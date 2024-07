La Diputación de León fracasa por quinta vez al intentar contratar autobuses para el deporte escolar

La Diputación de León ha tenido que dejar desierto, por quinta vez consecutiva, el contrato de transporte para el deporte escolar, correspondiente en este caso al curso 2024/2025, al no recibir ninguna oferta de empresas interesadas. Es la quinta vez que esto sucede y uno de los motivos de las disfunciones del deporte escolar del pasado curso escolar.

Y todo pese a sacar por procedimiento de urgencia el contrato, valorado en 380.098,14 euros por un año, prorrogable otro. Entre las condiciones del contrato desierto, que estimaba en 674 los viajes para lo que requería 45 autobuses mínimo tanto de menos de 25 como de más de 25 plazas, estaba en que el servicio sería en exclusiva para la jornada deportiva.

El área que dirige Patricia Martínez (PSOE) desde hace un año no fue capaz de realizar la contratación para el pasado curso de los autobuses esenciales para movilizar cada curso a los miles de niños del mundo rural que suelen participar en las distintas ligas de los deportes escolares, uno de las causas de su mal funcionamiento el pasado curso, según reconocía la propia Diputación de León.

Como no logró contratar autobuses tiraron incluso de la empresa semipública Tragsa para intentarlo, sin éxito. Y entonces optaron por lanzar el 'marrón' a los ayuntamientos, para que fueran ellos los que contrataran los autobuses bajo una subvención de la institución provincial la Diputación a la que solo se presentaron 10 ayuntamientos.

Fuentes del sector del transporte consultadas por ILEÓN resumen la no participación en que el contrato ofertado “no reunía condiciones atractivas” y señalan que la Diputación de León conocía previamente que las empresas no participarían si no se retiraban algunas de las condiciones que consideran “restrictivas”, más allá de un ajuste de precios que consideran sería “adecuado”. El precio ofertado en esta ocasión era muy similar al último en quedar desierto, con un ligero incremento.

Varios ayuntamientos y clubes deportivos críticos con la gestión de la Diputación de León del deporte escolar, a la que han pedido un proyecto a 3 o 4 años que dote de estabilidad el proyecto, propusieron cambios en el modelo para facilitar la contratación de los viajes, como competiciones de convivencia que podrían ahorrar viajes en autobús y mejorar las competiciones, aunque sin recibir respuesta de la Diputación de León.

La incertidumbre vuelve a rodear al deporte escolar tras este nuevo fracaso en la contratación aunque fuentes de la Diputación de León señalan a ILEÓN que el compromiso con el deporte escolar se mantiene y se hará lo necesario para tener de nuevo una liga normal.