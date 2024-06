Las estaciones del hombre

No, no se le pueden quitar las asas a la bombona de butano. ¿Qué vas a hacer? ¿Desenroscarlas? Pues no cabe. Está a tope. Por el peso. Doce kilos y medio el butano y once el propano. Para la compra grande dicen que hay un Mercadona a menos de un kilómetro. ¿Dónde hay pinzas de la ropa? Tiene que haber. ¿Cómo cojones me ha entrao arena en el monedero? ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Ese clic clic? Ah, el de enfrente cortándose las uñas de los pies. Qué asco. Desde aquí se ve hasta Sidi Ifni. Qué bonito. Carpintería de Aluminio Sandoval. ¿Trajiste tiritas? ¿Dónde dejé las gafas? Las llevas puestas. Vaya precios. Tienen morcilla de Burgos. ¿Cómo se llama esto? Es un pescado local. No me extraña que no lo tengan en más sitios: sabe a tintorería. ¿Esto va a rosca o a presión? ¿Cuál es la llave de fuera y cuál la de dentro? Tiene que estar por aquí. Igual nos hemos pasao. Qué cuadro más horroroso. Calla, que lo pintó un sobrino. Recuérdame que lo vuelva a poner cuando marchemos. ¿De dónde sale esta agua? ¿Pillo un recambio para el mocho? Si está nuevo. Yo qué sé. Para dejar. Carpintería de Aluminio Sandoval. Este frigorífico no enfría. Mételo en el congelador. ¿Una botella de vidrio? Revienta. Esto se vuela. Que no. Tiene una pesa. Lleva un día al sol y no seca del todo. Es la humedad. Mira, ya estoy sudando. ¿Cogiste pan? El de la piscina no limpia lo de alrededor. ¿Hay que dejar propina? Mira. Un sitio. Ah, no. Residentes. Carga y descarga. Minusválidos. Vado. Carpintería de Aluminio Sandoval. Dos cincuenta y cinco. Joder, es más barata la pinta que en León. ¿Así queda cerrado o abierto? Ah, los colchones son nuevos. Do you speak English? Él, él. Yeah, steep but totally worth it. ¿Qué les dijiste? Que está pindio, pero que vayan. De nada, hombre. ¿No habéis probao esto? Buenísimo. Vamos con uno que sabe. No, aparte del titulín ese que dan para patrón de pedalo. Si está el mar revuelto, pues nada. Carpintería de Aluminio Sandoval. El de la casa de al lao es hermano de Sting. Todo esto está vacío. Podían pedir lo que les diera la gana. No lo alquilan por pereza. De antes de la Ley de Costas. Madrid, Madrid, M-50 y luego dirección La Coruña.