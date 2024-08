Podemos-IU ve más sombras que luces en un año de mandato en Villablino, pero aún no contempla una moción de censura

Podemos-IU de Laciana hace un balance negativo de la gestión del primer año de mandato, pero no contempla una moción de censura contra el Gobierno municipal. “No hemos valorado de momento esa posibilidad, pero no estamos cerrados, depende de cómo se desarrollen las cosas”, aseguró su portavoz, Silvia Mozo.

En su valoración de la actividad política, han acusado al Ejecutivo municipal de Villablino presidido por el socialista Mario Rivas, que gobierna en minoría, con seis concejales de 13, de “falta de voluntad política” en varios asuntos, “dejadez” en otros y nula actividad “vergonzosa” en otros dos concretos.

En la sede de IU en Laciana, los representantes de la formación hicieron el balance de su actividad en este año transcurrido: “Somos el grupo político más activo, no solo de este ayuntamiento, también en la provincia, hemos presentado 20 mociones políticas en los plenos”. De ellas, se han aprobado por unanimidad 17.

Pese a ese respaldo a sus propuestas, muchas han quedado estancadas entre los papeles de la burocracia o en la gestión del gobierno municipal del PSOE. Hechos y actitudes políticas que han denunciado en su comparecencia. Y otras llevan un paso demasiado lento, como aseguraba Guillermo Murias: “Si quieres que algo no prospere, solo tienes que encargar informes técnicos o de legalidad”.

Silvia Mozo explicó que, igual que de momento no se han planteado la posibilidad de una moción de censura, sí van a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en el mes de septiembre. Lo hará “para abordar varios de estos asuntos”, amparándose en las posibilidades legales que se lo permiten al contar con más de un cuarto de los concejales del consistorio, cuatro de 13.

En trámites de ejecución

Según se explicó, la propuesta de nombrar Hijo Predilecto al artista Manolo Sierra y un acto de homenaje institucional por sus continuas colaboraciones desinteresadas con el municipio y sus gentes se va a llevar a cabo en el próximo mes de septiembre.

Sin embargo, otra propuesta de tipo cultural, como la recuperación del Certamen Literario Luis Mateo, no se quiere hacer. Porque, según aseguraron, la concejala del ramo les ha dicho que por los contactos que ella ha tenido, “Luis Mateo, es muy difícil que pueda venir”. Cuando aseguraron que “para el certamen no es necesaria la presencia cada año de Luis Mateo”, de que lleva su nombre.

Otra propuesta en ejecución es la de la creación de una ludoteca para ofrecer un lugar de entretenimiento y punto de reunión para los menores. Y esperan que sea pronto una realidad, “pese a que va con bastante lentitud”.

Sin intención de soluciones

Tres son los asuntos que consideran más acuciantes y en los que denuncian la falta de “voluntad política para darles solución”, del equipo de Gobierno, tres asuntos que crean actividad económica y son generadores de empleo. El primero es la puesta en marcha del matadero municipal. Comentan que se ha propuesto un paquete para una subvención “que no se sabe si la van a conceder” para el matadero y un cebadero de ganado.

Gustavo Sabugo expone que, independientemente a esa solicitud, “hemos pedido que una comisión municipal fuese a visitar las instalaciones para ver qué necesidades hay de adecuación para ponerlo en marcha”, no han aceptado esa petición. Si se hubiese hecho, “con el dinero de los terrenos del Parador posiblemente se podría haber solucionado y hoy tenerlo en funcionamiento”.

Se trata de algo que lamentan después del cierre del matadero de Toreno, que ahora obliga a trasladar los animales para el sacrificio hasta Astorga, León o Belmonte de Miranda (Asturias), como lugares más próximos.

Y los dos que consideran más “vergonzosos” en palabras de Guillermo Murias, son los referidos a la pedanía de Caboalles de Arriba: la adecuación y apertura de la piscina municipal ubicada en el pueblo, cerrada desde 2019; y sacar a concurso ya de una vez el albergue ubicado en las inmediaciones del Centro del Urogallo, cerrado hace dos años.

En tono irónico, Murias aseguró que el albergue “si quieren que lo derruyan y se acaba el problema” y para la piscina “tendrán que venir los vecinos a encerrase en el Ayuntamiento, porque fueron ellos quienes pusieron el dinero para la compra de los terrenos y que el Ayuntamiento construyese la piscina”.

Así las cosas, no aceptan la propuesta del alcalde: el Ayuntamiento repara el deterioro de las instalaciones y luego la gestión la sume la Junta Vecinal: “La piscina es municipal, no de la Junta Vecinal, que además no tiene capacidad económica, ni de gestión de las instalaciones”.