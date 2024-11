León sale a la calle para que los trenes de Feve vuelvan a llegar al centro de la ciudad

Miles de personas han salido a la calle este domingo por la mañana en León para reclamar que los trenes de Feve vuelvan a llegar al centro de la ciudad. Unas dos mil hicieron el recorrido a pie por el paseo por el que deberían estar circulando los convoyes, desde el apeadero de La Asunción-Universidad hasta la estación de Matallana. El número fue creciendo y la comitiva engordando a medida que se acercaba al centro de la capital hasta alcanzar una cifra entre 5.000 y 6.000 personas, según fuentes policiales.

La sociedad leonesa ha respondido a la convocatoria de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, que forman asociaciones de las riberas del Torío y el Curueño, la Montaña Central “y otras asociaciones amigas”, que habían pedido una manifestación apolítica.

El nutrido grupo de participantes de la protesta lo componían personas de a pie, cansadas de promesas que no se llegan a materializar. Como símbolo más repetido, la bandera púrpura de León. Y como sonido, el de los instrumentos de la música tradicional leonesa, mayoritariamente panderetas. Abría la marcha un cartelón de la Plataforma en Defensa de Feve, acompañado por carteles más pequeños de los pueblos por los que transcurre la vía.

También estuvieron presentes los alcaldes de los pueblos leoneses por los que pasa la Feve y representantes de todo signo político, en una protesta muy reivindicativa pero con ambiente festivo.

La protesta en imágenes

El manifiesto

Los usuarios de la línea del tren de Matallana nos manifestamos hoy aquí por dos motivos:

1) el deplorable servicio en este transporte público debido, principal y especialmente, a que el tren no llega a la estación y al trasbordo obligado en el apeadero de La Asunción.

2) la ausencia de un plan de Renfe para acabar con esta situación.

Los viajeros de esta línea de tren soportamos habitualmente incomodidades, retrasos y pérdidas de tiempo desde hace 13 años. Además, nunca se han hecho públicos los planes del Renfe para esta línea, pues las escasas informaciones recibidas durante esos 13 años han sido simplemente evasivas, si no mentiras. Por ejemplo, no se puede creer que se estén redactando normas para la circulación desde hace más de 10 años; tampoco que se estén haciendo gestiones para la compra de nuevas unidades. Tampoco ha sucedido que “en seis meses el tren llegará a León”, dicho por una Sra. ministra en León hace más 7 años. Esa es toda la información que hemos recibido en 13 años.

Este tren cruza los ayuntamientos de León, Villaquilambre, Matallana, Garrafe, La Vecilla, Boñar, Cistierna y Puente Almuhey. Sin contar con los habitantes de León, son más de 30.000 habitantes los que viven en ellos. A todos les interesa mucho la situación de esta línea de transporte público.

Como viajero habitual del que llamamos tren “de Matallana” he podido presenciar sus vicisitudes a lo largo de más de 20 años. Daba un servicio puntual y seguro hasta finales de 2011. A partir de ese momento, las obras de reforma comenzadas y abandonadas a los pocos meses impidieron que el tren llegara hasta la estación e hicieron necesario un trasbordo a autobús para el recorrido en la ciudad, hasta la estación. Esta es la causa principal de todos los males que desde entonces padecemos. Según un informe del tribunal de Cuentas, el 34 % de los viajeros de cercanías abandonaron este servicio entre 2010 y 2012. Necesitaban el servicio, pero ya no les servía.

La reforma iniciada en 2010 y desechada en 2011 preveía unidades que circularan por ciudad y por vía general, como tren y como tranvía; se comenzaron las obras subiendo las vías hasta nivel de calle en un tramo menor de 2 km y por ese motivo los trenes actuales no llegan a la estación, pues estas unidades no están capacitadas para circular por zona urbana. La compra de nuevas unidades que pudieran hacer ese recorrido se paralizó antes de su entrega y posteriormente no se inició ninguna gestión para la compra de otras, a pesar de las falsas noticias repetidas a lo largo de los años. Hoy su compra sería absurda por innecesaria pues se abandonó el proyecto con tranvías.

Es habitual que los viajeros comentemos las incomodidades de los viajes y la ausencia de un plan para recuperar el anterior buen servicio. También hemos podido oír: “si dejara de funcionar este tren yo tendría que marchar a vivir a otro sitio”. Lo que es muy cierto, pues el servicio público de esta línea es muy importante para contribuir a evitar la despoblación de la zona NE de nuestra provincia.

También se oye entre los viajeros esta frase llena de sentido: ¿porqué no se vuelven a situar las vías como estaban antes de 2011 para que los trenes actuales puedan llegar a la estación? La obra consistente en bajar el trazado de las vías en un pequeño tramo permitiría recuperar el buen servicio dado hasta 2011. ¿Existe una solución mejor? Urgimos al Ministerio y a Renfe a decidir y ejecutar la solución que permita recuperar o mejorar la situación perdida desde entonces.

Es este un transporte público necesario, pero tal como está desde 2011 seguirá perdiendo viajeros, y los que aún lo usamos soportamos unas condiciones inaceptables: un transbordo de duración imprecisa, unos tiempos de viaje alargados, a veces dobles que en 2011, viajes en tren suspendidos que se hacen con autobuses o con taxis que pueden no parar en algún apeadero, retrasos con mucha frecuencia, etc. Estas y otras incidencias impiden tener confianza de que cada viaje transcurra sin sorpresas desagradables.

No podemos comprender el silencio de nuestros representantes públicos, todos sin excepción: diputados, senadores, diputados autonómicos, diputados provinciales, alcaldes. Han podido convivir y permitir durante los últimos 13 años un servicio público deplorable y un silencio lamentable del Ministerio de Fomento. También, todos juntos, al menos por una vez, podrían rectificar y hacer la misma petición que resumimos al final de este manifiesto.

Es preciso que el tren de Matallana responda a las necesidades de los pueblos de la pre-montaña del NE de León de forma acorde con el siglo XXI; su trayecto paralelo a la cordillera cantábrica es una conexión no radial que sería muy útil si el servicio prestado mejorara. Esta infraestructura es muy valiosa pero necesita una mejor gestión y una planificación para un futuro largo. La tecnología disponible permite un sistema de tracción eléctrica alimentada con baterías.

“El Tren del Olvido”, nuestro Tren de Matallana necesita ser objeto de una actuación especial y urgente dentro del plan europeo y español contra la despoblación de zonas apartadas.

Finalmente, terminamos solicitando al Ministerio de Fomento y a Renfe lo siguiente:

Planificar con urgencia y realizar las reformas necesarias para que el tren llegue a la estación en el centro de León sin transbordo intermedio, y recuperar, al menos, la calidad del servicio anterior a 2011.