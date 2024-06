Ayuntamientos y clubes piden a la Diputación de León un proyecto “a tres o cuatro años” para reflotar el deporte escolar tras un curso ‘fuera de juego’

La Diputación de León celebrará este sábado 15 de junio en Gradefes el fin del curso de las competiciones escolares. Allí se pretende remendar una gestión cuestionada este curso 2023/2024 por unas ligas de deporte que o no han llegado a ocurrir o han sido testimoniales. Media docena de ayuntamientos y clubs de la provincia, entre ellos de La Bañeza, Astorga, Santa María del Páramo y Valencia de Don Juan, piden a la Diputación que tome nota del desastre de este año y trabaje ya para que las competiciones se recuperen con normalidad.

En conversación con ILEÓN en el Ayuntamiento de Astorga estas entidades se muestran muy críticas por el curso deportivo que ha quedado reducido, en el mejor de los casos, a dos meses y medio, en vez de los siete meses habituales. Una situación que se ha repetido por segundo año, que la Diputación ha achacado a no poder contratar autobuses tras sacar cuatro veces el contrato, y a la falta de contratos de árbitros en algunas competiciones.

Clubes y ayuntamientos coinciden en el desastre de temporada de deporte escolar y denuncian que cuando se reunieron el 8 de febrero, cinco meses después del inicio del curso, para organizar la competición todavía“ no habían sacado la resolución de los coordinadores que son los que organizan”. Los clubes denuncian que el retraso en la contratación de autobuses impidió la contratación porque las empresas ya no tenían fechas ni disponibilidad, y que la Diputación llegó a recurrir a Tragsa para intentar contratarlos, siendo imposible igualmente por la tardanza de las fechas y la negativa de las empresas del sector.

Pero pese a las críticas La solución a esta situación, señalan, es realizar “un proyecto a tres o cuatro años”, con una revisión anual, para lo que piden “diálogo” a la Diputación de León. “No hay autobuses, no hay árbitros, no hay pabellones porque hay más actividades, el problema es que el deporte escolar les da igual”. señalan. Por ello pide “diálogo” para abrirse a nuevos formatos, como competiciones de convivencia, que podrían ahorrar viajes en autobús y mejorar las competiciones. Unas sugerencias que han hecho llegar a técnicos y políticos de la Diputación de León pero de las que no han obtenido respuesta.

“No sabemos cómo se hace pero en otras provincias se tiene que hacer alguna forma”, al tiempo que reclaman a la Diputación de León transparencia ya que la Junta de Castilla y León financia los juegos escolares y se desconoce el destino del dinero no gastado.

“Todos los años teníamos que empezar en noviembre. Queda junio, julio y agosto y o lo dejas todo organizado -transportes, arbitrajes, coordinación y calendario- y arrancas con los equipos para poder empezar a jugar a finales de octubre o estamos en lo mismo”, denuncian ya que consideran que “si cuando llega septiembre empezamos a organizar esto, estamos en navidades y seguimos con la misma”.

Sobre la falta de arbitrajes en varias competiciones piden que se busquen formas de solucionarlo “habilitando los equipos de casa o buscando otra fórmula mediante convenios con las delegaciones de las federaciones”.

Clubes y ayuntamientos piden además una burocracia más flexible para la gestión de las ayudas deportivas, “Nosotros nos dedicamos a que los chavales jueguen, necesitamos que la Diputación responda”, poniendo en cuestión lo que a su juicio son trabas para resolver y justificar las mismas, además de las limitaciones impuestas que impiden que un ayuntamiento grande con muchos equipos pueda financiar a todos.

“No tiene muchas ganas de luchar por el deporte escolar porque cada vez hay menos”, lamentan.

Los jóvenes deportistas rurales, los perjudicados

Uno de los factores que más critican del fracaso de las competiciones escolares provinciales, es su impacto en los jóvenes deportistas del mundo rural, “Si no hay deporte escolar, al final, los campeones deportivos provinciales van a salir de León, Ponferrada u otros grandes municipios y las zonas rurales, de las que tanto se les llena la boca, volvemos otra vez a quedar perjudicadas”.

“Los niños y niñas de las zonas rurales no tienen los derechos de juego de San Andrés o de Ponferrada, porque no tienen las mismas oportunidades de poder competir. Es verdad que puede ser problemático y un jaleo que Posada de Valdeón tenga un equipo de voleibol y tenga que ir a competir a León y viceversa, pero alguna solución habrá que darle.” Y apuntan a que quizás la solución “es cambiar el formato, que es lo que propusimos”, pero a lo que siguen esperando respuesta.

Otro temor de clubes y ayuntamientos es que lo ocurrido este curso escolar, y el pasado, pueda llevar a una bajada de inscripciones el próximo año, “ante la incertidumbre de si va a haber liga o no”. Algo que perjudicaría, además, sobre todo a los deportes más minoritarios ya que el fútbol sigue siendo el rey pero su organización va por otro lado y no tiene los problemas que han tenido los deportes que sí dependen de la Diputación de León.