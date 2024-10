PSOE y Podemos-IU constatan sus diferencias sobre la gestión económica en el Pleno de Villablino

El Pleno del Ayuntamiento de Villablino ha vuelto a mostrar esta semana las diferencias políticas y de propuestas de actuación entre el equipo de gobierno socialista y la oposición de Podemos-IU, especialmente en lo que a cuestiones económicas se refiere.

Los dos primeros desencuentros se produjeron en la aprobación de una tasa fiscal por la participación en procesos de selección para acceder a la condición de empleado público del Ayuntamiento y en la aprobación de una actualización y modificación parcial de la tasa de precio público de uso de las instalaciones de la Casa de Cultura.

En ambos acuerdos Podemos-IU defendió la gratuidad de ambos servicios, mientras que los portavoces del Gobierno municipal argumentaron que la tasa era algo que se hacia en “casi todos los ayuntamientos, que no va a aplicarse a los participantes en la selección de planes de empleo”. Y en el asunto de la Casa de la Cultura, que todas las asociaciones que utilizan la Casa de la Cultura para sus actividades y tienen acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento, “no pagan y solo está previsto para quienes utilicen las instalaciones con fines comerciales”.

En ambos asuntos el PP votó a favor con el equipo de Gobierno del PSOE, otorgando así una mayoría holgada a la aprobación de ambos acuerdos.

Las mayores diferencias de criterios se produjeron en el debate sobre el acuerdo para dejar sin efecto la expropiación de fincas de la segunda fase del polígono industrial de Villager de Laciana. Silvia Mozo, la portavoz del grupo municipal de Podemos-IU, pidió que “no caigamos en el derrotismo para abandonar este proyecto de ampliar el polígono industrial” y abogó por el endeudamiento para hacer frente a los pagos pendientes de la expropiación de fincas, “como hacen todas las administraciones: endeudándose”.

El alcalde, Mario Rivas argumentó que ya “hay suelo industrial disponible de la ejecución de la primera fase, para cuantas empresas quieran instalarse”, y que no hay empresas que soliciten suelo industrial. Y abogó por seguir reduciendo la deuda municipal como mejor sistema “para poder utilizar los impuestos y tasas que pagan los vecinos, no en pagar deuda, si no en invertir en lo que sea necesario”.

Finalmente, este asunto quedó sobre la mesa para abordar en un Pleno posterior, a petición del portavoz del PP, que argumentó “que hay varias cosas que queremos se nos aclaren, como por qué se han pagado unas fincas y otras no, o si se va a compensar a los propietarios”, a los que se han tenido bloqueadas sus propiedades durante 21 años, dijo.

El expediente de expropiación de las fincas para ejecutar la segunda fase del polígono industrial se aprobó en un pleno de 13 de noviembre de 2003 y afectaba a 29 fincas y un total de casi 100.000 m2, todas situadas al sudeste de la primera fase ya construida. Según comentó el portavoz del PP, Roberto González se pagaron algunas fincas hasta el 2010 y posteriormente se dejaron de pagar y ha quedado el expediente paralizado.