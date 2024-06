El impago de facturas enfrenta a varios empresarios con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Astorga

A punto de cumplirse un año del actual mandato municipal, surge un agrio enfrentamiento entre varios empresarios locales relacionados desde hace años con el Ayuntamiento de Astorga, para el cual aseguran haber prestado servicios o dado suministros o realizado trabajos, mientras por otro lado el equipo de Gobierno municipal del Partido Popular está rechazando en cadena esos pagos.

En primer lugar, al menos que se hiciera público, fue la firma 'Comercial Fanum' la que censuró el impago por parte del Consistorio de una serie de trabajos por valor de 67.000 euros, en concreto en concreto de alquiler y suministro de los generadores de los pabellones del Oeste, una labor que fue encargada por el anterior alcalde, el socialista Juan José Alonso Perandones, cuando el 3 de mayo de 2023, poco antes de las elecciones, el barrio de los Pabellones del Oeste sufría un corte del suministro eléctrico por parte de Unión Fenosa y había que solventar con urgencia.

Poco después, se conocía el caso de otro empresario vinculado a la ciudad que estaba teniendo idénticos problemas para que le fuera abonada una factura de más del 16.000 euros, en su caso en concepto de haber suministrado las carrozas de manera urgente para la Cabalgata de los Reyes Magos. Al igual que en el caso anterior, a la falta de satisfacción económica sumaron la soberbia con la que me han tratado“, manifestando su intención de acudir a los Juzgados a través de la correspondiente denuncia para intentar conseguir el dinero invertido.

Hoy además se ha conocido otro caso muy simbólico, el del veterano relojero astorgano Ramón Díguele, que lleva realizando el mantenimiento del reloj de la Casa Consistorial de Astorga desde que lo instalase con su padre en 1974, y que exige por su parte el pago de 19.194 euros que corresponden “al mantenimiento del reloj de todo 2022 y de todo 2023”, asegura a Astorgaredaccion.com.

Se trata no sólo del reloj sino de las icónicas figuras de los autómatas de los maragatos Colasa y Zancuda que golpean las horas en la torre de la fachada de la sede municipal. También él asegura que “no he recibido un trato tan displicente y soberbio jamás, y eso que he trabajado con todos los alcaldes y partidos de la ciudad, y el trato siempre había sido el correcto”.

El relojero explica que “siempre se me ha pagado a año vencido, pero cuando fui a presentarles las facturas me dijeron que no había contrato y que no iban a pagarme. Además, no he conseguido reunirme con el alcalde después de un año”, aduciendo que, como siempre hizo, “iba a realizar el mantenimiento dos o tres veces por semana”. Dígele asegura que la factura “es un 50% más barata de lo normal, para favorecer y ayudar a Astorga”, y advierte que por esta situación “el reloj y los autómatas lleven sin el mantenimiento que necesitan desde febrero de 2024”, que “son patrimonio de nuestra ciudad y están a punto de estropearse”.

El equipo de Gobierno y el alcalde, José Luis Nieto, dan idéntica respuesta en todos los casos: que “el alcalde actual no actúa en igual forma que Juan José Alonso Perandones”, su antecesor socialista, sino que ahora “basa sus decisiones en informes de los servicios de Intervención y Secretaría, que son quienes informan sobre procedimientos irregulares”. Y en todos estos casos, aseguran, “no consta ningún expediente de contratación” de estos proveedores ni tampoco de empresarios.

Sería “violar una normativa legal”

Nieto aduce que tales gastos “no se pueden pagar”, tal y como dejan claro los técnicos municipales, y lo contrario sería “violar la normativa legal”, de modo que pagar sin estar todo en regla “sería un delito penal” que asegura no estar dispuesto a cometer, ante cualquier denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Por eso, afirman que es el equipo de Gobierno el que anima a estos empresarios y prestadores de servicios a “llevar sus hechos al juzgado, que acreditará y sentenciará, y por supuesto cumpliremos con el fallo de tal sentencia”, pagándose si así lo establece un juez, “sin problema”. Pero mientras, no asumirán “la responsabilidad civil, penal y patrimonial en la que incurriríamos, tendríamos la obligación de pagar servicios suministros y obras que no se han llevado a cabo y eso tiene un nombre”.

Por último, el regidor recuerda que procedentes de la anterior Corporación ya se han sufragado 780.000 euros de facturas pendientes, todas las que sí tienen los parabienes técnicos y todos los informes favorables.