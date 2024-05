Fuera de juego: miles de niños sin deporte por culpa de la Diputación de León en un curso entero sin liga

Es definitivo. Ni 'mini' liga', ni nada. El deporte escolar de la provincia de León cerrará el curso 2023/2024 sin competiciones por la incapacidad de gestión de la Diputación de León, que no ha podido organizar las competiciones en las que participan miles de niños de los pueblos y villas de la provincia.

El área de Deportes de la Diputación de León, que dirige la socialista Patricia Martínez Caño, ha fracasado en la gestión de una de sus principales encomiendas de gestión, las ligas de deporte escolar que este año iban a constar de 24 categorías deportivas -desde del campo a través al ajedrez- entre los 3 y 18 años en las categorías de prebenjamín a juvenil. Si en el año 2022 la Diputación de León presumía de ser la institución con mayor número de participantes de todo Castilla y León, con más de 6.700 inscritos, este año puede presumir de otro dato, ser la que menos, ya con cero participantes será la que menos aporte a esa estadística este año.

Los ayuntamientos y clubes participantes fueron instados a apuntarse a mediados de septiembre tras firmar César Cabañeros Ramos, el jefe de la sección de Deportes el Programa de Juegos Escolares para el curso 2023-24, y tras el paso de los meses sin empezar en enero la Diputación intentó que los municipios contrataran los autobuses de transporte tras no ser capaz de hacerlo ella hasta en cuatro ocasiones. Ninguna empresa se presentó al concurso y la Diputación no encontró otra vía que endosárselo a los municipios, prometiendo que la liga empezaría en cuanto se pudiera.

En marzo se comunicaba a los inscritos que finalmente habría una 'mini' liga de poco más de un mes, pero nuevamente el fracaso se anota en la gestión del gobierno de PSOE y UPL que lidera Gerardo Álvarez Courel, que no han sido capaces de poner en marcha la liga. Se supone que debería haber acabado este domingo 18 de mayo. La realidad es que nunca ha empezado, motivando críticas y cabreo de los alumnos participantes, los padres y los clubes y ayuntamientos por la gestión realizada.

La falta de ligas afecta directamente a los alumnos y su práctica del deporte. Por ejemplo en atletismo la temporada de cross finaliza en pleno invierno y los participantes no han tenido competiciones en León. Pero tampoco en la temporada de pista. Los atletas han tenido que buscar pruebas fuera de León para poder clasificarse para las competiciones autonómicas y nacionales.

Pero es que además la Diputación no ha sido capaz ni de contratar los arbitrajes completos para los juegos escolares. Tal y como recoge la plataforma de contratación del Estado el contrato de organización y arbitraje, dividido por 17 lotes por zonas y deportes, dejó desiertos siete lotes. Este periódico está esperando una respuesta de la Diputación de León sobre la situación desde el mes de enero, con el silencio por toda contestación hasta el momento.

Los clubes censura la gestión deportiva en la Diputación

José Ignacio Salgado, presidente del Club Deportivo Atlético Bañezano, se muestra muy crítico con la Diputación por la situación creada, “El problema, y no es menor, es que a un niño o a una niña, con ilusión por practicar un deporte, le quitas una competición como esta durante todo un año y hay muchas posibilidades de que no vuelva a practicarlo”.

Salgado no se cansa de repetir que le hicieron una propuesta a la Diputación de León, concretamente a la responsable del área, Patricia Martínez, de un proyecto a cuatro años, tres de la presente legislatura y un cuarto por si hay cambio de gobierno en el Palacio de los Guzmanes, para que no pille sin tiempo de reacción al equipo entrante. “Sabes lo más triste de todo, que no te respondan, que no te digan ni un no”, lamenta José Ignacio, que lleva en el mundo del deporte base desde hace más de cuarenta años, y que se resigna a un año en blanco solo salvado por las ligas organizadas por los clubes y ayuntamientos al margen de las oficiales.

Otro de los datos que critica Salgado de la organización del deporte de la Diputación es la limitación del número de escuelas por localidad. Hasta hace dos años se daban subvenciones a todas las escuelas deportivas que hubiese en cada municipio. Desde entonces, se estableció un máximo de treinta. “Esto puede sonar muy bien, pero la realidad es tozuda. Por ponerte un par de ejemplos, Lucillo o Quintana del Castillo pueden tener hasta treinta escuelas, lo mismo que La Bañeza, que en la actualidad tiene cuarenta y ocho, pero lo cierto es que no tienen, y es lo que no puede ser”.

José Ignacio Salgado expone que además las bases para acceder a las ayudas salen a final de temporada y no al principio. “Si salen en mayo y durante todo el curso no hiciste lo que acabas de ver que exigen, te quedas sin la ayuda, no tiene ningún tipo de sentido”, sentencia. Salgado señala que esa ayuda se utiliza para pagar a los entrenadores y entrenadoras y para un porcentaje de la ropa, y si al final no te dan esa ayuda por no aplicar unas normas que desconocías hasta final de temporada, tiene que hacerse cargo el club, con el correspondiente cargo a las familias. “Es la Diputación quién tiene esta competencia, y lo que no puede ser es que no asuma su responsabilidad y deje sin alternativas deportivas a cientos de niños y niñas de la provincia”, concluye.