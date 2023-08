“A ver si las vacaciones de un concejal de pueblo pagadas con su dinero van a convertirse en asunto de Estado”

La tensión en Villablino, uno de los más retrasados ayuntamientos de España en los que, por desavenencias en los votos de las elecciones municipales, aún no se ha constituido la Corporación ni nombrado alcalde, ha dado todavía un paso más esta semana ante los 'ataques' críticos contra el portavoz municipal del Partido Popular, Roberto González, que se ausentará del Pleno constitutivo por irse desde hoy 1 de agosto de vacaciones, que tiene pagadas y a las que no piensa renunciar.

Tal está siendo ese nivel de tensión dentro de la que resultó tercera fuerza política -el PP suma tres concejales, frente a seis del PSOE y cuatro de Izquierda Unida-Podemos-, que el que fuera cabeza de lista electoral ha confirmado que llegó a poner a disposición del partido y de su grupo de concejales en Villablino su renuncia y la entrega de su acta recién conseguida. Una maniobra que finalmente no fue aceptada por ninguna de las partes.

Dado el reparto municipal, el problema estriba en que con su ausencia será seguro el nombramiento del actual alcalde en funciones, el socialista Mario Rivas, ganador de las elecciones a pesar de que el PSOE perdiera la mayoría absoluta que disfrutaba en el pasado mandato. Porque sus seis votos en la investidura serían los mismos de la hipotética suma de IU con el PP, y Rivas quedaría investido al ser el más votado. En cambio, si González acudiera ambos grupos podrían sumar siete votos, en el caso aún no decicido de votar juntos contra el regidor.

El portavoz popular ha tenido que dar una rueda de prensa pocas horas antes de ir a hacer las maletas para el viaje vacacional que mantendrá a toda costa, según confirmó. En relación a una información publicada en el Diario de León, lamentó que “se me haya acusado de hacer alcalde a Mario Rivas porque me voy de vacaciones durante 10 días. Y ahí comenzaron las presiones, denuncia, porque ha recibido ingentes llamadas de teléfono, comentarios en la calle y por redes sociales con los que ”no han hecho más que acusarme todo el día de algo que no es cierto“.

Y es que para él, es mucho suponer “que el PP va a votar al candidato de IU-Podemos o los concejales de esta formación van a votarme a mí, cuando aún no hemos decidido si presentaremos candidatura y mucho menos el sentido de nuestro voto, pues aún está sin convocar el Pleno”.

Esa sesión continúa pendiente tras más de dos meses de la noche electoral del 28 de mayo, por culpa de un litigio que puso en duda la validez de más de 700 votos a la candidatura del PSOE porque las papeletas cambiaron el orden de los apellidos de una integrante de la lista socialista. Primero las diferentes juntas electorales, hasta llegar a la Central, y después del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León le han dado la razón al PSOE y negado a IU-Podemos todos sus recursos, que de haberse admitido habrían dado un vuelco al resultado, dejando a la coalición como vencedora con seis concejales, frente a cuatro de PSOE y tres de PP.

“Culpable de darle valor a mi dinero”

En su autodefensa, González afirmó que “yo no soy culpable más que de darle valor a mi dinero, pues (las vacaciones) ya están pagadas y el seguro solo me cubre la devolución en caso de enfermedad grave”. Y de paso, acusó al alcalde y las Juntas Electorales de la situación de incertidumbre que se está viviendo en Villablino, porque “según la Ley el pleno debería haberse convocado a los veinte días (17 de junio), y al existir un recuso se amplia el plazo hasta los 40 días (8 de julio), ni un día más de retraso”, defiende.

Entre la ironía y el desánimo, concluía la rueda de prensa comentando que “a ver si ahora las vacaciones de un concejal de pueblo pagadas por él con su dinero, van a convertirse en asunto de Estado, y no se escucha un solo comentario sobre las del presidente en funciones (por Pedro Sánchez) en La Mareta, que pagamos todos con los Presupuestos Generales del Estado en La Mareta”.

Se debe tener en cuenta que la aclaración solicitada, ayer mismo, por IU -Podemos al fallo del Tribunal Superior de Justicia dando validez a las papeletas impugnadas del PSOE, podrá alargar aún más el proceso. Y que a fecha de ayer la convocatoria del pleno de constitución no se había hecho pública aún.

Más lío, atendiendo a la legislación

Tal y como argumenta el aún no nombrado Grupo Popular en Villablino, la legislación electoral recogida en la llamada LOREG de 1985 (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), en su artículo 195 dice textualmente que “las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones”.

El ordenamiento jurídico español atribuye la obligatoriedad de convocar los plenos al alcalde en funciones, y en la guía facilitada por la FEMP en 2019 (Federación Española de Municipios y Provincias) se explica, que si el alcalde no convoca el pleno, los concejales electos de mutuo acuerdo pueden hacer la convocatoria, y si estos también renuncian, la debe hacer el secretario de la corporación. Y si ninguno de estas situaciones anteriores se produce, “la constitución de los Ayuntamientos tendrá lugar, sin necesidad de previa convocatoria”, a los 40 días de celebradas las elecciones.

Y cabe otra vuelta de tuerca: para evitar el nombramiento de Mario Rivas como alcalde por alguna ausencia, PP e IU-Podemos tienen otro subterfugio legal a su alcance, que sería no acudir a la convocatoria del pleno de constitución. De esemodo no existirá quórum de sus miembros, porque en el partado 4 del artículo 195 de la LOREG se dice que “la Mesa declarará constituida la Corporación si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes”.