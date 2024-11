Cuando vi la noticia sobre las inundaciones en Valencia sentí dolor. Y sentí impotencia. Sentí dolor, impotencia y… tristeza. Sentí dolor, sentí impotencia y sentí tristeza [veintiséis palabras. Hasta quinientas solo faltan cuatrocientas veinticuatro]. ¿Quién no sentiría dolor? ¿Quién no sentiría impotencia? y, sobre todo, ¿quién no sentiría tristeza? Desde que la AEMET, que significa Agencia Estatal de Meteorología del Gobierno de España avisó infructuosamente al gobierno de la autonomía de Valencia, cuyo Estatuto se aprobó en mil novecientos ochenta y dos [sí, los números se pueden poner separados] y afirmó con orgullo [buscar cita larga del Estatuto]…. lo que sigue siendo tan cierto ahora como entonces. ¿Se puede decir que el pueblo es solidario? ¿Se puede decir que el pueblo es compasivo? ¿Se puede decir que el pueblo salva al pueblo? Sí. Se puede decir que realmente el pueblo es solidario. Se puede decir que realmente el pueblo es compasivo. Se puede decir que realmente EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO. Porque realmente la realeza es pueblo también y el rey es pueblo y estuvo en el barro y luego dejó de estar. Como el barro. Que se irá. ¿Se podía haber hecho más? Por supuesto que se podía haber hecho más. Se podía haber hecho más en pueblos, municipios y barrios de las comarcas de L’Horta Sud, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia y algunos términos de la Ribera Baja y Los Serranos. Se podía haber hecho más en Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell. Y todos nuestros pensamientos están con los pueblos, municipios y barrios de las comarcas de L’Horta Sud, La Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia y algunos términos de la Ribera Baja y Los Serranos. Y con Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell que ya para siempre quedarán en nuestra memoria. ¿Son los voluntarios que ofrecen su casa, su tiempo y su trabajo tan esforzados como los reyes de España que estuvieron donde había que estar haciendo lo que había que hacer? Sí, los voluntarios de Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell que ofrecen su casa y sus brazos y otras extremidades son casi tan esforzados y heroicos como los reyes de España, que estuvieron donde había que estar, haciendo lo que había que hacer, apaciguando a los jóvenes de centro justamente indignados con Pedro Sánchez Pérez-Castejón. ¿Y por qué esta justa indignación con Pedro Sánchez Pérez-Castejón? No es el momento de buscar responsabilidades. ¿De qué es el momento? Es el momento de arrimar el hombro, que es lo que están haciendo los españoles y españolas y esto no es relleno. Constituye un enérgico, sentido y valiente HOMENAJE. [Quinientas palabras justas, dos mil cuatrocientos diecisiete caracteres sin espacios. Dos mil ochocientos once con espacios].