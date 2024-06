¡¡Leoneses!! ¡Vamos a votar por el tren y por el oeste!

Pero a quién. Si en España no se nos escucha, se nos ningunea, se nos anula hasta la inane circunstancia. ¡Seamos europeos! Vayamos a ese parlamento a hacernos oír. Los de siempre... ¡No nos representan! Allí sí que se habló del tren norte sur, o viceversa, el que para nosotros era y debe ser el nexo trirregional socioeconómico.

Con mapa y tiralíneas de visión europea, tiempo ha lo contemplaban en aquellos lares. Mas, no se les ha olvidado, es que los nuestros de siempre les golpean el hueso de la risa para cambiar rumbos tanto de viajeros como de mercancías, con el obsesivo centralismo en Valladolid. En tanto lo beneficioso para nuestra región, si acaso, entra en una supuesta planificación de futuro, casi sine die que enmascara un más grave in aeternum… desde el panorama español.

Como bien se ha dicho, la vías ferroviarias de la Ruta de la Plata, son la columna vertebral de la Región leonesa. Lo fueron ayer, hasta que alguien determino que había que cortarnos la comunicación. Y ahora, años vista, para los que desde el proceso autonómico, aquí en la región, sospechábamos de todo, y con razón, entendemos que venía dado por sernos propia y de socialización entre leoneses. Desde el gobierno socialista se propuso, mejor se dictaminó la clausura. El PP, con Silván en Fomento, cuando menos calló, y, estúpidamente, los ciudadanos nos dejamos pintar de verde supuestas rutas o caminos, y... ¡Fuera vías! Sin duda favorecía tal aberración la falta de comunicación trirregional leonesa.

Los autonomistas que nos gobiernan, ahora se pelean por estar en otros foros ferroviarios, como el Atlántico, no en balde se han erigido, en Valladolid, en nuevo nudo del noroeste, con arrebato, forzando la alevosa pérdida para el futuro de los leoneses; por supuesto otro de los males que nos han causado.

Leía, días atrás, una petición interesante, en ella se instaba a UPL que solicitara el voto para el parlamento europeo en favor del Prepal.

El panorama leonesista

Quién es el Prepal, pregunto intencionadamente, y de forma retórica. Poco he hablado de esta formación aparte de lo que tengo recogido en mi libro En busca de un sentimiento llamado leonesismo, puede que no tardando mucho haga algunas consideraciones dentro del panorama leonesista. Para la ocasión, sin ánimo de confundir ideas, me contesto al 'quién', añadiendo con todo respeto para el promotor y los que le acompañan también en esta candidatura, que el personaje central es Iglesias Carreño. La implicación plena personal, no siempre es coincidente con los apuntes de liderazgo, lo dejo así, y no cómo polémico cierre, hoy.

UPL, formación leonesista que parece mantenerse firme en su cosecha in crescendo de votos, no se presenta a las elecciones. Y hasta donde yo sé, no ha tratado de coaligarse con nadie, ni buscar complicidades que nos pudieran ser útiles en el parlamento europeo. Como bien sabemos, con ellos tenemos representación en el parlamento autonómico. En el nacional con los de siempre voz positiva: ¡Ninguna! Extensivo el ninguneo al ámbito europeo

También he podido leer un interesante escrito de opinión, para la ocasión, del politólogo, Juan Carlos Martínez Gómez, que nos recuerda, con datos, el año 1999, cuando UPL se presentó a las elecciones europeas. Para entonces, he de decirlo, yo ya no estaba ni en cargos directivos, ni militando en UPL. Permítaseme decir que este pasaje se puede leer en mi libro ya citado.

La candidatura, bien encabezada por Ricardo Magaz, siempre entendí que se fraguó Madrid, en la Casa de todos los leoneses. Luis Manuel Esteban, en ello estaba y nos era bien conocido a los que, ya fuera de UPL, componíamos Pro Identidad leonesa, asociación con la que seguíamos en la brecha defensiva leonesa con actuaciones interesantes, algunas decisivas a través del Procurador del Común, don Manuel García Álvarez, hay que decirlo.

UPL y Prepal deberían haber hablado sobre Europa y el intento o aventura electoral de junio, suena bien y es razonable. En la coyuntura actual ni tan siquiera me cuestiono quién habría de propiciar el encuentro. Más como en casi todo lo leonés, con mayor o menor tinte leonesista, entra en juego el personalismo, y mucho, faceta ésta, sobre la que ha incidido con autoridad explicativa David Díez Llamas.

Los votos conseguidos para la candidatura UPL, europea, nos recuerda el politólogo citado, que fueron 33.604, en toda España, entendida como circunscripción única. Un resultado muy digno y alentador, pero del que no se han sacado consecuencias y valoraciones que nos hubieran sido muy necesarias para el hoy, cuando estamos “olvidados de Europa”.

Los comicios europeos

Si los comicios no es lo nuestro, no acudir a la cita con el voto para los de siempre, para los que, en cada ocasión, nos enfangan más en un anodino subsistir, hasta se puede considerar como posibilidad. Pues, de la inconsecuente elección a nadie podremos culpar. No ir con la papeleta –¡En la mano tonta!– puede ser un aviso de gran valor, un “sonado aldabonazo”, un ensayo de toma de conciencia social, aplicable de modo especial en los devenires autonómicos que han de llegar pronto, cuando vayamos con el LExit enarbolado.

Los políticos, los de siempre, a la vista de que ellos no pierden puestos de trabajo, facilitando, primero, y luego dirigiendo una nueva autonomía que nos pondría a los leoneses en nuestro sitio nacional y europeo, empezando por los socialistas que ya se mueven en algo semejante a tal disyuntiva, y por mimetismo interesado que surgiría en los conservadores, estaríamos en condiciones de poder empezar algo más que el cuento de la lechera, pues la vaca a ordeñar ya la tienen en la mente. Se necesita, al menos, un cuenta cuentos con voz e ideas.

¡No perdamos el tren, ni el de la Ruta de la Plata ni el metafórico!