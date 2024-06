Óscar Puente asegura que “nadie se cree la Comunidad de Castilla y León”

El ministro de Transporte, anteriormente alcalde de Valladolid, reconoció ayer en una entrevista en Hora Veintipico, el programa de Héctor de Miguel en la Cadena SER que la comunidad autónoma de Castilla y de León “no se la creen ni los propios castellanos ni leoneses”.

De Miguel –conocido como Quequé, es de Salamanca y es un reconocido defensor de la Región Leonesa como el Reino de León– le preguntó a Puente este martes 25 de junio qué haría si en el PSOE “le pidiesen presentarse a la presidencia de Castilla y León”. El político contestó con un rápido y contundente “no, eso no. No. No. Ese cáliz no...”, como se puede ver a partir del minuto 57:35 en este vídeo de Youtube.

Fue el historiador Ricardo Chao el que destacó en un tuit estas declaraciones del ministro socialista, que continuó decidido y bien claro: “Vamos a ver. Yo soy una persona de Valladolid, con todo lo que eso supone. El proyecto castellano y leonés es un proyecto que me cuesta mucho creer... porque entre otras cosas es que no se lo creen los propios castellanos y leoneses”.

El polémico político se sinceró y reconoció abiertamente que no hay “conciencia de comunidad” a un inciso de Héctor de Miguel: “No hay conciencia. Yo soy una persona de sentir las cosas. Soy de verdad y me cuesta mucho creerme eso (en referencia a la actual comunidad autónoma). Y me costaría mucho que me creyeran los ciudadanos. Entonces no es mi hábitat”.

Puente, también en contra de la autonomía leonesa

Pese a que estas declaraciones pueden resultar explosivas, sobre todo teniendo en cuenta que hoy se debate la Moción Pro-Autonomía Leonesa en el Pleno de la Diputación de León a las diez de la mañana, esto no significa ni mucho menos que el exalcalde de Valladolid apoye la creación de la Comunidad Autónoma del Reino de León.

Puente en diciembre de 2019, cuando se incluyó a debate la moción pro autonomía leonesa en el Ayuntamiento de León capital –que salió adelante el 27 de ese mes, iniciando el nuevo proceso autonómico leonés con gran fuerza y sorpresa en toda España– señaló que en el PSOE nacional había una gran oposición y que se había solicitado desde Ferraz al alcalde José Antonio Diez que la retrasara, asegurando que esa exigencia “no le extrañaba” ya que decía saber “lo poco que ha gustado esta iniciativa en la Ejecutiva Federal”.

También incidió entonces en que las personas que están al frente del PSOE nacional entonces “no son de Valladolid ni de Castilla y León”, por lo que afirmó que no habían entendido “ni palabra” de esta cuestión.

Este mismo año, en marzo, el ya ministro de Transportes criticó a los leoneses en la Cope de Valladolid “porque sólo saben quejarse”. Aseguró que “si en León no saben a estas alturas lo que necesitan para su futuro, uno llega a la conclusión de que, fundamentalmente, lo que hacen es quejarse”. Para afirmar justo después que “los leoneses no plantean alternativas”, ha espetado, despreciando así la petición de una autonomía propia para la Región Leonesa que sí propone su compañero de partido el alcalde de León, José Antonio Diez.

Una más de las tantas polémicas que ha protagonizado el exalcalde vallisoletano contra León.