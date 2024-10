UPL presenta una moción para que se retraten los partidos en León sobre manifestación del 10 de noviembre

El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha presentado este martes una moción para su aprobación en el próximo Pleno de final de mes para sumarse a la manifestación convocada por los agentes sociales el próximo día 10 de noviembre para hacer visible la situación económica y social que sufre León. De este modo, forzará a los diferentes partidos representados en el Consistorio, es decir, el PSOE del alcalde José Antonio Diez, el Partido Popular y Vox, a posicionarse o no con la protesta y con los motivos que han llevado a los sindicatos a convocarla.

UPL ha trasladado, a través de un comunicado, que motivos para esta protesta no faltan, como las distintas crisis que se han ido sucediendo una tras otra, la desindustrialización, falta de inversión por parte de administraciones, infraestructuras deficitarias, abandono rural o servicios públicos que sufren cada vez más recortes.

Estos son algunos de los motivos que sostienen la convocatoria y que recoge la moción de los leonesistas, quienes no dudan en culpar a la Junta y el Gobierno Central que “olvidan de forma reiterada no solo sus promesas para León sino la situación en la que se encuentra la provincia que agoniza con un reparto de las inversiones que no es equitativo”.

“Sanidad, educación, infraestructuras son una y otra vez relegadas para dejar cifras que nos ubican en los peores puestos de desarrollo económico y social”, han añadido los leonesistas.

Por eso, reclaman a través de esta moción la unión de todos los grupos políticos a la convocatoria de los agentes sociales, que no solo denuncian la situación que se está viviendo, sino que claman por una solución urgente que pasa por un cambio en las políticas de las administraciones para revertir la situación. “Es importante sumarnos a la iniciativa, independientemente de aspectos ideológicos, porque salir de la actual situación no es cuestión de ideologías, sino de compromiso”, ha concluido UPL, que la semana pasada se reunió con representantes de los cuatro sindicatos convocantes de la manifestación dek domingo 10 de noviembre a las 12.00 horas, UGT, CCOO, CGT y USO.