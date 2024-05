La Diputación de León reconoce errores en el deporte escolar pero niega falta de competiciones salvo algún deporte

La Diputación de León ha remitido a ILEÓN su versión de la situación de los campeonatos escolares del curso 2023/2024, tras la publicación de este medio de una información titulada 'Fuera de juego: miles de niños sin deporte por culpa de la Diputación de León en un curso entero sin liga'. En ella ofrecen, por vez primera, su versión de cómo se ha desarrollado el curso escolar, pese a las reiteradas peticiones de este medio en las últimas semanas de esa información al área de Deportes que dirige la diputada Patricia Martínez.

La institución asegura que no es que no haya habido ligas deportivas si no que reconocen que las competiciones se han retrasado hasta ser mini ligas. Ya el curso 2023/2024 las competiciones se iniciaron en el mes de febrero después de retomarse en el curso 2021/2022 las competiciones tras la pandemia, “y nunca lo ha hecho al comienzo del curso escolar, aunque se está trabajando para poder empezar a hacerlo en esas fechas”. Según su versión “En deportes colectivos, la competición dio comienzo el 6 de abril, para los equipos de fútbol sala y el 13 de abril para los de baloncesto y balonmano”, aunque varios clubes de baloncesto desmienten a ILEÓN este hecho. Sí reconoce la Diputación que en el deporte de voleibol “no ha habido competición este año ya que no se ha presentado ninguna entidad que quiera hacerse cargo de los servicios de arbitraje de los encuentros”.

Según su detalle “Es completamente falso que la competición finalice el día 18 de mayo porque hasta el fin de semana del 8-9 de junio hay partidos programados de baloncesto, balonmano y fútbol sala”. En su web oficial de deportes escolares el campeonato de baloncesto o de fútbol sala solo tienen partidos hasta el mismo 18 de mayo, como puede verse aquí o aquí. En deportes individuales señalan que (ajedrez, atletismo, campo a través, bádminton, gimnasia rítmica, gimnasia artística, orientación y salvamento y socorrismo), se celebró el 3 de marzo el Campeonato Provincial de Campo a Través y, desde abril hasta junio, se han celebrado y se están celebrando competiciones escolares, sin aportar más detalle ni tener en la web provincial de deporte escolar detalle alguno sobre esas supuestas competiciones. Sobre la falta de jornadas invernales en el Campeonato Provincial de Campo a Través remiten a una única competición, el 3 de marzo en Astorga la celebración del Campeonato Provincial que clasifica para el Autonómico Escolar (el equipo representante de León, el Ayuntamiento de Valverde de La Virgen, quedó tercero en el Campeonato Autonómico disputado en Bejar, Salamanca, el 16 de marzo).

Sobre la situación del atletismo, aseguran que no es verdad que atletas hayan tenido que tenido que buscar pruebas fuera de León para poder clasificarse para las competiciones autonómicas y nacionales. Para ello remiten a una jornada del 14 de abril y al Campeonato Provincial celebrado en dos días de abril y mayo por categorías en la pista de la Universidad de León “con jueces de la Delegación Leonesa de Atletismo, por lo que las marcas y resultados son válidos para poder clasificarse en otras pruebas deportivas”.

Respecto al número de participantes, según la Diputación este año se inscribieron 6.287 escolares en Deporte Escolar al inicio del curso, pero “No todos/as participan en competiciones deportivas ya que alguno de ellos/as se inscriben únicamente para participar en jornadas de promoción o porque pertenecen a una escuela deportiva pero no compiten. Es absolutamente falso que el número de participantes sea ”cero“ ya que, señalan, ”las competiciones se están celebrando y se calcula que a lo largo de toda la programación participen más de 3.000 escolares, frente a los alrededor de 4.000 del año anterior“. En el año 2022 la Diputación presumía de sus cifras de deporte escolar en una nota de prensa que mantienen colgada en su web.

Problemas de transporte y arbitraje

La Diputación, señala en su explicación remitida a este medio, “ha venido prestando de forma gratuita el servicio de transporte escolar durante años, con un servicio muy adaptado a las necesidades de la actividad, hasta el punto de facilitar autocares de manera muy personalizada para los equipos y modalidades deportivas, intentado con ello fomentar al máximo la participación de escolares con desplazamientos muy ajustados a la demanda”.

Desde la institución provincial reconocen la incidencia en la no participación de ayuntamientos y clubes la falta de transporte, y explica que para el curso 2024/2025 “está en fase de tramitación un nuevo contrato de transporte para el programa de Deporte Escolar 2025, con nuevas adaptaciones, teniendo en cuenta la oferta existente”. Hasta en cuatro ocasiones intentó la Diputación adjudicar el contrato que tuvo que dejar desierto.

Respecto a su ocurrencia de que fueran los ayuntamientos los que contrataran los autobuses bajo una subvención de la institución provincial la Diputación aclara que fueron 10 los consistorios que solicitaron la ayuda, de los 209 bajo su marco de competencias. Y señala que “están acudiendo un gran número de participantes a las jornadas de atletismo por sus propios medios”.

Sobre la falta de arbitrajes para las competiciones, “Otro de los pilares necesarios para el desarrollo del deporte escolar”, explican que “para el presente curso escolar se ha tramitado un contrato de 17 lotes con antelación suficiente”. El contrato se publicó en la plataforma de contratación del Estado el pasado 12 de febrero, cuando la convocatoria oficial de las competiciones fue enviada por el jefe del Servicio de Deportes, César Cabañeros, a mediados de septiembre. Es decir, la contratación de árbitros se inició cinco meses después de anunciar la competición, algo que la Diputación entiende que es “con antelación suficiente”.

De los 17 lotes del contrato se declararon desiertos 6 lotes por falta de licitadores, quedando excluidos de la licitación otros 6 lotes “por causas ajenas a la Diputación relacionadas con la aportación de documentación por parte de los licitadores” y finalmente adjudicados sólo 5 lotes. No obstante, asegura la Diputación, que “para poder llevar a cabo las jornadas de competición de las modalidades deportivas de lotes declarados desiertos mediante la tramitación de propuestas de gasto para poder contar con jueces, árbitros y monitores para las jornadas deportivas”.

La institución señala que “Es evidente que los problemas derivados de la referida contratación del transporte escolar y del arbitraje han incidido este año de forma excepcional en el desarrollo del Deporte Escolar, pero en ningún caso la actividad ha quedado suspendida”. y aseguran que “Desde el área de Deporte se está trabajando denodadamente para evitar que estas circunstancias vuelvan a repetirse”