El TSJ ordena constituir ya Villablino con victoria del PSOE tras rechazar el recurso de IU-Podemos por 739 papeletas

Dos meses después de celebrarse, se puede decir por fin que el PSOE ganó las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Villablino, la localidad leonesa que mantenía en vilo el resultado por un contencioso a cuenta de 739 papeletas socialista en las que los apellidos de una de las candidatas aparecía con sus dos apellidos cambiados.

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, según avanza RadioLeón, ha sentenciado finalmente contra la impugnación judicial que mantenía la candidatura de Izquierda Unida-Podemos en la capital de la comarca de Laciana, y que a no sólo ha retrasado la conformación de esta Corporación municipal sino que su vez ha retrasado la elección de los tres diputados provinciales del Bierzo y, a la postre, la conformación de la Diputación leonesa y elección de su nuevo presidente, pendiente como la propia Alcaldía de Villablino de posibles pactos o gobiernos en minoría. Hay que recordar que en la Corporación provincial el PP se alzó con la victoria, con once actas, frente a 10 del PSOE que hasta ahora gobernaba, tres para UPL -que será la clave- y uno más de Vox.

Con la decisión judicial, al rechazar el recurso, se le otorgan finalmente seis concejales al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Villablino y el grupo municipal de IU-Podemos se queda con cuatro, cifras que podrían haber cambiado una por otra de ser otra la resolución judicial, la cual, por otro lado, ratifica la postura que ya había defendido la Junta Electoral Central.

En tercer y último lugar queda el Partido Popular con tres ediles, de modo que lo previsible es que finalmente el candidato socialista, y alcalde hasta ahora, Mario Rivas, vuelva a empuñar el bastón de mando aunque sea en minoría. Para que todo se normalice cuanto antes y pueda seguir corriendo el reloj de la Diputación leonesa, el alto Tribunal autonómico ordena poner en marcha ya la constitución definitiva de esta Corporación.

Ayer mismo, la candidatura de IU-Podemos encabezada por Silvia Mozo, aseguraba que acataría la decisión que adoptara el TSJ y que, sea como fuera su decisión, se había decidido presentar candidatura propia en en el Pleno de toma de posesión, que se celebrará en próximas fechas. Una sesión en la que se considera casi imposible que la coalición de izquierdas llegue con un pacto junto al PP, aunque también podría ocurrir que el PP sí otorgue sus votos favorables a Mozo para investirla alcaldesa.

Hoy la coalición se ha mostrado satisfecha por haber hecho todo lo posible, a pesar de que el resultado no les favorece. “Era una cuestión de cara o cruz y ha sido cara para el PSOE”, afirmó su portavoz, Oli Vega, quien avanzó que no van a seguir luchando en el Tribunal Constitucional. “El procedimiento se ha hecho en base a la Ley y con el precedente de la anulación de papeletas de Vox en León, pero no vamos a seguir”, añadió.