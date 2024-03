El deporte escolar provincial prevé una mini liga de poco más de un mes por el fallo de organización de la Diputación

Uno, cuando mira la procedencia de las personas que representan a España en unas olimpiadas, como las de este 2024, suele ver que Cataluña, Madrid y Andalucía encabeza el listado. Si se profundiza el porqué, comprende fácilmente que va ligado a la inversión en deporte base y a la preocupación de los diferentes gobiernos para que tanto las niñas como los niños tengan interés por practicar algún deporte desde edades tempranas.

El pasado sábado, en el pabellón de deportes de Santa María del Páramo, el cartel de un patrocinador rezaba lo siguiente: “Diputación de León. Deportes y Juventud”. Sin embargo, a mediados de marzo la liga de baloncesto sigue sin comenzar, y tal como se puede observar en la página web de la institución provincial: los calendarios que muestran son de la temporada pasada.

Desde hace catorce años se juega una liga amistosa intermunicipal de baloncesto, que a día de hoy está formada por Astorga, La Bañeza, Santa María del Páramo, Valencia de Don Juan y Benavente en las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín. Esta iniciativa, explica José Ignacio Salgado, presidente del Club Deportivo Atlético Bañezano, nació cuando la Diputación no cubría las edades de prebenjamines y benjamines, pero según indica Salgado, “lamentablemente, como se puede observar, estamos en marzo y parece que todo vuelve a ser igual”. Preguntado sobre quién financia esta liga amistosa, José Ignacio responde que los propios clubs. “Cada equipo cubre su desplazamiento en autobús y el equipo local se hace cargo del arbitraje”.

José Ignacio no entiende lo que está ocurriendo. “Nos dicen que no encuentran una empresa que se haga cargo del transporte, que sean los propios ayuntamientos los que se hagan cargo y posteriormente la Diputación les ingresará el 100% del precio. No tiene sentido”. Y añade que esta opción supone “aumentar la carga burocrática a unas instituciones más pequeñas y por lógica, si contratas mayor volumen, tendrás mejor precio…”. Otro punto que denuncia el que fuera delegado provincial en la Federación de Baloncesto de Castilla y León, es que las subvenciones al deporte federado del año pasado siguen sin pagarse íntegramente. “En La Bañeza tenemos tres equipos federados y solo nos ingresaron dos”, sentencia.

Erre que erre

Hasta por cuatro veces ha intentado la Diputación contratar los transportes en autobús de los equipos y otras tantas ha quedado desierto el concurso. ILEÓN ha podido saber que, sin embargo, en ninguna de las ocasiones se ha retocado al alza el precio de licitación, de 337.0322 euros sin IVA, algo habitual y lógico si se quiere incentivar la puja de alguna empresa del sector. Aún peor, en el presupuesto de la institución provincial recién aprobado para este año, la cifra no se ha movido ni un sólo céntimo.

Sobre el esperado inicio de esta temporada, tanto José Ignacio como otros responsables de los equipos implicados, señalan a ILEÓN que desde el área de deportes de la Diputación les indican que dará comienzo el 6 de abril y terminará el 18 de mayo, aunque a día de hoy es provisional. “Te mandan la hoja en octubre y ahora en marzo las cosas cambian mucho, las niñas y niños, cansados de esperar, buscan otras alternativas. Aquí, por ejemplo, en octubre teníamos diez equipos y ahora solo siete”, denuncia Salgado, para destacar que “son edades muy importantes. Si se enganchan a practicar un deporte, la afición puede durarles para toda la vida, pero si ven que no funciona, corremos el riesgo de que lo abandonen. La Diputación debería luchar para que eso no ocurriera, pero como vemos, no lo está haciendo”.

Una fuente del Palacio de los Guzmanes señala a este medio que el abandono del deporte base viene principalmente del anterior mandato, con Susana Folla como diputada del área y Eduardo Morán como presidente de la Diputación. Con la actual diputada de Deportes y Juventud, Patricia Martínez, ILEÓN se intentó poner en contacto tres veces, pero en ninguna recibió respuesta. “El potencial de la Diputación de León es enorme, pero a la vista está que o no se quiere o no se sabe aprovechar”, indica la otra fuente consultada.

José Ignacio Salgado insiste en que “nueve mil niñas y niños está parados”. “No nos llaman, no envían correos electrónicos, es una desidia muy preocupante”, se lamenta. Finalizando la conversación, Salgado muestra su indignación poniendo encima de la mesa dos ejemplos. En la jornada provincial de campo a través celebrada en Astorga no fue nadie de la Diputación, ni si quiera a hacerse la foto. El otro ejemplo es el siguiente: la entrega de premios del año pasado, donde se juntan a las y los campeones de todas las categorías, no se hizo.

El problema que ven tanto Salgado como otros tantos responsables de deporte base, es la falta de voluntad. A la actual diputada, Patricia Martínez, desde La Bañeza, Astorga, La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen y Santa María del Páramo se le hizo una propuesta de convenio para los próximos cuatro años, con el objetivo de que la situación actual no se vuelva a repetir. Sin embargo, hasta la fecha, no recibieron contestación alguna.

Cuando alguien apunta a su hijo o hija a una actividad deportiva, no lo hace pensando en que llegará a la élite, si no para que se desarrolle físicamente y sociabilice, pero los que llegan allí arriba empiezan desde la base. Si quien es el garante del deporte base, en este caso, la Diputación de León, no lo hace, no se está allanando el camino a quien más lo necesita: los niños y niñas de nuestra provincia.