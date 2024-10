Mañueco responde ante la protesta del 10N: “Estamos invirtiendo en el futuro de León, con o sin manifestaciones”

El presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy que León es la provincia con la cifra de inversiones reales más alta en el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2025, a lo que el portavoz de UPL-Soria Ya y líder leonesista, Luis Mariano Santos, contestó que esas cuentas son “mentirosas” y mencionó los presupuestos correspondientes “a los últimos 15 años”, en el que “siguen perennes” compromisos que “han sustanciado” estas cuentas.

Santos preguntó a Mañueco si acudirá el domingo 10 de noviembre a la manifestación convocada por varios sindicatos en defensa de la provincia de León y le recordó que durante los últimos meses la formación leonesista “ha puesto de manifiesto los problemas” de la Región Leonesa y “usted niega la realidad”. “Nos acusa de no querer el territorio por hablar mal de él y por contar la realidad, pero nosotros no tenemos a su disposición la capacidad mediática que usted utiliza para vender un mundo irreal. La mayoría de mis paisanos leoneses no están de acuerdo y se manifestarán el 10 de noviembre”, sentenció Santos.

En este sentido, Mañueco, “desde el respeto más absoluto”, dijo, coincidió en que “todos quieren los mejor para León y las otras ocho provincias”. “Cumplimos con nuestra parte, ahí están las inversiones para León y las previstas en el anteproyecto de presupuestos para 2025”, comentó el jefe del Ejecutivo, quien se preguntó por sus inversiones y las de sus socios en el Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial y el Gobierno, aunque en relaidad UPL sólo cogobierna con el PSOE en la institución provincial.

“Estamos de acuerdo en que todas las provincias necesitan inversiones. Pero León es la que más inversiones prevé en 2025, con 270 millones”, incidió Mañueco, quien citó la ampliación del polígono industrial de Villadangos del Páramo o la licitación del polígono del Bayo, en El Bierzo. Incluso anunció que en enero de 2025 se ampliará el Parque Tecnológico de León, con 53 nuevas hectáreas, y una inversión de 13 millones, a pesar de ser un compromiso preelectoral de 2021, hace tres años y que aún así todavía está muy lejos de concretarse, siendo además una ampliación que dejará un espacio muy inferior al de Boecillo en Valladolid o en Burgos

“Sin suelo industrial no hay nuevas industrias”, expuso el presidente de la Junta, quien se preguntó dónde está el polígono de Torneros que “prometieron sus socios”. También recordó que la Junta ha modernizado en León 49.000 hectáreas de regadío, con una inversión de 90 millones de euros“, que le atribuyó exclusivamente a la Junta, cuando se trata en la mayoría de los casos de fondos europeos gestionados a través del Gobierno, a quien sin embargo acusó de tener ”muchos proyectos parados por su falta de agilidad“.

También citó la nueva sede del Centro de Supercomputación, con más años de retraso, las redes de calor sostenible en León capital y Ponferrada, el impulso del Grado de Medicina en la Universidad de León, “del que hoy no ha dicho nada”, matizó Mañueco, así como un nuevo robot quirúrgico en el Hospital El Bierzo, que se suma al del Complejo de León, con lo que serán “dos nuevos, la que más va a tener”. “Y sus socios, ¿invierten en el nudo del Manzanal, el Corredor Atlántico del Noroeste o la Ruta de la Plata? Hable con ellos”, instó el jefe del Ejecutivo, quien sentenció que la Junta mantendrá las inversiones “con o sin manifestaciones”. “La pregunta clave es lo que hacen ustedes y sus socios”, incidió.

Reconocimiento de los problemas

Por su parte, Santos agradeció a Mañueco que “reconozca que existen los problemas, que hasta ahora lo negaba”; y matizó que los sindicatos piden “tomarse en serio los problemas” de los leoneses a la Junta y el Gobierno central. Al respecto, le recordó que la provincia presenta “la peor tasa de actividad del país”, con el 50,2% de ocupados, y un “pírrico” 45% en mujeres. “No cumple con las inversiones que promete”, insinuó Santos, quien apuntó que “no es pesimismo, son datos”.

“El pesimismo es no levantar la voz; no es una condena, es una elección”, señaló, mientras, dijo, la provincia “espera” por el Conservatorio de Música, el Parque Agroalimentario de El Bierzo, el IES Villaquilambre, la radioterapia para El Bierzo, el Centro de Salud de Sahagún, el de Pinilla o el de Villaquilambre, o el Centro Cívico de Eras de Renueva. Pero “aguantamos los más de 5 millones en trabajar esa identidad que nadie reconoce; así como millones y millones en publicidad institucional para pedir apoyo al legislativo para apoyar unos presupuestos mentirosos”.

Por último, el portavoz leonesista trasladó el “descontento de la sociedad leonesa pese a que digan que la provincia es la más favorecida” en los presupuestos de la Junta, pero que “esconden mentiras groseras al no provincializar ni el 50% de sus cuentas y que le deja a su libre albedrio el dinero”. “El 10 de noviembre comienza un nuevo camino para exigir una lucha sin cuartel contra la desindustrialización, contra la falta de inversión, contra el déficit de infraestructuras contra el deterioro de los servicios públicos y contra el abandono del mundo rural que son las razones que esgrimen los sindicatos para la concentración”, sentenció. “El 10 de noviembre yo iré, ¿qué va a hacer usted?”, preguntó. Mañueco no contestó a esta pregunta directa.