equipo con el corazón en un puño cada vez que se grita “¡Acción!”.

Me hizo especial ilusión que Iván no paraba de buscar mi mirada cada vez que acababa para ver si me había gustado como había quedado, me hizo sentir muy partícipe del proceso, gesto que le agradezco mucho. Aunque no fue el único, ya que cuando tocó el momento de la despedida (mucho más tarde de lo que tenía pensado, ya que a la mañana siguiente salía mi vuelo, pero no quería irme) todo el equipo del que me pude despedir (siento a los que pude achuchar por no molestarles mientras trabajaban) me transmitió un cariño indescriptible, que jamás habría creído capaz de forjar en menos de una semana. Pero es cierto eso que dicen de que al final de un rodaje se crea una pequeña gran familia, y yo estoy muy orgullosa de la mía.

Menuda película me he montado, nunca mejor dicho. Ahora toca ver el resultado final de la versión que ha hecho SIA Producction y José Ortuño basada en la idea original del guion con el que gane el concurso de Isii Group. Sobre su estreno, lo único que puedo decir es que esperan que sea el 15 de diciembre, pero cuando sea oficial ya os diré en mis redes sociales donde se podrá ver.

Lo que sí puedo decir, y necesito hacerlo, es que el equipo humano que he podido conocer y ver trabajar ha sido un auténtico encanto conmigo en absolutamente todos los departamentos y les quiero dar las gracias por hacer posible este sueño y hacer que me sienta parte de la familia los días que he compartido con todos ellos. Gracias por todo, gracias por tanto. Y ahora sí: ¡Corten!