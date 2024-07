Zapatero, el otro freno 'madaleno'

Con el freno federal aun chirriando en los oídos socialistas por el SÍ a la Autonomía leonesa, llega a Legio Zapatero a lo del Incibe, en cuya génesis estuvo con visión de futuro. Suya fue la creación del antecedente Inteco, y acude para ser homenajeado, me parece excelente y merecido. Y además reconocer su participación en un Curso de verano sobre ciberseguridad militar (creo que como profano lo he dicho bien, no es cuestión de cortar y pegar), que supone dar contenido a su estancia. Gracias y enhorabuena, pero… ¡Por esto!

Mas, también vino, y en lo autonómico ya sabemos a lo que ha venido políticamente... ¡A más de lo mismo! Si no quiere sentirse cual jarrón chino, “luciendo en un rincón”, o sin acomodo fijo, nada que objetar, pero venir a Legio y cantar las excelencias del ente autonómico que nos está hundiendo, suena a burda asunción de una petición foránea, sabedora de que él se presta a contar cuentos con vitola de expresidente en realidad inoperantes.

Alardeó de tener “una posición bastante clara” sobre el debate de la Autonomía leonesa. Creo que se equivoca. Como no le puedo leer el pensamiento, si lo dice… ahí queda. Pero en contrapartida como tampoco puede leer el mío, donde he adjetivado con dureza su proceder, tan solo digo que me suena a desconocimiento del sentir actual de los leoneses. Justo el desconocimiento del que no quiere saber, parece ir al dictado ocasional de otros o vive de las rentas memorísticas.

Entender nuestro hoy leonés, de depauperación extrema en el ente autonómico, requiere estar al lado del pueblo, y compartir vicisitudes codo con codo... ¡ Y no lo está!, por razones obvias. Y parece que tampoco quiere ver el centralismo feroz, el injusto comportamiento con la región leonesa, la usurpación económica e industrial ladina y progresiva, y cómo se omite nuestro nombre propio en Europa.

No, señor Zapatero, la Moción aprobada no es para “poner encima de la mesa un sentimiento”. Si así se lo han contado los suyos, sepa que es versión engañosa, útil para colocarnos en el limbo de los subterfugios, de lo que se trata es de... ¡Salir del engendro que nos está matando!

Lo de “la mesa y el sentimiento”

He ahí un mal mensaje socialista, la parte contratante de la primera parte, al estilo de los Marx, pues la Moción salió del sentir leonesista de UPL que la elaboró y gestionó políticamente, estando incluida en el compromiso con los socialistas para la gobernanza en la Diputación. ¡¡¡Y se aprobó!!! No cree más confusión, parece que también se lo hubiera soplado el renuberu PP a la oreja: ¡Di lo de “Mapa cerrado!”… ¡Sigue insistiendo!

¿Qué es eso de “más autonomía dentro de Castilla”? Suena a galimatías y además pernicioso. Primero, por el enunciado “Dentro de Castilla”, que remarca una absorción consumada de lo leonés. Si no fueran más que palabras, le invitaría a ir a Valladolid, a las Cortes Autonómicas, para que pusieran sobre la mesa el Estatuto, a fin de revertir situaciones de agravio permanente, empezando por aplicar la descentralización que se promete en el articulado y dolosamente no cumplen.

¿Cómo les resulta tan difícil comprender, a los de ambas manos políticas, que lo que nació contra natura, y se ha manejado con aviesa intención, no podía desembocar en nada positivo para el común? ¡Ah!, que no era lo buscado. Pero de paso están haciendo sufrir a los leoneses una ya descarada colonización, sin olvidar el cruel añadido de las usurpaciones. Lo que falla o es maligno, hay que extirparlo: ¡Cortemos con el bisturí político paisaje y paisanaje! Por la línea regional leonesa, y que se quede la facción castellana con su amarilla 'Tierra de Sabor' que sin nosotros pronto descenderá a segunda…

Claro que “esta Comunidad no puede tener un funcionamiento como otras” ¿Ahora se entera, o se lo han soplado a la oreja? Pero no es por extensión y complejidad territorial, sino por el egocentrismo vallisoletano político, bien acompañado de acólitos, palmeros y sobre todo de colaboracionista por el plato de lentejas del puestín.

Desprecio manifiesto a lo regional leonés

Ha habido un desprecio manifiesto a lo regional leonés, dentro del ambiguo propósito de ¡no compartir y sí imponer! Le propongo que vaya a Valladolid, 'sin escolta', sin guía de los que cuenta batallas para turistas, vea y observe con detenimiento, y podrá comprobar lo apabullante poblacional; esto en cuanto a lo social, a lo que hay que sumar 'la fábrica de funcionarios'; y en lo económico y de potencial industrialización, el acaparamiento inusitado, con daños manifiestos a terceros, como es el caso de León, de todos los nodos habidos y por haber, con extrañas artes o cambiando rumbos europeos no sé con qué manejos actuantes.

¿Ya no hablamos de aquel León identitario, recuerda? Pleno de romanticismo al menos por parte de Pro Identidad Leonesa, pero real y reivindicativo. Eso han tratado de hundirlo desde el ente autonómico con el amasijo castellanoleonés. No se trata ahora de recobrar la personalidad robada, que también, sino cortar la sangría socioeconómica, acceder al propio autogobierno por derecho constitucional, justa al que se han empecinado en bloquear los caminos, incluso con el más absurdo de los disfraces: ¡¡¡“Mapa cerrado”, una gran falsedad!!!

Párese a pensar: la facción castellana sin lo regional leonés, pronto “dejaría de cotizar en bolsa”. ¡Esa es la clave de la cerrazón!

Por favor, paisano, recapacite, y aunque ahora no pueda hacer mucho, al menos 'no tome los palos' que otros le ofrecen para ponerlos en las ruedas leonesas.