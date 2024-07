Rebeca Radio, una lacianiega premiada a nivel nacional por sus ideas de 'altos vuelos'

El instituto Obispo Argüelles de Villablino colgaba hace pocos días en su muro de Facebook, con orgullo, una breve nota y una fotografía de una de sus exalumnas, en ocasión de haber recibido un premio del Ejercito del Aire. Toda la comarca le ponía así cara a Rebeca Radio Armindo, una joven ingeniera informática que cursó en el centro la ESO y el Bachiller y ahora ha despegado hacia altos vuelos.

En Madrid, en las instalaciones del Ala 48 en la Base Aérea de Cuatro Vientos, Rebeca recibía oficialmente ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Salto Marínez-Avial, el premio Transformación Digital de la convocatoria de este año de los Premios Ejército del Aire y del Espacio 2024, que alcanzan su 45 edición.

Con esta distinción, el Ejercito del Aire reconoce “iniciativas que contribuyan a la difusión, promoción y fomento de la cultura de defensa, aeronáutica aeroespacial a través de actividades socioculturales, humanitarias, de innovación digital, educativas y de defensa realizadas en territorio nacional”.

El trabajo presentado por Rebeca Radio llevaba por título 'Creación y operación de un sistema de gestión de información en el Ala 31, Base Aérea de Zaragoza', que según resume ella misma “recoge aspectos relevantes en aeronáutica militar de transporte, en telecomunicaciones, redes, aviación militar, seguridad y conceptos legislativos, además de un análisis de ciberseguridad al propio sistema contra el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)”.

El trabajo en sí consiste “en crear un sistema de almacenamiento y gestión de información que conecta los sistemas en tierra que dan soporte a los vuelos de la aeronave A400M (que es un avión militar de transporte), los dispositivos que llevan los pilotos a bordo y los sistemas de la propia aeronave”.

Una pasión de veranos

Esta pasión por lo militar se incentivo con los dos veranos de prácticas durante sus estudios de ingeniería en bases del Ejercito del Aire en Canarias y Zaragoza. En esta última ciudad “hice el trabajo que después mejoré para presentar a la convocatoria de los premios”.

Hace escasas fechas, aprovechando su visita a la familia, fue homenajeada en el Ayuntamiento de Villablino por miembros del equipo de gobierno, alcalde y primera teniente de alcalde, que quisieron hacerle llegar su reconocimiento institucional y la enhorabuena por el premio recibido.

¿Quién es y qué hace Rebeca Radio Armindo?

Rebeca, nacida en mayo de 2001 en el Hospital de El Bierzo, es la mayor de dos hermanas de una familia de la pedanía lacianiega de Orallo, una familia que completan sus padres, Raquel e Iván, y su hermana de 19 años, Nerea, “que estudia Ciencias Ambientales en la Universidad de León y es muy lista”, dice, incluso “puede que con más capacidad que yo”.

Se siete muy vinculada y agradecida a su familia, consciente de que “mis padres han hecho muchos sacrificios para que mi hermana y yo podamos llegar a donde queremos, son ellos quienes están ahí día a día aguantando las lágrimas, los enfados, los días malos, y los que no dudan de nuestras capacidades, ni de las de mi hermana ni de las mías”.

Después de estudiar Primaria en la escuela de su pueblo, poco antes de que cerrara de forma definitiva por falta de alumnos. Después vino el salto al IES Obispo Argüelles para la ESO y Bachiller. Y depsués la Universidad de León, donde optó por una carrera tecnológica, Ingeniería Informática, que finalizó en diciembre del pasado año con la defensa del Trabajo de Fin de Grado (TFG).

Estudios más elevados

Tres meses antes de graduarse inició el Máster Universitario de Investigación en Ciberseguridad, que tiene previsto finalizar este mes de julio, con la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y en septiembre del 2024 empezará sus estudios del segundo máster que es de Seguridad, Defensa y Geoestrategia en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Sus inquietudes académicas y de formación son casi permanentes, lo que puede haber influido en que su rápida entrada al mundo laboral, dado que “mientras estudiaba el máster, en febrero de este año me contrató Indra Sistemas y ahí trabajo, concretamente en el equipo de Ciberseguridad de Tráfico Aéreo”. No es por tanto una trayectoria muy al uso la de esta joven de apenas 23 años, empezando por que se rebeló contra lo que llaman la maldición de las carreras tecnológicas entre las mujeres, irrumpiendo ella misma con ímpetu en el mundo profesional, de la investigación, de la innovación y la creación.

Decisiones personales

Ella explica su propia elección personal al recordar que le dio “por estudiar Ingeniería porque siempre quise ser ingeniera, desde pequeña e informática es una rama que tiene muchas salidas profesionales en muchos campos diferentes”. Y “aunque se suele decir que es una carrera de hombres, a mí no me lo parece y creo que cada uno tiene que estudiar lo que le guste, no hay carreras de hombres o carreras de mujeres”, zanja.

Se toma el reciente galardón como “una buena oportunidad para dar visibilidad al valle y a mi pueblo y que todo el mundo, y sobre todo las nuevas generaciones, vean que no hace falta ser de una gran ciudad para llegar a donde quieres y que siendo de un sitio pequeño no tenemos nada que envidiar a nadie”. Y añade: “Me gustaría animar a las nuevas generaciones a que estudien y se formen en lo que les guste, en el caso de mi campo, se necesitan muchos profesionales de ciberseguridad”.

Sobre sus proyectos más inmediatos en investigación está el TFM que defenderá en julio, sobre “un análisis de protocolos criptográficos aplicados a democracia electrónica”, el cual “es también un proyecto de investigación ya que incluye un análisis sobre la aplicación de protocolos criptográficos cuánticos y computación cuántica a los sistemas de voto electrónico, así como la aplicación de protocolos criptográficos convencionales y homomórficos también enfocados en estos sistemas de voto”. A nosotros nos suena muy complejo, pero para ella forma parte de su cotidianidad, y explica que, “a día de hoy hay muy pocos estudios sobre esto ya que es un tema que se está gestando aún”.