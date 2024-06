Laciana despide a su último kiosco de venta de prensa escrita en toda la comarca

El mes de junio de 2024 queda para la historia de la comarca de Laciana como la fecha de un adiós y un hasta siempre: será la fecha señalada del cierre del último kiosco de venta de prensa escrita que estaba abierto en Villablino. Se convierte así en otro evidente indicador del declive humano, económico y de cambios de hábitos sociales en esta comarca leonesa.

En la actualidad quedan solamente tres puntos de venta de prensa en todo el municipio. Los tres son librerías o papelerías que sobreviven con la alternativa económica de la otra parte del negocio: La Librería Merce en la localidad de Villaseca; la Librería Madera en Cabollaes de Abajo; y la Librería Dorita en Villablino.

El Kiosco Europa que era el otro punto de venta que existía hasta hace unos días en Villablino y es el que ha cerrado sus trapas, es más que posible que de forma ya definitiva. Una decisión que explica su propietaria Aida Gómez: “No podíamos aguantar perdiendo dinero todos los meses, al final nos iba a consumir los ahorros”.

Las causas pasan por el hecho de que la venta de periódicos y revistas ha descendido de forma muy importante y en cambio los costes de la cuota de autónomos se han disparado desde los 50 euros del primer año a los 280 del tercer año y siguientes. Hay que sumar los gastos de alquiler, seguros, tasas municipales, luz... Y unas prácticas de abuso de posición de las empresas distribuidoras, que cobran las revistas por adelantado tardando 15 o más días en devolver el importe de las devoluciones no vendidas. Juntos, son factores económicos más que sobrados para el desaliento y el abandono.

Las alternativas para un pequeño local podrían pasar por las golosinas o por los libros. Ninguna convenció a Aida y su marido Diego, forzándolos a renunciar a la alternativa de emprendedores que asumieron cuando regresaron de León capital provincial a su tierra natal.

Ahora buscan alternativas laborales: Diego como empleado en una panadería y Aida con su formación de auxiliar de geriatría, mientras hace prácticas en una residencia local, trabaja como auxiliar en ayuda a domicilio.

Cambio de hábitos

En el escaso cuarto de siglo transcurrido en este nuevo milenio, la población del municipio de Villablino se ha reducido casi a la mitad, de los 14.703 habitantes de 1999 a los 7.845 habitantes con que finalizó el año 2023.

En la década de los 90, en la capital municipal, Villablino, estaban abiertos al público seis establecimientos donde comprar prensa diaria, semanarios y revistas: eran el kiosco La Plaza, librería Oviedo, kiosco Europa, Solete, kiosco San Miguel y librería Dorita. Hoy solo queda uno.

Los hábitos de consumo de prensa escrita han variado también en este cuarto de siglo y hoy la mayoría de los lectores satisfacen su curiosidad en los bares, cafeterías y establecimientos de hostelería, donde es práctica habitual que existan varias cabeceras de información general y deportiva en papel. Los compradores particulares diarios de periódicos son ya muy escasos y como mucho se pueden incrementar puntualmente con noticias relevantes de carácter local, más que nacional o internacional.

Existe la sensación lejana de aquellos años en que la incertidumbre empresarial la todopoderosa empresa minera MSP, la quiebra, la Marcha Negra y las reivindicaciones sociales provocaron una demanda casi obsesiva de prensa escrita, días en los que si no se encargaba un ejemplar o se madrugaba el vecino quedaba sin acceso a los medios de comunicación. Y los suscriptores entonces eran muy numerosos, más en zonas periféricas. Ésos fueron los últimos años del pasado milenio.

La irrupción masiva de internet y de los medios digitales -ahora casi todos los periódicos de papel tienen una sección digital-, el encarecimiento de los productos y el desinterés del público son los tres principales factores de este cambio y del retroceso o la crisis casi permanente de la prensa escrita. Parece que lo más local es lo que provoca un mayor consumo e interés entre los lectores pero ha cambiado definitivamente el formato.

Jesús Canga Larequi, catedrático de Periodismo en el Departamento de Periodismo II de la Universidad del País Vasco (UPV), no es muy optimista sobre este cambio de ciclo en la difusión de la información, que no es solo local de Laciana, sino muy general, cuando asegura que “aunque me duele reconocerlo como periodista, debo admitir que no soy muy optimista con respecto al futuro de la denominada prensa escrita”, tal y como lo desgranaba en un artículo titulado 'La prensa del futuro y el futuro de la prensa'. Aunque a nivel local, el cierre del Kiosco Europa es una evidencia de ese cambio de los tiempos, que en este sentido, como en otros sectores, no está más que llamado a empeorar en una comarca siempre pendiente de reindustrializar y de repoblarse.